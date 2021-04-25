Đúng 0h ngày 26/4, 3 tuổi bất ngờ được QUÝ NHÂN giúp sức, hổ mọc thêm cánh, giàu lại càng giàu thêm, sung sướng hưởng lạc đến tận cuối năm

Những ngày cuối tháng 4/2021, người tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Theo tử vi 12 con giáp , song hỷ lâm môn, tiền ùa vào nhà, quý nhân theo chân giúp đỡ nên Thìn làm đâu thắng đó, lợi nhuận tăng theo cấp số nhân khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Người tuổi Rồng dù là nam hay nữ hãy cứ tin vào chính mình, chớp lấy thời cơ thì ắt đại cát đại lợi, tình tiền viên mãn. Đặc biệt, nhờ có ơn trên soi chiếu, Thìn còn có cơ may gặp may mắn đến mức có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

Nổi tiếng là con giáp dĩ hòa vi quý, thiện lương, khéo léo trong đối nhân xử thế và rất có trách nhiệm trong công việc nên Mùi được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng. Tử vi ngày mới chỉ rõ, từ ngày 26/4, con giáp may mắn tuổi Mùi sẽ đếm tiền sái tay, tài lộc thăng hoa rực rỡ.

Nếu đang ấp ủ những dự định mới trong công việc, hoặc muốn thử sức kinh doanh lớn hay buôn bán nhỏ lẻ, đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Mùi ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng khó.

Mùi sẽ đếm tiền sái tay, tài lộc thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phú quý theo chân, may mắn sát gần, tiền ập xuống cửa chính là phúc phần lá số tử vi đã an bài cho Tý trong ngày 26/4 này. Con giáp tuổi Chuột hãy bỏ lại những thị phi, hiềm khích và cả những hiểu lầm không đáng có lại phía sau để tập trung cho công việc.

Tài chính khởi sắc, lộc lá tìm đến tận cửa nên Tý làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiêu pha thả ga cũng chẳng lo cạn túi. Song hỷ lâm môn nên ngoài tài vận, tình duyên của con giáp may mắn tuổi Tý cũng đỏ chót như son, hạnh phúc ngập tràn.

Tình duyên Tý cũng đỏ chót như son, hạnh phúc ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet

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