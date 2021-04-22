Đúng Rằm tháng 3 ÂL: 3 con giáp không thoát khỏi số trời, ĐEN TÌNH ĐEN BẠC, tiểu nhân rình rập khắp nơi

Đây là những con giáp xui xẻo vào giữa tháng 3 âm lịch, nếu không cẩn thận đường đi nước bước có thể vướng vào tai hoạ nguy hiểm khôn lường.

Tuổi Dần Tuổi Dần là một trong những con giáp xui xẻo phải đặc biệt thận trọng trong tất cả mọi chuyện, đừng bao giờ tin tưởng trước bất kỳ ai để tránh tiểu nhân lợi dụng điểm yếu hãm hại. Vào giữa tháng 3 âm lịch, theo tử vi 12 con giáp, đường tài vận của người tuổi Dần vẫn không khởi sắc, tiêu pha khá nhiều nhưng số tiền kiếm được không được bao nhiêu dẫn đến khó khăn chồng chất. Nếu bạn là người kinh doanh nhất định phải tỉnh táo trước khi quyết định tất cả mọi chuyện để tránh “sai một ly đi một dặm”. Người tuổi Dần đừng quá hám danh lợi trước mắt mà thiếu suy nghĩ có thể khiến bạn phải trả giá đắt.

Tuổi Dần phải suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định để tránh gặp phải sai lầm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Tháng 3 âm lịch, tử vi ngày mới chỉ rõ, con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn càng về cuối tháng càng tụt dốc không phanh. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng dường như đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn chứng tỏ được năng lực của bản thân. Chịu nhiều áp lực bủa vây khiến tuổi Thìn rất khó mở lòng, dẫn đến các mối quan hệ trở nên xa cách, vô tình bỏ qua cơ hội được quý nhân giúp đỡ. Đặc biệt nếu giữ quan điểm cứng nhắc, thiếu đi sự linh hoạt thì con giáp này rất dễ khiến đối tác, cấp trên phật lòng, khiến tiểu nhân nhòm nhó âm thầm hãm hại.

Tuổi Thìn chớ hấp tấp vội vàng trước khi quyết định một vấn đề gì - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Do gặp phải kẻ tiểu nhân rắp tâm hãm hại nên công việc trong tháng 3 âm lịch của người tuổi Tỵ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng dẫn đến trì trệ, không đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. Không những vậy, trước tai hoạ ập xuống bất ngờ khiến con giáp này không kịp xoay sở, gây hậu quả nghiêm trọng. Phải đối mặt với khó khăn chồng chất, lại thêm sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ rất nên người tuổi Tỵ rất dễ chán nản, không biết đâu mới là con đường đúng đắn. Tử vi 12 con giáp khuyên Tỵ nên tiếp tục cố gắng vì mục tiêu đề ra. Thời gian này, thay vì quá chú tâm vào công việc chính, hãy thử thư giãn và đi ra ngoài nhiều hơn, biết đâu bạn sẽ gặp được người giúp hóa giải trở ngại. Tuổi Tỵ đừng vì chán nản trong lúc khó khăn mà vội buông xuôi - Ảnh minh họa: Internet *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Đại hạn tháng 5: Những con giáp VẬN XUI rơi trúng đầu, đề phòng hung hiểm, tình tiền long đong, khó khăn ập đến tới tấp Đây là danh sách 3 con giáp xui xẻo bủa vây vào tháng 5. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối đầu với đủ loại hung hiểm và cố gắng biến thách thức thành cơ hội cho mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ram-thang-3-al-3-con-giap-khong-thoat-khoi-so-troi-den-tinh-den-bac-tieu-nhan-rinh-rap-khap-noi-402787.html