Từ đây đến ngày 10/3 âm lịch, 4 con giáp công danh rộng mở, tiền vàng rủng rỉnh, may mắn đeo bám không rời

Tâm linh - Tử vi 14/04/2021 14:14

4 con giáp có tên trong danh sách tử vi hàng ngày dưới đây chỉ cần trong một thời gian ngắn, từ bây giờ đến ngày 10/3 âm lịch đã có thể hốt trọn tài lộc, may mắn không ngừng tìm đến, sự nghiệp cũng thăng tiến tột đỉnh.

Tuổi Tí

Tí thường được mệnh danh là con giáp thông minh nhất trong số 12 con giáp. Với bản tính nhanh nhẹn, cơ hội nào kiếm ra nhiều tiền, Tí thường là người sẽ “đánh hơi” và hốt gọn đầu tiên. Tử vi hàng ngày có nói, từ hôm nay cho đến mùng 10/3 âm lịch, con giáp này sẽ liên tục nhận được tin vui tài lộc, công việc thăng tiến rõ rệt. Sự cố gắng của con giáp này sẽ sớm được đáp trả. Tí chỉ cần ngồi một chỗ đếm tiền và tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý.

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Từ đây đến mùng 10/3 âm lịch, Tí chỉ cần ngồi một chỗ cũng hốt trọn tiền vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Không những may mắn về công việc, trong thời gian từ đây đến mùng 10/3 âm lịch, những người cầm tinh con khỉ cũng hái ra không ít tiền vàng. Trời sinh những người tuổi Thân có chí khí làm giàu mạnh mẽ, cho dù không sinh ra ở vạch đích, nhưng khát khao làm giàu giúp con giáp này dễ dàng đi đến đích trước những người xung quanh. Thân không chỉ tài giỏi, siêng năng mà còn có tấm lòng nhân hậu, hay giúp đỡ người khác nên làm gì cũng được hậu thuẫn cho mọi việc thuận lợi vô biên.

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Không chỉ may mắn về tài lộc mà Thân còn gặp nhiều may mắn về công việc và gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết, từ bây giờ đến trước mùng 10/3 âm lịch, Mão may mắn xếp vào hàng những con giáp giàu có nhất. Con giáp này tuy không quá thông minh hay có tài năng xuất chúng, nhưng sự hiền lành, cẩn thận trong từng đường đi nước bước giúp cho Thân làm tới đâu ăn chắc tới đó. Tiền của cứ ào ào đổ về trong khoảng thời gian tới, là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Thân suốt thời gian qua.

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 Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Mão như một minh chứng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của con giáp này suốt thời gian qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Lá số tử vi của những người tuổi Ngọ từ đây cho đến mùng 10/3 âm lịch cho thấy, đây sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc, may mắn của con giáp này. Liên tục là những tin vui về tài chính, công việc, gia đình ập tới. Ngọ có muốn tránh cũng không thể tránh được vì đây đã có số trời định, những gì tốt đẹp nhất sẽ dành cho Ngọ trong thời gian này. Tuy nhiên, không nên ngồi im tận hưởng, hãy đi ra bên ngoài, mở rộng quan hệ, làm thêm nhiều thứ để thu nhập của mình tăng lên đột phá.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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