Vừa qua ngày 10/3 âm lịch, 3 con giáp được TỔ TIÊN 'nhắc bài', vận may tìm tới, tiền tài vô biên, đổi đời làm đại gia số má

12 con giáp tử vi 21/04/2021 18:14

Ngay sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 3 con giáp may mắn được ơn trên nhắc nhở, đưa đường chỉ lối giúp đường làm ăn, buôn bán cũng như sự nghiệp ngày càng vượng phát, càng về cuối năm cành giàu sang hưng thịnh.

Tuổi Ngọ

Nổi tiếng là con giáp khôn khéo, tinh anh và có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó thì Ngọ cũng sẽ miệt mài phấn đấu để vươn lên, khẳng định vị trí hơn người trong cuộc sống. Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm, người cầm tin con Ngựa càng ăn nên làm ra với của nả chất đống, nhà xe đủ đầy. 

Sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, con giáp tuổi Ngọ may mắn gặp quý nhân chỉ đường dẫn lối, đó có thể là một người quen hoặc một người họ hàng xa. Từ đây, Ngọ sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp. Tài vận khởi sắc kéo theo công việc thăng hoa, số dư trong tài khoản con giáp này sẽ nhảy số liên tục, từ đây Ngọ tha hồ nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu ú ụ.

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Ngọ tha hồ nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu ú ụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ, người tuổi Thìn đều thông minh, cần mẫn, tinh tế và có óc sáng tạo hơn người. Các Thìn thường được cấp trên để ý cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể vì luôn tận tâm trong công việc, họ có sự nghiệp thuận lợi, kiếm được bộn tiền khi còn khá trẻ. 

Thời gian trước khá khó khăn, Thìn liên tục gặp khó khăn hay vận hạn, hao tài tốn của. Thế nhưng, chỉ cần vừa qua ngày 10/3 âm lịch, con giáp tuổi Rồng sẽ lội ngược dòng, tình tiền thăng hoa, sung túc an nhàn. Càng về cuối năm, các Thìn càng có bạc tiền chất đống, tình duyên viên mãn khiến ai cũng hờn.

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Càng về cuối năm, các Thìn càng có bạc tiền chất đống, tình duyên viên mãn khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Khéo léo, thông minh và có trách nhiệm trong công việc, Thân luôn đặt ra mục tiêu để phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. 

Khổ tận cam lai, sau những tháng đầu khó khăn, vất vả trong sự nghiệp thì giờ đây con giáp may mắn này sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền chất chật nhà, song hỷ lâm môn. Bắt đầu từ sau 10/3, Thân sẽ nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, uy tín ngày càng cao. Công việc bên ngoài của con giáp có lãi lớn, chỉ cần tuổi Thân kiên trì theo đuổi mục tiêu. Theo tử vi 12 con giáp, từ sau hôm nay, Thân sẽ vươn lên có một cuộc sống thăng hoa rực rỡ, sung sướng hết phần thiên hạ. Tuy nhiên, tử vi nhắc nhở, kiếm được tiền bạc, con giáp may mắn cũng đừng nên khoa trương kẻo kẻ xấu dòm ngó, chọc gậy bánh xe. 

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Thân cũng đừng nên khoa trương kẻo kẻ xấu dòm ngó - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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