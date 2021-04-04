Tử vi tuần mới (5/4 - 11/4/2021): Những con giáp được khen thưởng bất ngờ, sự nghiệp rộng mở, tiền tiêu thả ga

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới cho biết, Mão có thể đạt được một số thành tích nhất định trong công việc trong vài ngày tới đây. Nếu là người làm công ăn lương, mọi sự cố gắng của bạn trong thời gian qua sẽ được các sếp để ý đến, Mão có khả năng được thăng chức và tăng lương rất cao. Trong khi đó, nếu là người kinh doanh, buôn bán, Mão sẽ nhận được nhiều may mắn bất ngờ, có thể là hợp đồng hoặc dự án tiền tỷ khiến doanh thu tăng cao bất ngờ, hoặc cũng có thể gặp được một mối làm ăn tiềm năng lớn. Sự nghiệp phát triển tốt, nhưng bù lại áp lực công việc với Mão tương đối cao. Con giáp này cảnh báo sẽ dễ bị ốm do làm việc mệt mỏi, cần sắp xếp nghỉ ngơi hợp lý.

Mão có thể đạt được một số thành tích nhất định trong công việc trong vài ngày tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ khá ổn trong tuần 5/4 - 11/4/2021. Theo đó, Ngọ cũng sẽ được cấp trên đánh giá cao về tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bạn sẽ được khen thưởng xứng đáng vì công việc xuất sắc của mình. Có thể thời gian tới, con giáp tuổi Mèo sẽ được giao thêm trọng trách mới nên sẽ khá bận rộn đấy. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn đừng vì sự nghiệp vượng phát mà tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Nguồn tài lộc dồi dào nhưng cũng đừng vì thế mà khoa trương, gặp ai cũng kể lể, có kẻ nham hiểm sẽ lợi dụng để tấn công bạn khiến Ngọ không kịp trở tay.