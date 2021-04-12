Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (12/4 - 18/4): Hóa giải vận đen, gặp quý nhân dẫn đường, vận trình ĐỎ NHƯ SON

Thiên Tài độ mệnh, vận trình tài lộc tuần này của tuổi Sửu không tồi, con giáp này có thể tìm được lợi thế cho mình. Nhất là người kinh doanh buôn bán, người vào kẻ ra tấp nập, hàng cứ với lại đầy. Thêm quý nhân giúp sức, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà.

Theo tử vi 12 con giáp , tuổi Sửu có bản tính tình nghĩa, gặp người khó khăn luôn giúp đỡ. Đây là con giáp lương thiện được ơn trên ưu ái, nên có nhiều phúc khí, còn được quý nhân giúp đỡ.

Theo tử vi con giáp, tuổi Dần là con giáp thông minh, luôn đối đãi chân tình, nghĩa hiệp với người khác. Với tâm địa trong sáng, con giáp này được Bồ Tát phù hộ, cuộc sống dù gặp khó khăn mấy cũng dễ dàng vượt qua.

Với người làm công ăn lương, sau bao ngày vất vả bon chen nơi công sở, nay đường công danh sự nghiệp cũng khai thông. Mở đầu tuần mới, người cầm tinh con Trâu, nhất là mệnh nam sẽ lập được không ít công lao, được cấp trên khen ngợi, tiền đồ cũng theo đó mà hanh thông rộng mở.

Tử vi tuần mới chỉ ra rằng tuổi Dần lọt top con giáp may mắn nhất tuần, không cần phải lo lắng quá nhiều đến vấn đề tiền bạc. Vận trình tài lộc của bản mệnh trong khoảng thời gian này không ngừng gia tăng. Con giáp này có thể sẽ gặp gỡ được các đối tượng cùng chung chí hướng và nhen nhóm các ý định hợp tác, khởi đầu cho một mối làm ăn lâu dài, từ đó "mặc sức mà ăn", tiền tài đổ về như thác nước.

Đường công danh của những Dần làm công ăn lương có thể có những dấu hiệu đáng mừng và dễ có người chỉ dẫn lối đi mới. Lại thêm Thiên Tài ở bên hỗ trợ nên tiền bạc cũng chẳng thiếu, may mắn trong tuần đều đổ về tuổi Dần. Bản mệnh có khá nhiều cách để tiêu tiền và cũng từ đó mà sinh ra tiền.

Thiên Tài ở bên hỗ trợ nên tiền bạc cũng chẳng thiếu, may mắn trong tuần đều đổ về tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu là con giáp có cá tính hòa đồng, nhiệt thành, nỗ lực không ngừng, nhưng cũng sẵn sàng vì lợi ích chung mà chịu thiệt. Càng sống chân tình, lương thiện, con giáp này càng được bề trên nâng đỡ, cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Tử vi cho thấy, trong thứ Ba hoặc thứ Tư, tuổi Dậu có cơ may kiếm được nhiều tiền. Nhờ có quý nhân dẫn đường chỉ lối mà con giáp may mắn này tìm được thời cơ tài lộc ngay từ lúc người khác còn chưa hề biết tới. Vì là người tiên phong đi đầu xu hướng nên tiền bạc thu về vô cùng lớn. Bản mệnh tuổi Dậu không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Với người làm công ăn lương, đừng quá lo ngại với khó khăn, vấn đề xuất hiện trong công việc. Chính những khó khăn này lại vô tình trở thành cơ hội để người tuổi Dậu thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều. Thành công không còn quá xa vời nếu như bản mệnh không ngừng nỗ lực và cố gắng.

Chính những khó khăn này lại vô tình trở thành cơ hội để người tuổi Dậu thể hiện tài năng - Ảnh minh họa: Internet

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