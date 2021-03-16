Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Tư 17/3/2021: Ma Kết lận đận tình duyên, Thiên Bình gặp rắc rối với đồng nghiệp

Đừng đặt nặng nhiều vấn đề khác vào lần gặp đầu tiên, có thể người bạn gặp không lãng lạn, nhưng có thể anh ta là người chu đáo và tỉ mỉ.

Tình duyên của các cô nàng Ma Kết được cho là lận đận trong 12 cung hoàng đạo . Sau nhiều lần "xem mắt" mà không được như ý khiến bạn chán nản và không muốn tốn thời gian cho việc yêu đương. Lời khuyên dành cho Ma Kết là nếu có cảm tình với ai đó thì cần chủ động tiếp xúc, trò chuyện để kéo gần khoảng cách lại.

Giờ may mắn: 12h-13h

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình yêu thích tự do, những luật lệ khiến bạn luôn cảm thấy áp lực và gò bó. Vì vậy, những thay đổi về điều lệ tại nơi làm việc làm cho Bảo Bình muốn chống đối lại. Điều này ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn rất nhiều, việc bất hợp tác tại nơi công sở thường không được tán đồng.

Thay vì cố gắng chống đối lại, bạn nên từ từ tập tiếp thu nó, hãy ôn hòa và nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực. Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của bạn.

Con số may mắn: 10

Màu may mắn: Vàng, xanh lá

Giờ may mắn: 22h-23h

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Sự nhờ vả tại nơi làm việc khiến bạn áp lực, bạn không thể từ chối đồng nghiệp nhưng cũng không có thời gian để giúp đỡ họ. Đó là hậu quả của việc bạn cố gắng tạo mối quan hệ và "lấy lòng" mọi người khi mới vào làm.

Hãy nói rõ với đồng nghiệp rằng còn nhiều công việc cần bạn giải quyết và nó quan trọng hơn là giúp đợ anh ấy/cô ấy. Đừng sợ điều đó sẽ khiến mọi người xa lánh bạn, vì vốn dĩ ban đầu không có sự giúp đỡ của bạn thì họ vẫn làm việc tốt.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Hồng, nâu

Giờ may mắn: 15h-16h

Dấu hiệu cho thấy rằng hôm nay Bạch Dương sẽ làm những công việc sáng tạo một cách hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Một lá thư, cuộc gọi hoặc lời thăm hỏi từ người yêu hoặc bạn thân có khả năng mang đến những thay đổi thú vị cho bạn. Năng lượng sáng tạo của bạn đang ở đỉnh cao đấy Bạch Dương, vậy tại sao không thử viết lách, sáng tác âm nhạc hoặc hội họa?

Dấu hiệu cho thấy rằng hôm nay bạn sẽ làm những công việc sáng tạo này một cách hiệu quả và kết quả ngoài mong đợi. Hãy sử dụng điều này như một cơ hội giúp bạn phát triển bản thân cũng như thư giãn đầu óc, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của bạn.

Con số may mắn: 21

Màu may mắn: Xanh dương, trắng

Giờ may mắn: 8h-9h

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Theo tử vi hàng ngày cho thấy trong hôm nay vận đào hoa của cô nàng độc thân không tồi. Trạng thái tình cảm của bạn không có sự thay đổi quá lớn, cần tích cực nhờ sự trợ giúp của người thân bạn bè để làm mối, giới thiệu cho đối tượng tốt.

Sức khỏe hôm nay cũng ổn định, điều này giúp Kim Ngưu làm việc đạt năng suất cao hơn, hơn thế nữa sự thuận lợi trong công việc của hôm nay và những ngày tới sẽ giúp bạn "một bước lên mây", sự nghiệp phát triển rực rỡ.

Con số may mắn: 24

Màu may mắn: Xám, trắng

Giờ may mắn: 17h-18h

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho biết hôm nay bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng không phải từ công việc chính của bạn. Nó có thể đến từ việc bạn giúp đỡ sửa chữa đồ đạt cho ai đó và nhận thù lao từ họ, hoặc bạn kiếm lời từ việc bán một thứ gì đó mà mình không sử dụng tới.

Đừng xem thường những việc này, nó có thể giúp bạn kiếm một số tiền lớn hơn công việc văn phòng của bạn. Tuy nhiên, đây không phải là công việc bạn nên gắng bó lâu dài vì nó chỉ mang lại lợi ích tức thời chứ không ổn định.

Con số may mắn: 14

Màu may mắn: Vàng, nâu

Giờ may mắn: 15h-16h

Hôm nay Song Tử có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cự Giải vào hôm nay sẽ bắt đầu làm việc một cách nhanh chóng. Bạn luôn là người bắt nhịp với công việc chậm hơn so với những người khác, tuy nhiên điều đó không hề ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn.

Trong tình yêu, Cự Giải được xem là người si tình bậc nhất, bạn không coi trọng những thứ ngoài thân như vật chất, tiền bạc, nhưng điều bạn quan tâm là gia đình và người mình yêu thương. Cự Giải là một người hiền hòa với điều kiện đừng ai động đến người thân của bạn.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Cam, xanh dương

Giờ may mắn: 7h-8h

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Bạn đã làm việc chăm chỉ và xứng đáng có một khoảng thời gian để đơn giản là ngồi lại và tận hưởng cho bản thân. Hãy gác lại công việc ngày hôm nay để dành thời gian thư giãn cũng như "hàn gắn" lại các mối quan hệ bạn bè.

Hẹn hò cũng là một gợi ý không tồi, hãy hẹn người mà bạn có cảm tình vào cuối ngày để cả hai có một bữa tối lãng mạn hoặc không gian thoải mái để tìm hiểu và thổ lộ tình cảm với nhau. Nhưng Sư Tử phải nhớ, bạn phải là người chủ động trong mối quan hệ này, để giúp nó đi theo đúng hướng mà bạn mong muốn.

Con số may mắn: 30

Màu may mắn: Tím, hồng đậm

Giờ may mắn: 6h-7h

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tất cả các vấn đề liên quan đến tình cảm, tình yêu và hôn nhân sẽ diễn ra tốt đẹp trong ngày hôm nay, Xử Nữ. Bạn sẽ cảm thấy đặc biệt ấm áp và được hỗ trợ. Những cuộc trò chuyện thân mật sẽ đến một cách dễ dàng và tự nhiên. Tuy nhiên, bạn sẽ mắc một số sai lầm khiến người khác hiểu lầm bạn qua lời nói. Vì vậy, hãy suy nghĩ và cân nhắc trước khi đưa ra một ý kiến hay một câu nói nào vì nó sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu đấy.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Trắng, bạc

Giờ may mắn: 7h-8h

Tất cả các vấn đề liên quan đến tình cảm, tình yêu và hôn nhân sẽ diễn ra tốt đẹp trong ngày hôm nay, Xử Nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Ngoài Xử Nữ, Thiên Bình được cho là một cung hoàng đạo cầu toàn bậc nhất, không chỉ hà khắc với bản thân, bạn còn yêu cầu người khác phải thật sự hoàn hảo. Điều đó khiến các cô nàng Thiên Bình không mấy được lòng đồng nghiệp và có thể đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng độc thân của bạn càng kéo dài.

Bạn ngưỡng mộ tình yêu của các cặp đôi khác, nhưng lại không cho bản thân cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu một ai đó. Hãy tập thay đổi góc nhìn, thay vì cố gắng tìm ra khuyết điểm của người khác bạn nên nghĩ đến ưu điểm của họ.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Hồng, vàng

Giờ may mắn: 16h-17h

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Tâm trạng tổng thể của bạn trong ngày hôm nay sẽ rất yên bình và tĩnh lặng. Đây cùng là điểm tốt và không tốt của Bọ Cạp. Việc bạn giữ tâm trạng yên ắng sẽ giúp bạn không xảy ra những cuộc tranh cãi với mọi người. Tuy nhiên cũng vì điều này, đồng nghiệp và cấp trên sẽ cho rằng bạn thờ ơ và không quan tâm đến câu chuyện của mọi người.

Hãy yên lặng và bình tĩnh nhưng cũng đừng quá khép mình, hãy hướng theo câu chuyện của mọi người, để bạn không bị bỏ rơi ngay chính nơi mình làm việc.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Trắng, cam

Giờ may mắn:18h-19h

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo dự đoán bạn có nhiều sự thay đổi về ngoại hình trong ngày hôm nay và bạn mong muốn người khác chú ý đến mình. Quả thật ai cũng nhận ra sự thay đổi tích cực này từ bạn, họ sẽ không chúc mừng hoặc khen ngợi bạn nhưng sẽ thay đổi thái độ và cách nhìn nhận bạn.

Mọi sự thay đổi đều sẽ mang đến điều thú vị và bất ngờ. Thay đổi về ngoại hình sẽ giúp chính bạn tự tin hơn và thu hút được sự chú ý của người khác. Thay đổi về tính cách, nội tâm tích cực cũng sẽ giúp bạn vui vẻ và đỡ áp lực hơn rất nhiều đấy.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Xanh lam, xám

Giờ may mắn: 13h-14h

Nhân Mã có nhiều sự thay đổi về ngoại hình trong ngày hôm nay và bạn mong muốn người khác chú ý đến mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.