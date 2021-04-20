Vận hạn đã qua, 3 con giáp LIÊN TIẾP đón may mắn trời cho, vận trình đại cát đại lợi, TÀI LỘC bùng nổ vào cuối tháng 4

12 con giáp tử vi 20/04/2021 06:55

Chỉ cần đợi đến cuối tháng 4, những con giáp may mắn thuộc danh sách này sẽ được ban lộc triền miên, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 3 con giáp may mắn thời điểm cuối tháng 4 chính là tuổi Tý. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, con đường tài lộc của người tuổi Tý bắt đầu có sự khởi sắc. Vì thế, tuổi Tý hãy tranh thủ mở rộng các mối quan hệ, nắm bắt cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Mặc dù vào thời gian đầu người tuổi Tý có thể mất một số vốn nhưng chỉ cần cố gắng thì số tiền thu lại sẽ giúp bạn chẳng cần lo âu chuyện chi tiêu trong một thời gian dài.

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Tuổi Tý liên tiếp gặp may vào dịp cuối tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con Dê là những người sống có ý chí, luôn biết cách vươn lên trong khó khăn gian khổ, họ tự đặt mục tiêu cho bản thân và cố gắng thực hiện cho bằng được.

Theo tử vi 12 con giáp, nếu đầu tháng 4, họ phải chật vật kiếm tiền thì vào cuối tháng này sẽ là thời điểm để người tuổi Mùi kiếm được khá nhiều tiền. Đặc biệt đối với người làm ăn kinh doanh, hãy tận dụng cơ hội này để chốt hợp đồng với các đối tác tiềm năng thu về khoản lợi nhuận lớn.

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Đã qua thời gian chật vật, đây là lúc tuổi Mùi nắm lấy cơ hội để phất lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chốt lại danh sách con giáp may mắn và cuối tháng 4, cũng là con giáp được Thần Tài ưu ái nhất chính là tuổi Dần. Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ cực kỳ rộng mở, gặt hái được nhiều thành công, thu về món lợi khủng mà ngay chính bản thân người tuổi Dần cũng hết sức ngỡ ngàng.

Theo tử vi ngày mới, sắp tới người tuổi Dần cũng được cấp trên cân nhắc đề bạt lên một vị trí cao hơn, theo đó mức lương cũng tương xứng với những công sức mà bạn bỏ ra. Về đường tình duyên của người tuổi Dần tháng này khá vượng sắc, nếu đang có ý định tiến tới trong mối quan hệ tình cảm, hãy nắm bắt thời cơ để thúc đẩy nhân duyên như ý muốn.

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Công việc thuận lợi, tuổi Dần liên tiếp gặp may vào cuối tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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