Tháng 4/2021, top 3 con giáp rung đùi HỐT BẠC, làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời

12 con giáp tử vi 06/04/2021 12:47

Tử vi 12 con giáp năm Tân Sửu 2021 có nói, bước qua tháng 4, những con giáp này sẽ có vận trình đại cát đại lợi, lộc lá đầy nhà, chỉ việc rung đùi hốt bạc.

Tháng 4/2021, những con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ khiến ai cũng hờn đỏ mắt. 

Tuổi Ngọ

Thích khám phá, ưa mạo hiểm và mê dịch chuyển nên người cầm tinh con Ngựa luôn có rất nhiều trải nghiệm mới mẻ trong mỗi ngày, họ luôn tích những kinh nghiệm sống vô giá về phần mình. Ham chơi là thế nhưng một khi đã chú tâm cho công việc con giáp bản lĩnh tuổi Ngọ lại quyết đoán, trách nhiệm vô cùng.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, do chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc, con giáp may mắn này bắt đầu được cấp trên để mắt, trọng dụng. Cũng từ đây, cơ hội thăng chức tăng lương là điều không khó. Từ đây đến cuối năm Tân Sửu 2021, tài khoản ngân hàng của Ngọ được dịp nhảy số liên tục, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Ngọ mà thôi. 

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Tháng 4/2021, Ngọ bắt đầu được cấp trên để mắt, trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp hiền lương, luôn sống dĩ hòa vi quý với người xung quanh. Dù được cha mẹ nuông chiều, lớn lên trong nhung lụa nhưng Hợi không hề lười nhác. Ngược lại, người cầm tinh Hợi luôn làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình. 

Được quý nhân phù trợ, người trời giúp đỡ nên càng về hậu vận, con giáp giàu sang tuổi Hợi càng thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi. Đặc biệt, từ tháng 4/2021, tử vi chỉ rõ, Hợi sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Với người làm công ăn lương, bạn sẽ có hợp đồng lớn mà bấy lâu nhọc công theo đuổi, thuyết phục khách hàng. Với người kinh doanh mua bán, những dự án đang ấp ủ sẽ mang lại cho Hợi khối lợi nhuận khổng lồ.

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Tháng 4/2021, Hợi sẽ liên tục đón tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sách trời chỉ rõ, vận đỏ như son, làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời chính là lá số tử vi của người cầm tinh con Rắn trong tháng 4 này. Càng về cuối tháng, Tỵ càng có nhiều cơ hội kiếm tiền, chẳng cần lao lực của nả vẫn ùa vào nhà, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Chưa kể, nhờ được ơn trên để ý, cứ bước chân ra cửa là hỷ sự lâm môn, về đến nhà thì quý nhân phù trợ, Tỵ may mắn làm đâu thắng đó, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp nhắc nhở Tỵ cần cẩn trọng với lời ăn tiếng nói, tránh quá khoe khoang sự giàu có mà bị tiểu nhân hãm hại, mang lại thị phi điều tiếng không đáng có. 

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Tỵ cần cẩn trọng với lời ăn tiếng nói, tránh quá khoe khoang sự giàu có mà bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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