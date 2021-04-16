4 con giáp mới nhìn qua tưởng nghèo khó, nào ngờ là đại gia ẩn mình, càng về già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 16/04/2021 16:40

Dù muốn giấu cũng không được, 4 con giáp này đã được tử vi 12 con giáp chỉ rõ có cuộc sống giàu sang, phú quý hơn người nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con hổ đa phần có số mệnh giàu sang ngay từ khi vừa mới sinh ra. Khi trưởng thành, dù làm ngành nghề nào con giáp này cũng hái ra bộn tiền, cuộc sống chẳng bao giờ phải lo nghĩ. Tuy nhiên, bản tính Dần thích sống đơn giản, không muốn phô trương sự giàu có của mình ra bên ngoài. Chính vì vậy, nhiều người nhìn qua cứ tưởng con giáp này nghèo khổ lắm mới phải làm việc cật lực. Nhưng thực tế chỉ là họ đang cố gắng làm việc tốt, để tích lũy tài sản ngày một nhiều cho dự định lớn hơn.

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 Do không thích khoe khoang nên Dần hay bị lầm tưởng có cuộc sống nghèo khó -
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp nói rõ, Thìn là một trong những con giáp giàu có nhất nhưng lại rất hay trốn tránh nếu có ai đó hỏi về tài sản của mình. Bởi cũng giống như Dần, con giáp này khá kín tiếng và không muốn người khác bàn tán về chuyện tiền bạc của mình. Thìn chỉ âm thầm làm việc, dùng tiền của mình để giúp đỡ người khó khăn nên phúc phần ngày càng lớn, về già chỉ cần ngồi một chỗ cũng được hưởng thụ.

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 Thìn sẵn sàng mang sự giàu có của mình san sẻ với người khác nên nhận về phúc phần lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ đa phần có tính cách phóng khoáng, tự do. Tài năng của Ngọ thì khỏi bàn, làm gì cũng giỏi và kiếm được rất nhiều tiền. So với những người xung quanh, Ngọ được Thần Tài hộ chiếu, quý nhân giúp đỡ nên có phần may mắn hơn trong công việc, tài lộc. Tuy nhiên, với Ngọ, tiền bạc suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, họ không bao giờ thể hiện sự khao khát với tiền bạc quá lớn. Cho nên nhìn vào, người ta sẽ nghĩ Ngọ có cuộc sống bình thường như bao người chứ không ai biết đó đích thị là một tỷ phú.

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 Tiền bạc với Ngọ chỉ là vật ngoài thân nên con giáp này không quá quan trọng chuyện tiền bạc, dù mình khá giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp có số hưởng nhất trong danh sách của tử vi 12 con giáp. Tuy nhiên, những người cầm tinh con lợn lại có đời sống rất bình dân, không đề cao hình thức bề ngoài hay phải sĩ diện để tạo ra hình tượng giàu có trong mắt người khác. Chính điều này giúp Hợi được nhiều người yêu mến, không bị tiểu nhân ghen ghét, hãm hại.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Tử vi hàng ngày đã chỉ rõ, vào đúng giữa tháng 3 âm lịch, 4 con giáp có tên dưới đây sẽ đắc tài đắc lộc, may mắn liên miên, tài khoản tăng vù vù đến chóng mặt.

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