Thần Tài chặn cửa, 3 con giáp lộc lá xung thiên, may mắn ập vào nhà, khởi nghiệp buôn bán ắt thành công trong 3 tháng tới

12 con giáp tử vi 23/04/2021 06:10

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có bề trên chiếu cố, Thần Tài quan tâm nâng đỡ, 3 con giáp này sẽ cực kỳ may mắn trong kinh doanh làm ăn buôn bán, đặc biệt là 3 tháng tới.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn hiền lành, nhân hậu nên xung quanh luôn được nhiều người yêu mến. Không như những con giáp khác, Dậu không quá tham vọng vật chất nhưng họ lại được trời ban lộc lá đầy mình. Nhờ luôn kiên trì, chăm chỉ, Dậu luôn nắm bắt được những cơ hội tốt để xây dựng nền tảng tài chính tương lai.

Tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, 3 tháng tới đây, cuộc sống của Dậu có nhiều thay đổi tích cực. Cụ thể, trong vòng 3 tháng tới, tuổi Dậu sẽ được quý nhân chiếu cố, phàm làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng đầu tư càng sinh lời, người buôn bán lại gặp kẻ vào người ra tấp nập. Cũng vì cơ hội làm ăn buôn bán phất lên trông thấy, cuộc sống những năm tháng sau này của Dậu vừa ấm êm về tình cảm, vừa đủ đầy về vật chất. 

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3 tháng tới đây, cuộc sống của Dậu có nhiều thay đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, trong 90 ngày tới đây, người tuổi Ngọ khá tự tin vào những việc mình đang làm. Điều này gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên là Ngọ luôn tạo dấu ấn tốt trong các nhiệm vụ quan trọng. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, con giáp tuổi Ngọ có thể mang lại hợp đồng tiền tỷ cho công ty, nhận được một khoản thưởng nóng. 

Những người lớn tuổi công ty có thể là quý nhân của Ngọ trong khoảng thời gian này, giúp Ngọ mở thêm đường làm ăn, kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Nhờ những hướng đi được quý nhân chỉ bảo, Ngọ có thêm động lực để không ngừng cố gắng, đồng thời đưa ra những quyết định đúng đắn, khiến kinh doanh mang lại hiệu quả bất ngờ.  

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90 ngày tới đây, người tuổi Ngọ khá tự tin vào những việc mình đang làm - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn là những người nhanh nhẹn, cá tính, ưa thích xã giao quan hệ, dễ gây được nhiều thiện cảm ban đầu. Tuy vậy, trên phương diện tài chính, tuổi Thân có lúc rất quyết liệt, không để ý đến nhân tình thế thái xung quanh, vì vậy không được lòng người khác, lại dễ bị tiểu nhân ngáng đường, sự nghiệp không mấy thuận lợi.  

Trong 3 tháng tới, tuổi Thân gặp được vận thế rất tốt. Người làm công ăn lương dễ kiếm được hợp đồng béo bở từ khách hàng cũ. Thân dễ được cấp trên chú ý, cân nhắc, dẫn đến nhiều thuận lợi sau này. Người mua bán khách ra vào nườm nượp, thu được các món lợi không nhỏ. Được thần may mắn để ý, 3 tháng tới là thời điểm thuận lợi để Thân triển khai các kế hoạch, dự án mới mẻ của mình. 

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3 tháng tới là thời điểm thuận lợi để Thân triển khai các kế hoạch, dự án mới mẻ của mình - Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

THỜI TỚI không cản nổi, 3 con giáp gặp cơ may hiếm có, giàu có chỉ sau 1 đêm, tiền VÀNG chất cao như núi trong 2 tháng tới

THỜI TỚI không cản nổi, 3 con giáp gặp cơ may hiếm có, giàu có chỉ sau 1 đêm, tiền VÀNG chất cao như núi trong 2 tháng tới

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 tháng tới, những con giáp dưới đây sẽ may mắn được Tài Tài rót tiền vào túi, ngồi nhà rung đùi cũng có thể hưởng lộc trời ban.

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