Hỷ sự ùa vào nhà, từ nay đến cuối năm 2021, 4 con giáp may mắn vui sống trong nhung lụa, giàu sang chạm đỉnh

12 con giáp tử vi 05/04/2021 16:21

Hỷ sự ùa vào nhà, phú quý theo chân, theo tử vi 12 con giáp, 4 con giáp may mắn này sẽ vui sống trong nhung lụa, giàu sang chạm đỉnh, của nả đầy nhà, từ nay đến cuối năm không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.

 

 

Tuổi Dậu

Dĩ hòa vi quý, chăm làm điều thiện nên người tuổi Dậu tích được rất nhiều công đức. Nhờ thế, mỗi khi gặp chuyện không may, khó khăn trong công việc, Dậu đều được quý nhân tương trợ, tai qua nạn khỏi.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm trong cuộc sống, từ tháng 4 này, người cầm tinh con Gà sẽ được ơn trên bù đắp. Với người làm công ăn lương, quý nhân chỉ đường khiến bạn vạch rõ được đường đi nước bước trong công việc, nỗ lực phấn đấu để vươn lên vị trí mới. Người buôn bán lại gặp thời, hàng về lại ào ào bán chạy, lợi nhuận cứ thế tăng vèo vèo. Theo tử vi 12 con giáp, từ nay đến cuối năm, nếu chí thú làm ăn, chăm chỉ gầy dựng sự nghiệp, Dậu chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ vốn, tiền bạc của nả cứ thế ùa vào nhà.

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Từ tháng 4 này, người cầm tinh con Gà sẽ được ơn trên bù đắp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp nổi tiếng nhanh nhẹn, khôn ngoan và dám dấn thân và tìm tòi cơ hội mới. Người cầm tinh con Chuột luôn không sợ thất bại, càng không sợ trắng tay. Mỗi bước đường của Tý đều mang lại cho họ những đột phá ngoạn mục trong cuộc sống cũng như công việc và chuyện tình cảm.

Từ giữa tháng 4/2021 trở đi, Tý sẽ có cơ hội được cấp trên để mắt giao cho các dự án lớn. Vận may tề tựu, chỉ cần quyết đoán, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ sớm ngày được thăng chức, tăng lương. Việc chi tiêu từ đây cũng "dễ thở", Tý chỉ cần ngồi không mà đếm tiền mỏi tay. 

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Từ giữa tháng 4/2021 trở đi, Tý sẽ có cơ hội được cấp trên để mắt giao cho các dự án lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là con giáp có trách nhiệm, tử tế lại ngay thẳng nên người tuổi Tuất luôn được cấp trên trọng dụng. Càng chăm chỉ làm ăn, cống hiến hết mình, con giáp này lại càng có nhiều cơ hội tiến thân. Từ trung vận trở đi, tiền tài cứ thế ào ào chui vào túi, thăng quan tiến chức là những gì Tuất nắm chắc trong tay. 

Đặc biệt, tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, bước chân vào tháng 4, đời con giáp tuổi Tuất sẽ sang trang mới. Được cát tinh chiếu mệnh, bản mệnh sẽ có cơ hội làm một hưởng mười, tha hồ tận hưởng cuộc sống ngập trong nhung lụa. Tài chính thăng hạng cũng là lúc Tuất bắt đầu có cơ hội chăm lo cho gia đình, cha mẹ nhiều hơn trước. 

Tuổi Thìn

Có đầu óc kinh doanh, đầu tư khôn ngoan và biết quản lý tài chính nên nếu đứng ra làm ăn kinh doanh Thìn sẽ một vốn bốn lời, tiền tài ập vào nhà như thác đổ. Theo tử vi 12 con giáp, từ tháng 4 đến cuối năm, Thìn sẽ có tài vận rực rỡ, sự nghiệp gặp cơ hội lớn nên thăng hoa nhanh chóng. Đặc biệt, càng về cuối năm Thìn càng sung túc an nhàn, tha hồ nằm chơi hưởng phúc. Tuy nhiên, tử vi hàng ngày nhắc Thìn nên cẩn trọng với những "bóng đen" của tiểu nhân đang lởn vởn xung quanh bạn. Họ đang chờ cơ hội để cướp công và nẫng tay trên của con giáp này. 

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Thìn nên cẩn trọng với những "bóng đen" của tiểu nhân đang lởn vởn xung quanh bạn - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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