Phất lên như diều no gió, 3 con giáp này tình tiền viên mãn, gia đạo ấm êm trong nửa cuối tháng 4/2021

12 con giáp tử vi 13/04/2021 07:46

Tử vi 12 con giáp chỉ ra, trong nửa cuối tháng 4/2021, đây là 3 con giáp may mắn sẽ làm một hưởng mười, cuộc sống phất lên như điều no gió, tiền tình đều viên mãn.

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp cá tính, nhanh nhẹn, lại bản lĩnh và dám dấn thân. Những người cầm tinh con Chuột dám nghĩ dám làm, không sợ khổ cực và kiên trì theo đuổi đam mê. Thế nên, dù phải trầy trật kiếm tiền, cực khổ vô cùng nhưng Tý sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy với bạc tiền rủng rỉnh ở khoảng ngưỡng 30.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, từ nửa cuối tháng 4 này, con giáp tuổi Tý sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà. Với người làm công ăn lương, công việc của người tuổi Tý sẽ tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Với kẻ buôn bán, đây là giai đoạn khiến cho người tuổi Tý gặt hái được nhiều thuận lợi hơn người. Với những Tý đã có gia đình, cuộc sống càng thêm vui vẻ vì trong nhà có thêm thành viên mới, cuộc sống hạnh phúc.

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Với những Tý đã có gia đình, cuộc sống càng thêm vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng chăm chỉ, chân thành và sống có trách nhiệm. Trong công việc, Sửu hết mình, dám nghĩ dám làm nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nể trọng. Cơ hội phát tài phát lộc sẽ ập xuống đời Sửu tới tấp chỉ trong vài ngày nữa.  

Đặc biệt, theo tử vi 12 con giáp, những ngày cuối tháng 4, nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, Sửu sẽ có tiền chất chật nhà. Càng về cuối tháng, Sửu càng ăn nên làm ra, công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Dù tài lộc cực tốt, nhưng Sửu nên nghĩ tới sức khỏe của bản thân. Con giáp này cần giữ một cơ thể khỏe mạnh thì mới có sức lực bắt tay vào công việc và tận hưởng cuộc sống.

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Dù tài lộc cực tốt, nhưng Sửu nên nghĩ tới sức khỏe của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những tháng đầu năm của Thìn không mấy may mắn, con giáp này liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại. Thậm chí, mọi cơ hội kiếm tiền đến tay người tuổi Rồng đều bị kẻ khác “nẫng tay trên”. Làm ăn khó khăn, tiểu nhân ám phá nên tình hình tài chính của Thìn khá chật vật.

May mắn thay, từ 15/4 trở đi, con giáp này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Thìn sẽ giảm bớt những khó khăn, áp lực. Trong thời gian đó, Thìn cứ nỗ lực rồi cũng sẽ gặt hái lại những điều xứng đáng với bản thân. 

Với những người tuổi Thìn độc thân thì sẽ tìm được một nửa đích thực của mình.

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Thìn độc thân sẽ tìm được một nửa đích thực của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng 6h ngày 15/4, 3 con giáp được PHÚC TINH chiếu sáng, tài vận đỏ chót như son, tiền 'đợi' đẻ ra tiền

Đúng 6h ngày 15/4, 3 con giáp được PHÚC TINH chiếu sáng, tài vận đỏ chót như son, tiền 'đợi' đẻ ra tiền

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ sống tử tế, chăm chỉ làm ăn nên vừa sang ngày 15/4, 3 con giáp may mắn này được Phúc tinh chiếu sáng, Thần Tài chấm số đỏ, làm một hưởng mười, tiền đầy két sắt.

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