Tử vi 2021-2025: Càng tránh xa 'họa miệng', 3 con giáp này càng giàu có hơn người, tình tiền thăng hoa chóng mặt

Trong 5 năm tới, những con giáp này càng tập trung chí thú làm ăn sẽ càng giàu có, thành công hơn người. Tử vi khuyên, các giáp nên tránh xa "họa thị phi" để thần May Mắn để mắt quan tâm.

Tuổi Mão Mão là con giáp được thần May Mắn để mắt nhất trong vài năm tới. Tử vi 12 con giáp cho hay, trên con đường tài lộc người tuổi Mão sẽ gặp được những cơ hội làm giàu bất ngờ, kể cả nghề tay trái lẫn công việc mang lại thu nhập chính. Đặc biệt, những ai làm ăn kinh doanh thì càng dễ dàng kiếm được nhiều tiền bạc, cuộc sống khấm khá. Tuy nhiên, tử vi học lưu ý, các con giáp cầm tinh con Mèo cần tránh xa thói khẩu nghiệp, thị phi thì thần May Mắn mới quan tâm cất nhắc, có thể sẽ đưa đường chỉ lối để gặp quý nhân hỗ trợ đường công danh sự nghiệp thêm vượng sắc. Đặc biệt, những người tuổi Mão còn độc thân nếu biết tu tâm dưỡng tính, lại càng có cơ hội tìm được ý trung nhân, ai đã có gia đình thì càng thêm hạnh phúc. 5 năm tới, Mão là một trong số ít con giáp may mắn có cuộc sống bước sang trang mới, khiến ai ai cũng đỏ mắt ghen tỵ.



Mão sẽ gặp được những cơ hội làm giàu bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Dậu là con giáp hiền lành, thiện lương, luôn cố gắng, chăm chỉ vươn lên dù cho cuộc sống sinh ra Dậu đã ở trong hoàn cảnh không hề dễ dàng. Nhờ có sự kiên trì, con giáp này dễ dàng thành công trong sự nghiệp tài lộc. Sau thời gian tuổi trẻ đầy khốn khó, càng bước vào tuổi trung niên, các Dậu càng dễ dàng thăng tiến phát tài. Đặc biệt, trong vòng 5 năm tới đây, những người tuổi Dậu càng dễ dàng kiếm được tiền bạc vì các cơ hội làm ăn và đầu tư nở rộ. Chính Tài phò trợ, con giáp này may mắn lại chồng may mắn, có thể vươn lên phát tài hơn người khác, khiến bạn bè ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ. Con đường trở thành đại gia số má vì thế cũng dễ dàng hơn. Tử vi 12 con giáp khuyên Dậu chớ nên vì những thành quả đạt được mà tự mãn dẫn đến có thái độ khinh khi, xem thường người bên cạnh. Hãy dùng sự may mắn để nâng đỡ những người thân, bạn bè xung quanh và biết đâu đấy, chính họ sẽ là người giúp đỡ Dậu trong bước đường sau này.

Dậu chớ nên vì những thành quả đạt được mà tự mãn dẫn đến có thái độ khinh khi, xem thường người bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn 5 năm tới, Thìn sẽ may mắn hơn người, được người trời giúp sức nên dễ dàng vươn tới những ước mơ trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Với người làm kinh doanh, tử vi 12 con giáp khuyên Thìn nên mạnh mẽ chớp lấy thời cơ trong khoảng năm 2021 - 2022, đây là thời gian cực kỳ vượng tài với Thìn, bạn sẽ dễ dàng giàu có phát tài kiếm được những hợp đồng tiền tỷ hoặc những dự án tiềm năng. Với người làm công ăn lương, khoảng 3 năm tới Thìn có cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương tăng bổng lộc, cuộc sống vô cùng viên mãn, giàu sang ập đến không ngờ. Tuy nhiên, có một lưu ý với người tuổi Thìn trong giai đoạn sắp tới, khi tiền tài vượng phát, Thìn tránh tự mãn, tùy tiện quyết định, rất dễ thất bại thảm hại. Đặc biệt, khi bạn đang đứng trên đỉnh vinh quang, nhiều kẻ tiểu nhân kề cận sẽ "'mượn gió bẻ măng", chỉ cần chờ thời cơ bạn đưa ra những lời nói, quyết đinh nóng nảy để đạp bạn xuống bùn lầy. Vì vậy, Thìn nên có đầu óc tỉnh táo để suy xét mọi quyết định trong thời gian sắp tới. Thìn sẽ may mắn hơn người, được người trời giúp sức nên dễ dàng vươn tới những ước mơ trong sự nghiệp cũng như cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (5/4 - 11/4/2021): Những con giáp được khen thưởng bất ngờ, sự nghiệp rộng mở, tiền tiêu thả ga Tử vi 12 con giáp dự báo trong tuần mới (5/4 - 11/4/2021), 3 con giáp dưới đây nếu biết tập trung cao độ trong công việc thì sẽ được ơn trên cất nhắc, sự nghiệp và tài lộc đi lên như diều gặp gió.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-2021-2025-cang-tranh-xa-hoa-mieng-3-con-giap-nay-cang-giau-co-hon-nguoi-tinh-tien-thang-hoa-chong-mat-400817.html