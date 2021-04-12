Đúng 6h ngày 15/4, 3 con giáp được PHÚC TINH chiếu sáng, tài vận đỏ chót như son, tiền 'đợi' đẻ ra tiền

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ sống tử tế, chăm chỉ làm ăn nên vừa sang ngày 15/4, 3 con giáp may mắn này được Phúc tinh chiếu sáng, Thần Tài chấm số đỏ, làm một hưởng mười, tiền đầy két sắt.

Tuổi Ngọ Sự nhanh nhẹn, nhạy bén với thời cuộc và tài năng chính là chìa khóa mang lại thành công cho người tuổi Ngọ. Dù thua kém người khác, sinh ra trong cảnh bần hàn nhưng Ngọ vẫn có sự nghiệp công thành danh toại mà chẳng cần phải cậy nhờ, nương tựa vào bất cứ ai. Những tháng đầu năm Tân Sửu 2021 khá khó khăn, làm ăn thua lỗ cũng có thể xảy ra. Thế nhưng, từ tháng 3 âm lịch, con giáp giàu sang này sẽ lấy lại những gì đã mất. Theo tử vi 12 con giáp, ngày 15/4 trở đi, nhờ may mắn nên tuổi Ngọ làm gì cũng suôn sẻ, thu về nhiều lợi nhuận. Công việc bình thường thu lợi 1, giờ gấp 3 gấp 4. Chẳng những rung đùi hốt bạc, thăng tiến ngoạn mục, tiền tài dồi dào, hạnh phúc ấm êm hiếm ai bì kịp.

Sinh ra trong cảnh bần hàn nhưng Ngọ vẫn có sự nghiệp công thành danh toại mà chẳng cần phải cậy nhờ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân sống tình cảm, chân thành và thiện lương. Con giáp này sẵn lòng đỡ đần người khác khi khốn khó mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Nhờ thế, người cầm tinh con Khỉ luôn tích được rất nhiều công đức, trời Phật thương yêu, bề trên hết lòng nâng đỡ. Từ ngày 15/4 trở đi, con giáp tuổi Thân, đặc biệt người mệnh nam sẽ có công việc tiến triển thuận lợi, dễ nhận được lời khen ngợi từ đồng nghiệp và sự kính trọng của lãnh đạo, ngày càng có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Sự nghiệp phát triển vượt bậc, tiền tài rủng rỉnh, Thân ngày càng ăn nên làm ra, chẳng những kiếm được nhiều tiền từ nghề tay phải, nghề tay trái cũng mang đến cho Thân khối tài sản khổng lồ. Một khi có tiền, con giáp nên đầu tư chút ít để tiền đẻ ra tiền, trong túi sẽ rủng rỉnh tiền bạc.

Một khi có tiền, con giáp nên đầu tư chút ít, trong túi sẽ rủng rỉnh tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Là con giáp bản lĩnh, ngoan cường, một khi đã chú tâm làm việc thì bất cứ ai cũng phải kiêng nể trước sự sáng tạo, đầu óc kinh doanh của Dậu. Biết chớp lấy thời cơ, tận dụng thế mạnh nên Dậu được dự báo sớm thành công, có đời sống vật chất đủ đầy. Đặc biệt, lá số tử vi chỉ rõ, khi kim đồng hồ vừa điểm sang ngày 15/4, sao may mắn chiếu mạng nên con giáp tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để được lãnh đạo để mắt và cất nhắc, quý nhân phù trợ, từ đó giúp cho công danh sự nghiệp khởi sắc. Với người mua bán làm ăn, người ra kẻ vô nườm nượp, hàng về chưa kịp chất kho thì đã hết. Chưa kể vốn được khách yêu mến, nay khách truyền tai nhau tìm đến càng đông muôn phần. Từ đây, Dậu có cơ may phát tài chỉ trong tích tắc, muốn khổ cũng chẳng được. Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý duy trì thái độ làm việc tốt mọi lúc, nếu xảy ra sơ sẩy chỉ bản thân chịu thiệt. Dậu cần chú ý duy trì thái độ làm việc tốt mọi lúc, nếu xảy ra sơ sẩy chỉ bản thân chịu thiệt - Ảnh minh họa: Internet *Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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