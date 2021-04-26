Chia buồn với 3 con giáp lận đận nhất tuần (26/4 - 2/5), tiền tài cuốn gói ra đi, tình duyên nhiều trắc trở

12 con giáp tử vi 26/04/2021 06:20

Từ ngày 26/4 đến 2/5, theo tử vi tuần mới, vận xui cứ "nối đuôi nhau" tìm đến 3 con giáp này, khiến cho tiền tài thâm hụt, tình duyên không suôn sẻ.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới 12 con giáp cho biết vận trình của tuổi Thân không được suôn sẻ như ý muốn. Có khá nhiều việc không đi theo kế hoạch dù con giáp này đã có sự chuẩn bị từ sớm. Nhiều vấn đề nảy sinh đột ngột khiến người cầm tinh con Khỉ trở tay không kịp. 

Ngay từ những ngày đầu tuần đã có sự xuất hiện của hung tin. Những thị phi không đáng có cứ bủa vây Thân khiến con giáp này có thể bị ảnh hưởng ít nhiều do những lời nhũng nhiễu của kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kị. Cách xử lý khôn ngoan là bỏ ngoài tai, thay vì đấu khẩu lại bởi bản mệnh có thể chuốc lấy phiền phức và bực bội không đáng.

Về đường tình duyên, có những hiểu nhầm khiến chuyện tình cảm của tuổi Thânn tuần này không được như ý. Các cặp đôi cần chú ý "trà xanh", còn những người độc thân cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng về đối tượng mới quen hay vội vàng đòi hỏi ở một mối quan hệ mới chớm nở vì trong tuần này Thân rất dễ có những ngộ nhận, không đúng sự thật.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tuần này, hung vận lấn át cát vận dự báo có điềm xui xẻo xảy đến với tuổi Mùi. Vì thế trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, Mùi cũng nên cân nhắc thật kỹ càng, tránh vội vàng mà hỏng việc lớn. Nếu ai đó khuyên nhủ thì lắng nghe nhưng chớ vội làm theo vì chúng chưa chắc đã phù hợp với tình huống của bản mệnh.

Trong những ngày đầu tuần, tuổi Mùi có vẻ thuận lợi một chút do được quý nhân nâng đỡ. Nhưng càng về cuối tuần thì khó khăn càng chất chồng do mối quan hệ không tốt, chuyện tiền bạc thì lẫn lộn. Nhiều thử thách bất chợt đến với người cầm tinh con Dê. Đừng nản lòng vì cứ cố gắng thì ông trời chẳng phụ lòng ai.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này lúc này trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Những người độc thân sau một thời gian mở lòng nhưng không tìm thấy hy vọng nên đã dần bỏ cuộc, thậm chí có người có xu hướng khép kín trở lại. Đôi lứa lúc này lục đục, nhiều đôi đã quyết định chia tay, ly hôn vì nhiều lý do rất nhỏ nhặt trong cuộc sống.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 26/4 đến 2/5/2021, tuổi Tuất dường như sẽ phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống và cả công việc. Con giáp này sẽ mắc phải vài sai sót khi thiếu tập trung và xao nhãng công việc. Nhưng sau đó, người tuổi Tuất sẽ nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ và cố gắng hết mình để bù đắp lại những sai sót nhỏ. 

Đầu tuần và giữa tuần của tuổi Tuất khá ổn, chỉ riêng cuối tuần là con giáp này có thể phải lao tâm khổ tứ từ các mối quan hệ cho tới chuyện tiền bạc. Bản mệnh của Tuất cho thấy, tiền tài dễ hao tổn vì nhiều lý do. Chẳng những không kiếm thêm được nguồn thu nhập mới mà còn phải sử dụng luôn cả số tiền tiết kiệm.

Đường tình duyên của các Tuất trong tuần này cũng gặp không ít trắc trở. Người yêu thương nhau chưa chắc đã đến được với nhau. Hai người dường như tâm đầu ý hợp nhưng khi tính đến chuyện xa xôi hơn thì lại vấp phải không ít trở ngại. Nếu muốn bên nhau thì cả hai phải nỗ lực và cùng nhau cố gắng rất nhiều.

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 Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tình chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới 12 con giáp (26/4 - 2/5/2021): Thân gặp trở ngại lớn trong công việc, Sửu may mắn ngập tràn, Thần Tài gõ cửa ‘tiền tiêu không hết’

Tử vi tuần mới 12 con giáp (26/4 - 2/5/2021): Thân gặp trở ngại lớn trong công việc, Sửu may mắn ngập tràn, Thần Tài gõ cửa ‘tiền tiêu không hết’

Tử vi tuần mới cho thấy trong 7 ngày tới này nhiều khả năng tuổi Thân sẽ mích lòng đồng nghiệp và cấp trên do tính tình thẳng thắn, không kiêng nể ai. Ngược lại, tuổi Sửu cực may mắn, dễ dàng đạt được vị trí cao trong sự nghiệp, tiền bạc được Thần Tài mang đến tiêu xài không hết.

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