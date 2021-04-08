Biết quý trọng cơ hội trời cho dù là NHỎ BÉ, 3 con giáp này sẽ tìm thấy cơ may PHÁT TÀI, gom hết tiền của thiên hạ trong tháng 5

12 con giáp tử vi 08/04/2021 10:35

Khổ tận cam lai, bước chân vào tháng 4/2021, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, những con giáp này nếu tiếp tục kiên trì, quý trọng các cơ hội mới dù là nhỏ bé, trước sau gì cũng sẽ gặp được cơ hội đổi đời, giàu sang vô đối, muốn khổ cũng chẳng được.

Tuổi Dần

Trời sinh người cầm tin con Hổ dù là nam hay nữ thì sẽ luôn bản lĩnh, dám nghĩ dám làm và không sợ khó khăn. Thế nên, dù bị vùi đập đủ đường, cơ cực lắm bận, Dần sẽ vẫn vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng số phận. 

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong tháng 4/2021, người tuổi Dần được thần May mắn phù hộ. Nếu con giáp này đang làm công việc kinh doanh thì nên nhân cơ hội tốt đẹp để kí kết hợp đồng, dù nhỏ bé nhưng cũng có thể đem lại nhiều lợi nhuận và lợi ích trong tương lai.

Tháng này, Dần lại rất thích hợp để làm các công việc từ thiện. Tử vi chỉ rõ, nếu làm nhiều việc thiện, Dần càng xây dựng được các mối quan hệ xã giao mới mẻ, đem lại những ích lợi cho việc làm ăn trong tương lai của bạn.

Biết quý trọng cơ hội trời cho dù là NHỎ BÉ, 3 con giáp này sẽ tìm thấy cơ may PHÁT TÀI, gom hết tiền của thiên hạ trong tháng 5 - Ảnh 1
Dần càng xây dựng được các mối quan hệ xã giao mới mẻ - Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Sửu

Những căng thẳng về chuyện tiền bạc của Sửu sẽ được giải quyết triệt để trong tháng 4/2021 này đây. Những kẻ đã từng hãm hại, ném đá giấu tay khiến công việc của Sửu trì trệ cũng đã đến lúc sẽ phải nhận lấy quả báo. Từ đây, Sửu không còn bị ngáng đường, chỉ việc tập trung làm việc. 

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian tới, Sửu chớ nên chần chừ khi phát hiện ra các cơ hội, có như vậy thì bạn mới trước đối thủ hoặc đồng nghiệp một bước, khiến việc nâng cao thu nhập trở nên thuận lợi hơi nhiều.

Với người làm ăn kinh doanh, tháng 4/2021 là thời điểm thuận lợi để Sửu mở rộng các mối quan hệ. Trong số các mối quan hệ mới sẽ xuất hiện quý nhân, giúp hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Ngoài ra, việc làm ăn "có được có mất", Sửu được khuyên không nên toan tính quá nhiều về những thiệt hại khó tránh khỏi trong làm ăn. Có thể qua vấp ngã, Sửu sẽ tìm được hướng đi chính xác cho mình.

Biết quý trọng cơ hội trời cho dù là NHỎ BÉ, 3 con giáp này sẽ tìm thấy cơ may PHÁT TÀI, gom hết tiền của thiên hạ trong tháng 5 - Ảnh 2
Có thể qua vấp ngã, Sửu sẽ tìm được hướng đi chính xác cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão vốn là con giáp hòa đồng và biết nghĩ cho người khác. Dù không giàu có hơn ai, cũng chẳng quá đủ đầy nhưng mỗi khi có người cần sự giúp đỡ người tuổi Mèo đều sẵn lòng dang tay đỡ đần. 

Theo tử vi ngày mới, bắt đầu từ thời gian này, Mão đã có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch do chính Mão tự vạch ra. Có thể bước đầu Mão sẽ phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn, thế nhưng sau khi mọi việc vào guồng, người mang tuổi này sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt. Từ đây, thoải mái tiêu pha, ăn sung mặc sướng, nằm trên đống vàng chính là phúc phần dành cho người tuổi Mão.

Với người làm công ăn lương, những thành tích bạn gặt hái được trong công việc sẽ được cấp trên để ý, giúp tài vận của bạn tiến triển đi lên.

Biết quý trọng cơ hội trời cho dù là NHỎ BÉ, 3 con giáp này sẽ tìm thấy cơ may PHÁT TÀI, gom hết tiền của thiên hạ trong tháng 5 - Ảnh 3
Mão đã có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch do chính Mão tự vạch ra - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Đừng THAN NGHÈO KỂ KHỔ nữa, những con giáp này chắc chắn hậu vận sung sướng, CÀNG GIÀ CÀNG GIÀU

Đừng THAN NGHÈO KỂ KHỔ nữa, những con giáp này chắc chắn hậu vận sung sướng, CÀNG GIÀ CÀNG GIÀU

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này vốn sinh ra trong khốn khó, tuổi trẻ gặp nhiều gian truân thế nhưng tương lai nhất định ăn sung mặc sướng, càng già càng giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 42 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 58 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG