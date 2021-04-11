Tử vi 2021 - 2025: Tận thu LỘC TRỜI, phát tài cực to, 3 con giáp gặp CƠ MAY thoát kiếp nghèo hèn, tiền tiêu 3 đời không hết

12 con giáp tử vi 11/04/2021 09:27

Theo tử vi 12 con giáp, đây là những con giáp may mắn, sắp gặp cơ hội ngàn năm có một từ đó hốt hết tiền tài của thiên hạ trong vòng 5 năm tới.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi nhận được khá nhiều tin vui về đường công danh lẫn tình duyên từ năm 2021 - 2025. Sách tử vi Tân Sửu có nói, giữa năm 2021, trong công việc, những ý tưởng của bạn được cấp trên đánh giá cao, thành tựu các dự án bạn tham gia đạt đến mức đáng báo động khiến ai cũng ganh tỵ đỏ mắt. 

Còn trong chuyện tình duyên, thần tình yêu bắt đầu để ý đến Hợi. Chỉ trong 2 năm tới thôi, nữ tuổi Hợi đi đâu cũng được nhiều người tán tỉnh, có ý muốn tiến tới mối quan hệ lâu dài. Nam tuổi Hợi độc thân lâu năm bỗng dưng thoát ế trong nháy mắt. 

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2 năm tới thôi, nữ tuổi Hợi đi đâu cũng được nhiều người tán tỉnh, có ý muốn tiến tới mối quan hệ lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp thông minh nhưng khá bí ẩn. Bạn luôn hành động một mình, ít khi để người khác biết được suy nghĩ và dự đoán về bạn. Có lẽ vì luôn khát vọng vươn lên, mạnh mẽ tự cường, những dự án, công việc buôn bán kinh doanh mà Tỵ đang làm đang dần mang lại kết quả.

Tử vi 12 con giáp chỉ ra, trong 5 năm tới đây, với người làm công ăn lương, bạn được cấp trên trọng dụng, vô cùng xem trọng tài năng cũng như cách giải quyết vấn đề của bạn. Với người buôn bán, các Tỵ vì những cách làm ăn mới mẻ, độc lập nên sẽ gặp được các đối tác đáng tin cậy trong tương lai. Đặc biệt năm 2021, Tỵ có vận trình sự nghiệp đỏ như son, sách tử vi chỉ ra, bạn có thể gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối trong công việc cũng như kinh doanh buôn bán. Hãy tận dụng thời cơ để vươn lên đổi đời Tỵ nhé. 

Trong chuyện tình cảm, các Rắn mới chấm dứt một mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Nhưng ông trời không phụ lòng người, trong năm nay thôi, bạn sẽ sớm tìm được nhân duyên như ý. Cả hai tâm đầu ý hợp, lại vừa có thể hỗ trợ nhau kiếm tiền, động viên nhau trong những lúc khó khăn, gian khổ nhất.

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5 năm tới đây, bạn được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn, nhận được nhiều điều tốt đẹp trong 5 năm tới. Tử vi ngày mới cho thấy, trong 12 tháng tới, nếu làm công ăn lương, Tỵ được cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp giúp sức. Nhờ vào tài ngoại giao của bạn mà được nhiều người giúp đỡ, không kể công. Bản mệnh ăn ở tốt, từ đó nên làm chuyện gì cũng gặp nhiều thuận lợi. Đặc biệt, hãy chú ý đến những dự án đến từ nước ngoài, bạn sẽ có cơ may ký được hợp đồng và hưởng một khoản hoa hồng rất lớn. 

 

Trong chuyện tình duyên, Tỵ sẽ gặp được mối tình khắc cốt ghi tâm vô cùng hạnh phúc trong khoảng năm 2022 - 2023. Mối nhân duyên của bạn được ông trời an bài nên khá viên mãn. Nhờ thoát khỏi số độc thân mà tinh thần làm việc của bạn tăng lên vượt bậc khiến ai cũng bất ngờ.

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Tỵ sẽ gặp được mối tình khắc cốt ghi tâm vô cùng hạnh phúc trong khoảng năm 2022 - 2023 - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả

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