PHÚC KHÍ dồi dào, tài lộc đỏ như son, 3 con giáp ăn nên làm ra, gom hết của nả trong thiên hạ từ nay đến cuối năm

12 con giáp tử vi 18/04/2021 07:02

Theo tử vi ngày mới, sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ cuối tháng 4 đến hết năm 2021 những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm được bộn tiền.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới, trời sinh tuổi Ngọ là con giáp cá tính, bản lĩnh và dám dấn thân. Những người thuộc con giáp này dám nghĩ dám làm, không sợ khổ cực và kiên trì theo đuổi đam mê. Thế nên, dù phải trầy trật kiếm tiền, cực khổ vô cùng nhưng Ngọ sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy với bạc tiền rủng rỉnh trước tuổi trung niên. 

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, nửa đầu tháng 4, vận quý nhân của con giáp tuổi Ngọ bị phong tỏa nên nhân duyên không như ý. Từ nửa sau tháng 4, đại vận đến, nhân duyên khởi sắc, Ngọ có bạn bè hỗ trợ làm ăn phát đạt, người độc thân có khả năng kết hôn. Theo đó, cả mệnh nam lẫn mệnh nữ cầm tinh con Ngựa sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà. Tiền chất chật nhà, cứ thế mà giàu ú ụ. 

PHÚC KHÍ dồi dào, tài lộc đỏ như son, 3 con giáp ăn nên làm ra, gom hết của nả trong thiên hạ từ nay đến cuối năm - Ảnh 1
Từ nửa sau tháng 4, đại vận đến, nhân duyên khởi sắc với Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi tiếng chăm chỉ, chân thành và sống có trách nhiệm. Trong công việc, Dậu luôn hết mình, dám nghĩ dám làm nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nể trọng. Được cấp trên và đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình, cơ hội phát tài phát lộc sẽ ập xuống đời Dậu tới tấp.

Đặc biệt, trong năm 2021, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài đưa đường chỉ lối, Dậu sẽ có cơ may kiếm tiền chất chật nhà. Càng về cuối năm Tân Sửu, con giáp giàu sang này càng ăn nên làm ra, muốn khổ cũng không được.

PHÚC KHÍ dồi dào, tài lộc đỏ như son, 3 con giáp ăn nên làm ra, gom hết của nả trong thiên hạ từ nay đến cuối năm - Ảnh 2
Càng về cuối năm, con giáp giàu sang này càng ăn nên làm ra, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo dự đoán cho 12 con giáp, tuổi Tỵ sẽ gặp vận may lớn vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5. Nếu nắm bắt được thời điểm này giàu sang phú quý, vận may luôn ở bên Tỵ, cơ hội đổi đời không xa. 

Nhờ các mối quan hệ tốt mang đến cơ may sự nghiệp và cả tài chính cho con giáp tuổi Tỵ. Tử vi dự báo, chỉ cần con giáp chịu khó làm ăn, dũng cảm đầu tư, chắc chắn Tỵ làm gì cũng có lợi lộc. Đại vận cũng ảnh hưởng đến nhân duyên, đào hoa vượng, tuổi Tỵ muốn tiến đến hôn nhân bền chặt cần nhanh chóng cải thiện, phát triển bản thân, ổn định tài chính. 

PHÚC KHÍ dồi dào, tài lộc đỏ như son, 3 con giáp ăn nên làm ra, gom hết của nả trong thiên hạ từ nay đến cuối năm - Ảnh 3
Tỵ sẽ gặp vận may lớn vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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