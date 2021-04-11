Tử vi tuần mới (12/4 - 18/4/2021): 3 con giáp cần phòng bị 4 BỀ, tránh họa KHẨU THIỆT THỊ PHI kẻo công sức đổ sông đổ biển

12 con giáp tử vi 11/04/2021 19:15

Theo tử vi tuần mới, 3 con giáp sau cần đặc biệt chú ý mọi việc, có phòng bị trong mọi tình huống, làm việc cần có kế hoạch và sự chuẩn bị kỹ càng để tránh gặp vận hạn trong công việc, sự nghiệp.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới, trong thứ Ba hoặc thứ Tư, tuổi Tý dễ vướng vào các vấn đề rắc rối liên quan đến công việc, các mối quan hệ... do đó con giáp này cần tập trung mới mong được xử lý ổn thỏa. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác thì bản mệnh nên tìm ra nguyên nhân gốc rễ, từ đó mới tìm ra hướng xử lý rốt ráo. 

Vận trình tài lộc ảm đạm, con giáp này không nên gây áp lực cho bản thân lẫn mọi người xung quanh, càng không nên cho vay mượn. Trong công việc, người tuổi Tý cũng tránh đầu tư quá nhiều tâm sức cho những dự án còn đang chưa thực sự khả thi, bởi chúng có thể khiến cho bản mệnh gặp rắc rối.

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Tý dễ vướng vào các vấn đề rắc rối liên quan đến công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Điềm báo cho thấy tuổi Mão trong tuần mới này nhiều khả năng sẽ bị thiệt hại về tài chính, có thể là do làm mất hoặc cũng do việc thiếu tập trung mà khiến cho công việc không được trôi chảy, dễ sinh thiệt hại. Con giáp này cần phải hết sức tỉnh táo nếu không muốn tình hình nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, tử vi tuần mới khuyên những người cầm tinh con Mèo cần cẩn trọng trước lời ăn tiếng nói và mọi hành động, tránh mắc bẫy tiểu nhân cũng như gặp phải thị phi không đáng có.

Đặc biệt, trong các mối làm ăn kinh doanh thì việc bản mệnh có thể gặp phải đối tác thiếu trung thực là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên nếu muốn loại trừ mối nguy cơ thì người tuổi Mão sẽ cần biết lựa chọn đối tác, và thận trọng trong những lời mời kiếm tiền có vẻ quá suôn sẻ hay lời lãi cao.

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Mão sẽ cần biết lựa chọn đối tác tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuấn mới tuổi Ngọ có thể sẽ gặp phải rắc rối trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Bản mệnh không đủ khéo léo nên làm mất lòng đối phương. Ngoài ra, người cầm tinh con Ngựa còn phải đối mặt với họa khẩu thiệt thị phi. Nếu không kiểm soát tốt, chuyện bé xé ra to sẽ khiến con giáp này rơi vào tình huống khó xử, còn kẻ tiểu nhân được dịp ngồi rung đùi đắc ý.

Tuy nhiên, về phương diện tài lộc lại khá dồi dào, bản mệnh kiếm tiền dễ dàng như trở bàn tay. Người tuổi Ngọ cần phải tập trung đầu tư thêm vào công việc kinh doanh của mình, đừng để lỡ mất cơ hội nếu đang có những dự án mới mẻ và khác lạ. 

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Ngọ còn phải đối mặt với họa khẩu thiệt thị phi - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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