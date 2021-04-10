Tử vi 2021 - 2023: 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng độ mạng, gặp cơ hội đổi đời, giàu sang sung sướng trong phút chốc

12 con giáp tử vi 10/04/2021 11:21

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong 3 năm tới, đây là những con giáp may mắn được Ngọc Hoàng để mắt, đưa đường chỉ lối giúp cho cơ hội làm ăn, tăng chức tăng lương, tiền bạc của nả đầy nhà.

 

Tuổi Thìn

Rất may mắn, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, Thìn là con giáp gặp được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ từ người thân, bạn bè, kể cả những mối quan hệ xa gần lâu ngày gặp mặt. Tử vi nêu rõ, 3 năm tới đây, Thìn sẽ được thần May Mắn phù hộ nên công việc hanh thông, thuận lợi, chỉ cần có cố gắng và kiên trì đến cùng thì sẽ đạt kết quả mĩ mãn.

Với người làm công ăn lương, bạn được cấp trên đồng tình ủng hộ thực hiện những dự án mới, mặc sức sáng tạo và ra ý kiến. Nhờ vậy, Thìn sẽ trở thành nhân tố chính trong phòng/ban và có thêm động lực tiếp tục cố gắng cống hiến cho công ty. Khả năng sáng tạo và sự chăm chỉ giúp bạn ghi được điểm ấn tượng trong mắt cấp trên, được đồng nghiệp yêu mến, ủng hộ. Cơ hội thăng chức, thăng lương chờ đợi con giáp này sau một thời gian phấn đấu nữa thôi. Tuy nhiên, Thìn hãy nhớ đến những thời điểm khó khăn để không vung tiền quá trán vào những thứ linh tinh. 

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Thìn là con giáp gặp được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ từ người thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp tuổi Chuột luôn phấn đấu, cố gắng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Tý giỏi giang đến mức khiến người khác phải nể phục, ngưỡng mộ. Trong 3 năm tới, sau nhiều thời gian làm lụng vất vả, Tý sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống giàu sang, sung sướng.

Tuy nhiên, để ý trong năm 2021 - 2022, bạn không thể tránh khỏi những họa thị phi bủa vây. Tử vi 12 con giáp nêu rõ, dù cho có quý nhân chỉ dẫn từng đường đi nước bước, nhưng Tý vẫn phải chuẩn bị tinh thần để giải quyết hết những khó khăn bày ra trước mắt mình. 

Trong chuyện tình cảm, đối với người độc thân, bạn sẽ gặp rất nhiều người tìm đến ngỏ lời tỏ tình, muốn trở thành một nửa của bạn. Tý được khuyên nên sáng suốt lựa chọn cho mình người thích hợp nhất. Với Tý đã có đôi có cặp, gia đạo không có nhiều biến chuyển. 

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Tý được khuyên nên sáng suốt lựa chọn cho mình người thích hợp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con Khỉ sẽ được Ngọc Hoàng soi đường dẫn lối từ năm 2021-  2021 nên công việc hanh thông, dễ dàng. Đặc biệt, sau nhiều "pha mạo hiểm" tìm kiếm con đường phát triển mới, vận tiền tài của Thân chạm đỉnh từ năm 2023. Thân bắt đầu hái trái ngọt từ công sức bỏ ra bao lâu nay, 3 năm tới là thời gian chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, tha hồ tiêu xài thả ga không lo thiếu hụt. 

Tuy nhiên, tử vi ngày mới nêu rõ, Thân cần chuẩn bị tinh thần, sức khỏe thật tốt để đối mặt với những thử thách trước mắt của bản thân. 

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Thân cần chuẩn bị tinh thần, sức khỏe thật tốt để đối mặt với những thử thách trước mắt của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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