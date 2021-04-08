Biết quý trọng cơ hội trời cho dù là NHỎ BÉ, 3 con giáp này sẽ tìm thấy cơ may PHÁT TÀI, gom hết tiền của thiên hạ trong tháng 5

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong tháng 4/2021, người tuổi Dần được thần May mắn phù hộ. Nếu con giáp này đang làm công việc kinh doanh thì nên nhân cơ hội tốt đẹp để kí kết hợp đồng, dù nhỏ bé nhưng cũng có thể đem lại nhiều lợi nhuận và lợi ích trong tương lai.

Trời sinh người cầm tin con Hổ dù là nam hay nữ thì sẽ luôn bản lĩnh, dám nghĩ dám làm và không sợ khó khăn. Thế nên, dù bị vùi đập đủ đường, cơ cực lắm bận, Dần sẽ vẫn vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng số phận.

Những căng thẳng về chuyện tiền bạc của Sửu sẽ được giải quyết triệt để trong tháng 4/2021 này đây. Những kẻ đã từng hãm hại, ném đá giấu tay khiến công việc của Sửu trì trệ cũng đã đến lúc sẽ phải nhận lấy quả báo. Từ đây, Sửu không còn bị ngáng đường, chỉ việc tập trung làm việc.

Tháng này, Dần lại rất thích hợp để làm các công việc từ thiện. Tử vi chỉ rõ, nếu làm nhiều việc thiện, Dần càng xây dựng được các mối quan hệ xã giao mới mẻ, đem lại những ích lợi cho việc làm ăn trong tương lai của bạn.

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian tới, Sửu chớ nên chần chừ khi phát hiện ra các cơ hội, có như vậy thì bạn mới trước đối thủ hoặc đồng nghiệp một bước, khiến việc nâng cao thu nhập trở nên thuận lợi hơi nhiều.

Với người làm ăn kinh doanh, tháng 4/2021 là thời điểm thuận lợi để Sửu mở rộng các mối quan hệ. Trong số các mối quan hệ mới sẽ xuất hiện quý nhân, giúp hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Ngoài ra, việc làm ăn "có được có mất", Sửu được khuyên không nên toan tính quá nhiều về những thiệt hại khó tránh khỏi trong làm ăn. Có thể qua vấp ngã, Sửu sẽ tìm được hướng đi chính xác cho mình.

Có thể qua vấp ngã, Sửu sẽ tìm được hướng đi chính xác cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão vốn là con giáp hòa đồng và biết nghĩ cho người khác. Dù không giàu có hơn ai, cũng chẳng quá đủ đầy nhưng mỗi khi có người cần sự giúp đỡ người tuổi Mèo đều sẵn lòng dang tay đỡ đần.

Theo tử vi ngày mới, bắt đầu từ thời gian này, Mão đã có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch do chính Mão tự vạch ra. Có thể bước đầu Mão sẽ phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn, thế nhưng sau khi mọi việc vào guồng, người mang tuổi này sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt. Từ đây, thoải mái tiêu pha, ăn sung mặc sướng, nằm trên đống vàng chính là phúc phần dành cho người tuổi Mão.

Với người làm công ăn lương, những thành tích bạn gặt hái được trong công việc sẽ được cấp trên để ý, giúp tài vận của bạn tiến triển đi lên.

Mão đã có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch do chính Mão tự vạch ra - Ảnh minh họa: Internet

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