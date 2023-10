Đứng đầu danh sách con giáp may mắn được thần tài điểm đích danh trong 2 tuần tới chính là tuổi Tý. Sau một khoảng thời gian dài hao hụt tiền bạc, công việc không suôn sẻ thì vận may của tuổi Tý cũng đã tới, chỉ cần bước chân ra cửa là tài lộc tìm đến, phú lộc đầy người.

Vận hạn đã qua, 4 con giáp được gọi tên dưới đây sẽ gặp may mắn triền miên trong 14 ngày tiếp theo của tháng 4. Hãy tranh thủ tận dụng thời gian này để gặt hái thành công nhé.

Người tuổi Dần có bề ngoài thiện lành, nhưng ẩn dấu bên trong là bản lĩnh mạnh mẽ không ngại đương đầu với khó khăn. Trong hai tuần tới, người tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần vì tài lộc sắp gõ cửa. Đây cũng chính là giai đoạn càn khôn xoay chuyển, tài chính nở rộ, may mắn kéo dài không dứt nên tuổi Dần hãy tranh thủ cơ hội để thực hiện những dự định đang còn ấp ủ.

Đây cũng chính là thời điểm người tuổi Tý gặp nhiều may mắn, gặt hái thành công cũng giống như “chuột sa chĩnh gạo”. Bạn có thể tận hưởng cuộc sống nhàn hạ, tiền tiêu thoải mái. Không những vậy, dù gặp bất kỳ chuyện trở ngại nào thì tuổi Tý cũng được quý nhân giúp đỡ, hoá giải khó khăn, được cấp trên tin tưởng trọng dụng, con đường sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Tuy nhiên, Tý cũng cần lưu ý không nên quá hoang phí, cần chừa lại một khoản để dành cho tương lai.

Không những vậy, trong thời gian này, chỉ cần người tuổi Dần càng cố gắng sẽ càng thành công, tiền tài vượng phát, tận hưởng nhiều niềm vui hạnh phúc mà chẳng lo kẻ xấu tìm cách hãm hại.

Tuổi Mùi

Trời sinh người cầm tinh con Dê có khả năng lĩnh hội tốt, trí tuệ hơn người, họ cũng rất hiền lành và lương thiện. Tuy nhiên họ lại là người có tính cầu toàn đã quyết tâm làm chuyện gì thì phải hoàn thành tới nơi tới chốn.

Cũng chính vì bản tính này và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, Mùi được mọi người công nhận tài năng, cấp trên có cái nhìn thiện cảm, đem lại nhiều cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến trong công việc.

Vào 2 tuần cuối cùng của tháng 4, người tuổi Mùi sẽ gặp may mắn ngập trời, đại cát đại lợi, đường tài vận cũng được cải thiện hơn rất nhiều so với trước đây. Hơn nữa, đây là khoảng thời gian bạn có thể thả lỏng tinh thần sau những ngày phải chịu nhiều căng thẳng. Nhưng các Mùi cần lưu ý, dù cho cố gắng nắm bắt vận may thì bạn vẫn cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, đừng để làm việc quá sức mà gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến đang rộng mở của bản thân.



Tuổi Mùi có tên trong danh sách con giáp may mắn cuối tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp cuối cùng trong danh sách may mắn được Thần Tài gõ cửa chính là tuổi Thân. Nói về người cầm tinh con Khỉ, đây là những người thông minh tài trí, nhận được sự tín nhiệm của cấp trên.

Cuối tháng 4 chính là thời điểm vàng giúp tuổi Thân có thể nắm bắt cơ hội đổi đời, con giáp này hãy tận dụng vận may và sự tín nhiệm của người khác để cố gắng nhiều hơn trong công việc, từ đó đem về nguồn thu lớn.

Cũng giống như tuổi Mùi, người tuổi Thân cũng cần lưu ý về sức khỏe của bản thân, không nên làm việc gắng sức quên ăn quên ngủ.



Tuổi Thân nên cân bằng cuộc sống và công việc để đạt nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm