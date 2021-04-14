Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp gặp thời đổi vận, tài lộc bùng phát, gánh tiền mỏi lưng

12 con giáp tử vi 14/04/2021 07:13

Trong 100 ngày tới đây, những con giáp may mắn này sẽ có cơ may phát tài phát lộc, tiền vào đầy túi, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, của nả đầy nhà.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất mê kiếm tiền, điềm đạm và rất chịu khó trong công việc. Vì được nhiều người thương yêu, quý nhân nâng đỡ nên trong 100 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ được hồng phúc trời ban, giàu sang vô đối.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu cần kiểm soát cảm xúc của mình, đừng vì bảo thủ, nóng nảy mà đánh mất cơ hội tốt để vươn lên trong sự nghiệp. Chỉ cần Dậu bình tĩnh hơn, bản lĩnh hơn thì tiền của trong thiên hạ tự khác chui vào túi. Tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, càng về cuối năm, Dậu càng sung túc an nhàn, giàu sang thịnh vượng khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

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Càng về cuối năm, Dậu càng sung túc an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thông minh, sáng tạo và dám vượt lên chính mình nên dù khó khăn, gian khổ đến mấy Tuất cũng chẳng từ nan. Những người tuổi Tuất luôn dám ước mơ, dám thay đổi nên công danh sự nghiệp xán lạn, thăng tiến cực nhanh.

Càng bước lên vị trí cao hơn chốn thương trường hoặc công sở, con giáp bản lĩnh này càng có nhiều cơ hội khẳng định tài năng của mình. Cũng nhờ thế mà, Tuất có thể tự mua nhà sắm xe ngay từ thuở độc thân. Tử vi 12 con giáp cho biết, trong 100 ngày tới, con giáp tuổi Tuất sẽ có cơ may trúng số độc đắc. Ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay, Tuất đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng dư dả.

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Những người tuổi Tuất luôn dám ước mơ, dám thay đổi  - Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhân hậu, chân thành. Người tuổi Rồng không hơn thua toan tính, càng không bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai, dù là người thân hay kẻ lạ. Càng tiếp xúc với Thìn, mọi người càng quý mến con giáp thật thà này.

Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 3 tháng tới, Thìn sẽ được sao Hồng Loan chiếu mệnh. Đặc biệt, trong tháng 7/2021, Thìn sẽ liên tục đón hỷ sự ập vào nhà, nghênh tài đón lộc ầm ầm. Tử vi mách nhỏ, Thìn cần chớp lấy cơ hội trời cho, bởi đây là thời điểm bạn có thể tỏa sáng. Chỉ cần kiên nhẫn, Thìn sẽ làm đâu thắng đó, làm một hưởng mười, sung sướng giàu sang chỉ trong phút chốc.

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Thìn cần chớp lấy cơ hội trời cho, bởi đây là thời điểm bạn có thể tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

7 tháng tới, 3 con giáp hút sạch may mắn trong thiên hạ, tài lộc vượng phát, tài khố rủng rỉnh

7 tháng tới, 3 con giáp hút sạch may mắn trong thiên hạ, tài lộc vượng phát, tài khố rủng rỉnh

Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 tháng tới, cát tinh chiếu sáng giúp 3 con giáp may mắn này làm việc gì cũng thắng lợi, hút sạch tiền bạc của nả trong thiên hạ.

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