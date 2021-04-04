Tử vi tuần mới (5/4 - 11/4/2021): 3 con giáp dễ gặp tranh chấp, cần kiềm chế nóng nảy, tránh MẤT TIỀN oan

Tử vi khuyên bạn thay vì lo lắng thì nên xốc lại tinh thần để đương đầu những khó khăn sẽ xảy ra. Sửu không nên đổ lỗi hoặc tự trách bản thân, hãy luôn tích cực giải quyết vấn đề khi có rắc rối phát sinh.

Tử vi 12 con giáp cho biết, tuần mới này, Tỷ Kiên sẽ mang lại những tác động xấu cho con giáp tuổi Trâu. Cụ thể, Sửu dễ gặp phải sự tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè hoặc thậm chí người thân của mình. Mối bất đồng này dự kiến khiến người tuổi Tý cảm thấy mệt mỏi và bị tổn thương trong suốt nhiều ngày. Tuy nhiên, con giáp này quyết không nhún nhường. Dự báo, những tranh cãi của Sửu sẽ liên quan tới chuyện tiền bạc hoặc tình cảm, rất khó giải quyết trong một sớm một chiều.

Tỷ Kiên sẽ mang lại những tác động xấu cho con giáp tuổi Trâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong tuần mới 5/4 - 11/4/2021, người tuổi Thìn sẽ rất dễ gặp phải những cuộc tranh luận "trên trời rơi xuống". Bản mệnh đã cố gắng kiềm chế bản thân và rút khỏi trận cãi vã nhưng dường như đối phương vẫn không muốn buông tha cho bạn. Tử vi khuyên bạn hãy bỏ ngoài tai những lời châm chọc kia. Thiên Quan nhắc nhở cho con giáp tuổi Thìn cần tránh hết sức việc va chạm, mâu thuẫn với những kẻ nóng nảy, hiếu thắng. Dự báo, những tranh chấp này liên quan đến môi trường công việc, nếu tuổi Thìn mất bình tĩnh chỉ khiến câu chuyện bị đẩy đi xa thôi, ảnh hưởng đến lộ trình thăng tiến và vận tài lộc của bạn trong tương lai.

Thiên Quan nhắc nhở cho con giáp tuổi Thìn cần tránh hết sức việc va chạm, mâu thuẫn với những kẻ nóng nảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cảnh báo, trong ngày thứ Tư hoặc thứ Năm, Thân có thể sẽ đánh mất cơ hội thăng tiến hoặc kiếm hợp đồng làm ăn lớn chỉ vì một chút sơ ý để người khác nắm được điểm yếu của mình. Tử vi khuyên con giáp này đừng vội nản lòng. Ngoài ra, các con giáp tuổi Khỉ nên cẩn trọng trước các vấn đề liên quan tới sổ sách, giấy tờ. Điềm báo cho thấy, một lỗi sai xót nhỏ có thể diễn ra, khiến bạn vướng phải rắc rối về pháp lý. Thời gian này, bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc mà xao nhãng gia đình. Hãy sắp xếp lại công việc và cân bằng cuộc sống gia đình nhé.