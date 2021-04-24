Tháng 5 ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, 3 tuổi tài lộc thăng hoa rực rỡ, bạc vàng ùn ùn vào túi, giàu nhanh đến mức trở tay không kịp

Điềm đạm, chăm chỉ, có trách nhiệm lại sống nghĩa tình nên người tuổi Dậu sớm khẳng định được vị thế của mình trong công việc cũng như cuộc sống. Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm, vượt khó vượt khổ, con giáp tuổi Dậu càng vươn xa trên đường công danh, thăng chức tăng lương ầm ầm là điều dễ hiểu.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ ra, từ tháng 5 đến cuối năm 2021, con giáp may mắn tuổi Dậu sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay, cơ may đến ào ào. Làm một hưởng mười, nằm ngửa mà ăn, cứ thế lên xe hơi, nhà lầu chính là phúc phần mà Dậu xứng đáng nhận được trong thời gian này.

Công việc suôn sẻ, thuận lợi lại thêm quý nhân phù trợ nên Hợi có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp trong thời gian qua. Nhờ sự bản lĩnh, tài năng, lại luôn nỗ lực nên Hợi sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tiền ùn ùn chui vào túi khiến bạn bè ai nấy đều ghen tỵ.

Theo tử vi 12 con giáp, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh, dù là dự án lớn nhỏ hay hùn hạp, tháng 5 chính là cơ hội nghìn năm có một để Hợi hút cạn lộc trời. Hỷ sự ập xuống đầu bất ngờ không cản nổi, gánh tiền tỷ vào nhà là tương lai gần của Hợi được ông trời an bài sẵn.

Hợi sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp thông minh, nhanh nhẹn, dám dấn thân, dám cầu tiến, Tỵ được rất nhiều đồng nghiệp quý mến, nâng đỡ. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng, chỉ cần bước sang tháng 5/2021, Tỵ sẽ bước sang trang mới của đời mình.

Theo tử vi ngày mới, nếu Tỵ vẫn tiếp tục không ngừng nỗ lực vươn lên thì càng về cuối năm, con giáp may mắn này càng được hưởng nhiều phúc lộc trời cho. Khổ tận cam lai, sau những khốn khó gian truân, Tỵ sẽ tha hồ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài phát lộc, người đời ai cũng ngưỡng mộ.

Tỵ sẽ tha hồ nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

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