Vận may tự gõ cửa, 3 tuổi có số GIÀU NHANH đến chóng mặt nhất 3 tháng tới, tiền tài đỏ rực như son, dễ lên nhà lầu xe sang chỉ sau một đêm

Theo tử vi 12 con giáp năm 2021, Sửu là con giáp chăm chỉ nên được cấp trên ưu ái, tín nhiệm. Thời gian 3 tháng tới, con giáp này nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến, tiền đồ xán lạn. Những nỗ lực thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng, Sửu không còn phải nghe lời chỉ trích của mọi người xung quanh.

Từ tháng 5 đến tháng 7, Sửu là con giáp may mắn luôn có số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng. Mọi nguồn thu nhập từ việc đầu tư lẫn nghề tay trái đều đổ về cùng lúc khiến người tuổi Sửu hoa mắt chóng mặt. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán nhỏ cũng thu về khối tiền khủng nhờ hàng bán ra liên tục, tiền tiêu không thiếu.

Người cầm tinh con Rồng sẽ được quý nhân phù trợ, trong 3 tháng tới, tử vi ngày mới chỉ ra, vận trình của bạn khá hanh thông, thuận lợi. Những việc Thìn làm đều được cấp trên đánh giá khá cao. Tuy nhiên, con giáp này nên thận trọng cách tiêu tiền của mình, đừng vung tay quá trán để rồi ôm nợ đầy mình lúc khó khăn.

Tử vi cũng lưu ý, thời điểm này Thìn nên chú ý sức khỏe, kiếm tiền quan trọng nhưng cũng đừng quên quan tâm đến bản thân.

Thìn nên chú ý sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi hàng ngày, Ngọ sẽ là con giáp may mắn chạm đỉnh cao tiền tài, danh vọng trong 90 ngày tới. Từ đây, Ngọ không còn sợ bất cứ kẻ tiểu nhân nào ngáng đường, cản trở lộ trình thăng tiến. Trong công việc, Ngọ được tín nhiệm, vận trình khá thuận lợi. Trong chuyện tình cảm, các Ngọ độc thân sẽ tìm được ý trung nhân.

Tuy nhiên, tử vi lưu ý, Ngọ nên biết khiêm tốn, học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn để có bước tiến xa trong sự nghiệp. Thời điểm này, vận trình hanh thông nhưng người tuổi Ngựa cần chú ý, làm gì cũng cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Đừng quá thẳng thắn khiến thu hút thêm tiểu nhân, kẻ xấu đâm chọc sau lưng, chỉ chuốc thêm phiền phức trong cuộc sống.

Ngọ nên chú ý lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả