Tử vi tuần mới 12 con giáp (26/4 - 2/5/2021): Thân gặp trở ngại lớn trong công việc, Sửu may mắn ngập tràn, Thần Tài gõ cửa ‘tiền tiêu không hết’

Vận trình tình duyên khởi sắc, mối quan hệ đã đủ chín và có thể thúc đẩy tiến xa hơn. Thêm vào đó, mối cơ duyên cũng có được sự ủng hộ của mọi người cho nên có thể tính đến các kế hoạch dài lâu. Với những người có gia đình thì cũng là thời điểm tốt để bản mệnh hỗ trợ và lo toan chuyện trong nhà được đủ đầy và vẹn toàn.

Tử vi tuần mới cho thấy tuổi Tý có công việc tốt do vận quý nhân mang lại, hoàn thành tốt các kế hoạch công việc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng đẩy nhanh được tiến độ công việc và hôm nay có thể con giáp này sẽ nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ đồng nghiệp đấy.

Để tránh rơi vào tình trạng cuối tuần cháy túi, người tuổi Sửu nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý ngay từ đầu tuần. Hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết, những lời mời gọi tiệc tùng nếu có thể thì hãy từ chối. Thay vào đó con giáp này nên chủ động tiết kiệm bằng cách gửi tiền cho người đáng tin cậy hoặc gửi ngân hàng, để tránh tiêu xài hoang phí.

Theo tử vi những người tuổi Sửu trong tuần này sẽ đạt được những điều may mắn cả về việc củng cố vị thế của mình cũng như tiền bạc có thể có người mang đến. Tài chính có vẻ ổn định nhưng khả năng bản mệnh lại có trạng thái lạm dụng tài chính khi chi tiêu thiếu kiểm soát.

Tuổi Dần

Với người tuổi Dần theo tử vi tuần mới nhận định, vận trình những ngày đầu tuần của Dần sẽ có điềm báo không tốt có thể là vấn đề công việc chưa thể thu xếp yên ổn hoặc cũng có thể bạn sẽ gặp vận tài chính bị thiếu hụt, dễ có những khoản chi bất thường, nộp phạt.

Bù lại thời điểm cuối tuần là lúc cục diện tam hợp nên tình cảm khá tốt, không có bất đồng về quan điểm. Thêm vào đó, những người tuổi Dần hiện tại khá ổn về tài chính nên nó giúp bản mệnh an tâm dành thời gian của mình cho gia đình. Đặc biệt, với những mãnh hổ còn độc thân thì có thể hôm nay là ngày tốt để bản mệnh chủ động tiến tới gần người ấy.

Với người tuổi Dần theo tử vi tuần mới nhận định, vận trình những ngày đầu tuần của Dần sẽ có điềm báo không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho thấy lịch trình tuần mới của tuổi Mão khá như ý, nhiều niềm vui và hanh thông. Có lẽ bản mệnh sắp có được vận tài lộc vô cùng tốt và hoàn toàn có thể có các cơ hội để thay đổi kế hoạch của mình. Công việc với tuổi Mão đó là trách nhiệm và niềm vui cho nên khi làm có đôi chút ngẫu hứng, hãy cố gắng đừng mắc sai sót vì những phút vui vẻ quá mức mức.

Tiền bạc vào những ngày cuối tuần có thể khởi sắc hơn, bản mệnh sẽ nhận được một khoản ngoài dự định. Tuy nhiên hãy nhớ chi tiêu đúng mức để tiết kiệm cho kế hoạch sắp tới.

Tuổi Thìn

Công việc kinh doanh đang thuận buồm xuôi gió nên Thìn cảm thấy rất vui vẻ, tích cực. Bản mệnh mạnh mẽ và giữ vững tinh thần trong mọi quyết định của mình. Có một số người phải đối mặt với chuyện thất thoát trong làm ăn, tài sản… nhưng không đáng kể, nó sẽ được Chính Thần bù lại vào dịp khác.

Ngoài ra tuổi Thìn cũng gặp may mắn về chuyện tiền bạc, tuy nhiên nếu chỉ biết mỗi việc nhận lương và chi tiêu hàng tháng thì chẳng bao giờ có thể giàu nổi. Đã đến lúc tuổi Thìn nên tìm hiểu các danh mục đầu tư để tiền của sinh lời một cách hiệu quả.

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng tuần dự báo công việc của tuổi Tỵ có chút trở ngại nhưng không phải vấn đề lớn. Bản mệnh vẫn có thể biến nguy cơ thành cơ hội, điều này phụ thuộc vào bản lĩnh riêng, đó vừa là thử thách năng lực và ý chí nên hãy mạnh mẽ, cố gắng lên nhé.

Tình hình tài chính khả quan, con giáp này kiếm được tiền nhưng quản lý tiền vẫn còn lỏng lẻo nên mất mát, hao hụt tài sản. Để hạn chế tình trạng này bản mệnh nên có một danh sách theo dõi việc chi tiêu theo tuần để tiện quản lý, đồng thời không nên mang theo nhiều tiền mặt khi ra ngoài.

Tử vi hàng tuần dự báo công việc của tuổi Tỵ có chút trở ngại nhưng không phải vấn đề lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình của tuổi Ngọ tuần này khá tốt vì được quý nhân trợ giúp nên phúc đức nhiều, hóa giải được những hiểu lầm, xích mích trong quá khứ. Cũng nhờ vậy mà tinh thần bản mệnh thoải mái, tâm tình phấn chấn không còn nặng nề u ám như thời gian trước.

Ngũ hành tương sinh cũng khiến chuyện tình cảm thăng tiến, các cặp đôi thấu hiểu và cùng vun đắp cho mối quan hệ bền vững, giản dị mà ấm áp. Ngoài ra, người độc thân cũng có cơ hội làm quen với người khác giới, nhưng có thể phát triển thành tình yêu hay không thì còn xem duyên phận của bản mệnh nữa.

Tuổi Mùi

Nhiều dấu hiệu cho thấy tuổi Mùi gặp phải một tuần không được tốt. Với tình thế tương hình, thì có thể bản mệnh sẽ gặp phải những rắc rối không mong muốn trong công việc, chúng đến quá nhanh khiến con giáp này trở tay không kịp.

Thần Tài cũng không đứng về phía Mùi trong tuần này, nhiều khả năng bản mệnh sẽ phải đối mặt với những vấn đề về tài chính. Trong kinh doanh việc thất thoát, thua lỗ là chuyện không thể tránh khỏi, tuy nhiên người tuổi Mùi cần để ý hơn đến những người xung quanh, vì có thể, thất thoát đó do chính anh em, đối tác của bản mệnh gây ra.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp phải trở ngại lớn trong công việc vì sự thẳng thắn, không kiêng nể ai của bản mệnh rất dễ đắc tội với người khác, thậm chí đồng nghiệp cũng thấy khó chịu với hành động của con giáp này. Vì vậy, tuổi Thân cần sửa đổi ngay nếu không muốn ảnh hưởng sự nghiệp trong tương lai .

Tình hình tài chính không phải là vấn đề cần lo nghĩ trong tuần này, vì dự báo cho thấy tuổi Thân dư giả và có được một số tiền tiết kiệm khá lớn. Thế nhưng miệng ăn núi lở, tuổi Thân vẫn cần phải lên kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh mất kiểm soát trong thu chi, bằng không tiền của lại đội nón ra đi cả.

Người tuổi Thân gặp phải trở ngại lớn trong công việc vì sự thẳng thắn, không kiêng nể ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới của tuổi Dậu cho thấy bản mệnh không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập trong tuần rất khá. Không những có nguồn lương ổn định mà bản mệnh còn có thu nhập bên ngoài là tiền thưởng, nghề phụ, dù có chuyện bất ngờ xảy ra cũng không rơi vào tình trạng túng thiếu.

Để có được điều này là vì bản mệnh luôn có ý thức rất tốt về tài chính. Tuổi Dậu luôn có kế hoạch đề phòng, chuẩn bị đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra nên không rơi vào cảnh bị động, đây là thói quen tốt và cũng là điểm đáng tuyên dương của Dậu, vì vậy cần tiếp tục phát huy nó hơn nữa.

Tuổi Tuất

Công việc làm ăn của tuổi Tuất tuần này rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực, doanh thu thất thoát. Nguyên nhân là do bản mệnh hiếu thắng, hành động tùy tiện nên mắc phải sai lầm, thiếu kỷ luật bản thân.

Không những thế, trong tuần tuổi Tuất nếu có ý định tiến hành các việc quan trọng như xuất hành, cưới hỏi, khai trương, sửa chữa… thì nên xem ngày giờ cho kỹ để mọi việc suôn sẻ, thuận lợi hơn. Cẩn thận không bao giờ là thừa vì việc này có thể tránh được những chuyện không may xảy đến với gia đình chỉ vì sự thiếu hiểu biết của bản thân.

Tuổi Hợi

Hợi đón nhận nhiều may mắn trong tuần này. Đáng kể nhất là công việc có dấu hiệu tiến triển rõ rệt, mối quan hệ xã giao hài hòa, bản mệnh luôn có trách nhiệm với những việc mình đang làm và nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất.

Hợi sẽ đón nhận nhiều may mắn trong tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc vượng, tuổi Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền, bản mệnh nhanh nhẹn, năng động nên có thể biến những cơ may tài lộc thành thực tế, tự mình gây dựng cơ sở vật chất vững chắc để làm nền tảng cho sự phát triển sau này.

(*) Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.