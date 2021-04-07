Đúng 49 ngày tới, top con giáp MAY MẮN hết phần thiên hạ, Thần Tài mỉm cười rót tiền vào túi

12 con giáp tử vi 07/04/2021 09:29

Theo tử vi 12 con giáp, trong vòng 49 ngày tới, 3 con giáp này may mắn hết phần thiên hạ, được Thần Tài "dung túng" chuẩn bị đón lộc trời ban. Tiền về như thác đổ khiến các con giáp chẳng cần lo nghĩ, chi tiêu thả ga.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn nhất trong 49 ngày tới. Thời gian này, nhờ được Cát tinh chiếu mệnh, lại thêm việc bản mệnh có nhiều suy nghĩ tích cực nên vận trình tài lộc lẫn tình duyên cũng vượng sắc hơn. Đặc biệt, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, cuối tháng 4 là thời điểm giúp bạn lột xác ngoạn mục khiến nguồn thu nhập gia tăng bất ngờ. Đặc biệt, Mùi lại có thể tự mình giải quyết hết những vấn đề khó khăn trong công việc và cuộc sống mà không cần đến sự trợ giúp của ai.

Những thứ bạn cần đều có trong tháng này. Tiền bạc ổn định, có khi tăng lên gấp nhiều lần, đó có thể là nguồn tiền bất ngờ từ 1 khoản đầu tư trước đó, hoặc khoản tiền thưởng nóng từ cấp trên sau 1 thời gian dài bạn cật lực làm việc. Riêng chuyện tình cảm vượng sắc, đặc biệt các Mùi độc thân có cơ hội gặp mối tình đẹp như trong phim. 

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Mùi là con giáp may mắn nhất trong 49 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ gặp nhiều chuyện bất ngờ trong 49 ngày tới, phần lớn là nhờ phúc đức từ ông bà và ơn trên. Về công việc, bạn có được nhiều cơ hội thăng tiến, được cấp trên để mắt khen thưởng vì những thể hiện đột phá của bạn trong thời gian đầu năm. Những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp trước đây có dịp hóa giải, bạn được mọi người trong cơ quan hậu thuẫn tốt hơn cho công việc.

Về chuyện tiền bạc, được Thần Tài chiếu mệnh nên người cầm tinh con Ngựa sẽ hốt hết tiền của thiên hạ. Tử vi ngày mới nhận định, có thể bạn sẽ vấp phải họa tiểu nhân nào hãm hại hay cản đường thăng tiến trong tương lai. Ngoài ra, đa phần dự đoán vận trình của bạn sẽ một bước lên mây, làm việc gì cũng may mắn thành công. Từ đây, Ngọ tha hồ mua sắm, du lịch đó đây hưởng thụ cuộc sống của đại gia. Tuy nhiê, con giáp này nên giữ bình tĩnh, đừng tiêu xài quá mức.

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Thần Tài chiếu mệnh nên người cầm tinh con Ngựa sẽ hốt hết tiền của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày, Tỵ đạt được nhiều thành tựu lớn khiến ai cũng ngưỡng mộ trong 3 tháng đầu năm qua. Tiếp tới đây, sẽ có cao nhân chỉ đường để bạn đối phó với những kẻ tiểu nhân muốn cản đường mình. Nhờ vậy, trong vòng 49 ngày tới, vận trình của Tỵ vô cùng vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình. Người tuổi Rắn sẽ trở thành con giáp giàu có, may mắn nhất trong tháng 4 và tháng 5 tới đây. 

Tuy nhiên, tử vi ngày mới cũng chỉ rõ, sẽ có nhiều thử thách bày ra trước mắt Tỵ trong thời gian này. Chỉ cần Tỵ đừng vội nản lòng, hãy thật bình tĩnh để tìm cách vượt qua, chắc chắn Tỵ sẽ vô cùng giàu có và khiến nhiều người ghen tỵ vì sự thành công của mình. 

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Tỵ sẽ vô cùng giàu có và khiến nhiều người ghen tỵ vì sự thành công của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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