Sách tử vi chỉ rõ, 3 con giáp CẨN TRỌNG tiểu nhân ám phá, CƯỚP CÔNG đoạt tiền trong tháng 3 Âm lịch, nguy cơ tay trắng vì tin người

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này dù có thể may mắn kiếm tiền nhưng lại gặp họa tiểu nhân, tiền đến dồn dập như vũ bão nhưng cũng có nguy cơ mất trắng trong tháng 3 Âm lịch.

Tuổi Tý Theo tử vi 12 con giáp, sang tháng 3 Âm lịch, tuổi Tý gặp vận tài lộc nên lên như diều gặp gió, cơ hội kiếm tiền liên tục tìm đến. Con giáp chỉ việc chớp thời cơ hành động, việc thăng chức, thu về nhiều tiền là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng, càng phát triển, càng ngày càng có nhiều người không chấp nhận tài năng của người tuổi Tý, tìm mọi cách chê bai, hạ thấp con giáp này. Đặc biệt, về cuối tháng 3 Âm lịch, Tý dễ xảy ra cãi vã, dẫn đến gây thù chuốc oán với đồng nghiệp hoặc người mua kẻ bán trong làm ăn. Cần chú ý kiềm chế tính nóng nảy và nhìn nhận mọi việc một cách kiên nhẫn hơn để không sa và "lưới lừa lọc" của tiểu nhân Tý nhé. Nếu bớt nóng nảy, mọi mối quan hệ của Tý dù là nam hay nữ đều thuận lợi hơn, nhờ đó công việc tiến triển thuận lợi, giữ chân được nhiều khách hàng thu về lợi nhuận khủng.

Tháng 3 Âm lịch, tuổi Tý gặp vận tài lộc nên lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Theo sách tử vi 2021, sang tháng 3 Âm lịch, dù có nhiều hung tinh đeo bám, tháng này con giáp có sự trợ giúp của cát tinh làm giảm nhẹ mọi khó khăn. Nhờ đó mọi việc của con giáp trong tháng 3 Âm lịch hanh thông kỳ lạ. Những ai có ý định đầu tư làm ăn hoặc khởi nghiệp nên tận dụng thời gian này trong năm, hoặc đợi sang năm mới. Tuy nhiên, cần lưu ý, khi vận may, tiền bạc vào đầy nhà cũng là lúc Ngọ đang thu hút theo kẻ gian. Nhất là khi bản tính tuổi con giáp này vốn có lòng kiêu hãnh về đường sự nghiệp, dễ bị phô trương sự giàu có của mình. Việc này sẽ thu hút lòng ghen tị, nảy sinh lòng tham đến tài sản của Ngọ của kẻ tiểu nhân. Đó có thể là người thân trong nhà, hoặc một người bạn cho là "khách quý" từ phương xa dòm ngó hòng chiếm đoạt tài sản. Để tránh thu hút tiểu nhân, Ngọ cần khiêm nhường, bớt phô trương, cũng không nên quá tin người.

Tiền bạc vào đầy nhà cũng là lúc Ngọ đang thu hút theo kẻ gian - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Theo tử vi, Dậu là con giáp thiện lương, hiền đức, hay chiều lòng mọi người xung quanh nên đôi khi gây cảm giác dễ bị bắt nạt. Vì vậy một số kẻ xấu lại được dịp chèn ép con giáp này. Khi Dậu càng lo lắng, tiểu nhân càng có cơ hội bắt nạt, lấn lướt họ. Trong tháng tới, con giáp này rất dễ gặp phải kẻ xấu trong chốn công sở. Kẻ này có thể là người mới, sẽ tranh thủ bơm lời ngon tiếng ngọt với cấp trên để cướp thành tích, tiền bạc thậm chí cả địa vị của tuổi Dậu. Họ sẽ tìm cách bôi nhọ danh tiếng lâu năm của con giáp này. Vì vậy, Dậu cần tỏ ra cứng rắn hơn, tỏ thái độ trước kẻ xấu cũng như luôn thận trọng. Dậu cần tỏ ra cứng rắn hơn, tỏ thái độ trước kẻ xấu - Ảnh minh họa: Internet *Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

100 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài 'chỉ mặt đặt tên', giàu hết phần thiên hạ, người đời ghen tỵ không hết Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong vòng 100 ngày tới, những con giáp này vì bản tính chăm chỉ, thiện lương nay đã đến lúc được Thần Tài "ngó đến", cơ hội làm giàu đến tay, tiền về như thác đổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sach-tu-vi-chi-ro-3-con-giap-can-trong-tieu-nhan-am-pha-cuop-cong-doat-tien-trong-thang-3-am-lich-nguy-co-tay-trang-vi-tin-nguoi-401650.html