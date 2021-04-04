Tử vi tuần mới (5/4 - 11/4/2021): Những con giáp được khen thưởng bất ngờ, sự nghiệp rộng mở, tiền tiêu thả ga

12 con giáp tử vi 04/04/2021 15:05

Tử vi 12 con giáp dự báo trong tuần mới (5/4 - 11/4/2021), 3 con giáp dưới đây nếu biết tập trung cao độ trong công việc thì sẽ được ơn trên cất nhắc, sự nghiệp và tài lộc đi lên như diều gặp gió.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới cho biết, Mão có thể đạt được một số thành tích nhất định trong công việc trong vài ngày tới đây. Nếu là người làm công ăn lương, mọi sự cố gắng của bạn trong thời gian qua sẽ được các sếp để ý đến, Mão có khả năng được thăng chức và tăng lương rất cao. Trong khi đó, nếu là người kinh doanh, buôn bán, Mão sẽ nhận được nhiều may mắn bất ngờ, có thể là hợp đồng hoặc dự án tiền tỷ khiến doanh thu tăng cao bất ngờ, hoặc cũng có thể gặp được một mối làm ăn tiềm năng lớn. Sự nghiệp phát triển tốt, nhưng bù lại áp lực công việc với Mão tương đối cao. Con giáp này cảnh báo sẽ dễ bị ốm do làm việc mệt mỏi, cần sắp xếp nghỉ ngơi hợp lý.

Tử vi tuần mới (5/4 - 11/4/2021): Những con giáp được khen thưởng bất ngờ, sự nghiệp rộng mở, tiền tiêu thả ga - Ảnh 1
Mão có thể đạt được một số thành tích nhất định trong công việc trong vài ngày tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ khá ổn trong tuần 5/4 - 11/4/2021. Theo đó, Ngọ cũng sẽ được cấp trên đánh giá cao về tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bạn sẽ được khen thưởng xứng đáng vì công việc xuất sắc của mình. Có thể thời gian tới, con giáp tuổi Mèo sẽ được giao thêm trọng trách mới nên sẽ khá bận rộn đấy. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn đừng vì sự nghiệp vượng phát mà tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Nguồn tài lộc dồi dào nhưng cũng đừng vì thế mà khoa trương, gặp ai cũng kể lể, có kẻ nham hiểm sẽ lợi dụng để tấn công bạn khiến Ngọ không kịp trở tay. 

Tử vi tuần mới (5/4 - 11/4/2021): Những con giáp được khen thưởng bất ngờ, sự nghiệp rộng mở, tiền tiêu thả ga - Ảnh 2
Ngọ được cấp trên đánh giá cao về tinh thần làm việc hăng say - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tuất có Thiên Tài độ mệnh, công việc trong tuần tuy bận rộn và mệt mỏi một chút nhưng chắc chắn con giáp này sẽ có được thành quả rực rỡ. Nếu tiếp tục nỗ lực không ngừng, Tuất sẽ còn có cơ hội mới giúp kiếm thêm được từ các nguồn đầu tư bên ngoài hoặc thu nhập từ công việc phụ. Từ đây, túi tiền của Tuất có cơ hội đầy lên trông thấy, muốn mua sắm tiêu pha món gì cũng không cần lo nghĩ. 

Tử vi dự báo, càng chăm chỉ bạn sẽ càng có nhiều lựa chọn nghề nghiệp cũng như nâng cao tài chính, hãy nhanh chóng nắm lấy cơ hội nhé! Riêng về tiền tài, tử vi khuyên Tuất cần thận trọng chuyện vay mượn tiền bạc, hãy phân tích suy tính kỹ kẻo tiền một khi đi không trở lại.

Tử vi tuần mới (5/4 - 11/4/2021): Những con giáp được khen thưởng bất ngờ, sự nghiệp rộng mở, tiền tiêu thả ga - Ảnh 3
Tuất cần thận trọng chuyện vay mượn tiền bạc, hãy phân tích suy tính kỹ kẻo tiền một khi đi không trở lại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi tuần mới (5/4 - 11/4/2021): 3 con giáp dễ gặp tranh chấp, cần kiềm chế nóng nảy, tránh MẤT TIỀN oan

Tử vi tuần mới (5/4 - 11/4/2021): 3 con giáp dễ gặp tranh chấp, cần kiềm chế nóng nảy, tránh MẤT TIỀN oan

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, 3 con giáp dưới đây dễ dính họa tranh chấp. Bản mệnh cần biết kiềm chế sự nóng nảy, tránh "lời nói gió bay" nhưng lại mang đến "tai bay họa gió" cho chính mình.

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