Tử vi 2021-2025: Càng tránh xa 'họa miệng', 3 con giáp này càng giàu có hơn người, tình tiền thăng hoa chóng mặt

12 con giáp tử vi 04/04/2021 14:04

Trong 5 năm tới, những con giáp này càng tập trung chí thú làm ăn sẽ càng giàu có, thành công hơn người. Tử vi khuyên, các giáp nên tránh xa "họa thị phi" để thần May Mắn để mắt quan tâm.

 

Tuổi Mão

Mão là con giáp được thần May Mắn để mắt nhất trong vài năm tới. Tử vi 12 con giáp cho hay, trên con đường tài lộc người tuổi Mão sẽ gặp được những cơ hội làm giàu bất ngờ, kể cả nghề tay trái lẫn công việc mang lại thu nhập chính. Đặc biệt, những ai làm ăn kinh doanh thì càng dễ dàng kiếm được nhiều tiền bạc, cuộc sống khấm khá.

Tuy nhiên, tử vi học lưu ý, các con giáp cầm tinh con Mèo cần tránh xa thói khẩu nghiệp, thị phi thì thần May Mắn mới quan tâm cất nhắc, có thể sẽ đưa đường chỉ lối để gặp quý nhân hỗ trợ đường công danh sự nghiệp thêm vượng sắc. Đặc biệt, những người tuổi Mão còn độc thân nếu biết tu tâm dưỡng tính, lại càng có cơ hội tìm được ý trung nhân, ai đã có gia đình thì càng thêm hạnh phúc. 5 năm tới, Mão là một trong số ít con giáp may mắn có cuộc sống bước sang trang mới, khiến ai ai cũng đỏ mắt ghen tỵ. 

tu vi 12 con giap
Mão sẽ gặp được những cơ hội làm giàu bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, thiện lương, luôn cố gắng, chăm chỉ vươn lên dù cho cuộc sống sinh ra Dậu đã ở trong hoàn cảnh không hề dễ dàng. Nhờ có sự kiên trì, con giáp này dễ dàng thành công trong sự nghiệp tài lộc. Sau thời gian tuổi trẻ đầy khốn khó, càng bước vào tuổi trung niên, các Dậu càng dễ dàng thăng tiến phát tài. Đặc biệt, trong vòng 5 năm tới đây, những người tuổi Dậu càng dễ dàng kiếm được tiền bạc vì các cơ hội làm ăn và đầu tư nở rộ. Chính Tài phò trợ, con giáp này may mắn lại chồng may mắn, có thể vươn lên phát tài hơn người khác, khiến bạn bè ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ. Con đường trở thành đại gia số má vì thế cũng dễ dàng hơn. 

Tử vi 12 con giáp khuyên Dậu chớ nên vì những thành quả đạt được mà tự mãn dẫn đến có thái độ khinh khi, xem thường người bên cạnh. Hãy dùng sự may mắn để nâng đỡ những người thân, bạn bè xung quanh và biết đâu đấy, chính họ sẽ là người giúp đỡ Dậu trong bước đường sau này. 

tu vi 12 con giap 2
Dậu chớ nên vì những thành quả đạt được mà tự mãn dẫn đến có thái độ khinh khi, xem thường người bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

5 năm tới, Thìn sẽ may mắn hơn người, được người trời giúp sức nên dễ dàng vươn tới những ước mơ trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Với người làm kinh doanh, tử vi 12 con giáp khuyên Thìn nên mạnh mẽ chớp lấy thời cơ trong khoảng năm 2021 - 2022, đây là thời gian cực kỳ vượng tài với Thìn, bạn sẽ dễ dàng giàu có phát tài kiếm được những hợp đồng tiền tỷ hoặc những dự án tiềm năng. Với người làm công ăn lương, khoảng 3 năm tới Thìn có cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương tăng bổng lộc, cuộc sống vô cùng viên mãn, giàu sang ập đến không ngờ.

Tuy nhiên, có một lưu ý với người tuổi Thìn trong giai đoạn sắp tới, khi tiền tài vượng phát, Thìn tránh tự mãn, tùy tiện quyết định, rất dễ thất bại thảm hại. Đặc biệt, khi bạn đang đứng trên đỉnh vinh quang, nhiều kẻ tiểu nhân kề cận sẽ "'mượn gió bẻ măng", chỉ cần chờ thời cơ bạn đưa ra những lời nói, quyết đinh nóng nảy để đạp bạn xuống bùn lầy. Vì vậy, Thìn nên có đầu óc tỉnh táo để suy xét mọi quyết định trong thời gian sắp tới. 

tu vi 12 con giap 3
Thìn sẽ may mắn hơn người, được người trời giúp sức nên dễ dàng vươn tới những ước mơ trong sự nghiệp cũng như cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (5/4 - 11/4/2021): Những con giáp được khen thưởng bất ngờ, sự nghiệp rộng mở, tiền tiêu thả ga

Tử vi tuần mới (5/4 - 11/4/2021): Những con giáp được khen thưởng bất ngờ, sự nghiệp rộng mở, tiền tiêu thả ga

Tử vi 12 con giáp dự báo trong tuần mới (5/4 - 11/4/2021), 3 con giáp dưới đây nếu biết tập trung cao độ trong công việc thì sẽ được ơn trên cất nhắc, sự nghiệp và tài lộc đi lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 12 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 28 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất