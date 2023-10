Đúng 49 ngày nữa, 3 con giáp này hoan hỉ đón lộc, dù bị tiểu nhân hãm hại vẫn âm thầm vượng phát

Tử vi hàng ngày đã “chốt sổ” 3 con giáp may mắn sau đây, chỉ trong vòng 49 ngày tới sẽ liên tục gặp vận may tài lộc, dù bị nhiều kẻ ghen ghét hãm hại nhưng vẫn cứ giàu sang, an yên tận hưởng phú quý.

Tuổi Dần Trời sinh những người tuổi Dần có bản tính thẳng thắn, dù trong bất cứ trường hợp nào cũng suy xét sự việc một cách lý trí, thấu đáo, không vì tình riêng mà ảnh hưởng lợi ích chung. Chính điều này giúp cho Dần có được công danh khá vững vàng, tài lộc kiếm được từ đó cũng đếm không xuể. Thế nhưng, cũng có khá nhiều người ghen ghét với Dần, luôn sẵn sàng bày mưu tính kế để hãm hại con giáp này. Sự thẳng thắn của Dần là ưu điểm giúp con giáp này làm nên sự nghiệp nhưng cũng dễ bị người đời ghen ghét - Ảnh minh họa: Internet Tử vi hàng ngày cho biết, trong 49 ngày tới, Dần cần hết sức cảnh giác với những kẻ tiểu nhân xung quanh mình. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thật tốt thì tài lộc vẫn cứ ào ào tìm đến chẳng phải sợ kẻ nào. Tuổi Mùi Lá số tử vi của Mùi trong 49 ngày tới cho thấy, tài vận của con giáp này khá thăng tiến. Bất ngờ có nhiều lời mời hợp tác, những cơ hội làm ăn béo bở tìm đến giúp Mùi đã giàu lại càng thêm giàu. Con giáp này thường chọn lối sống độc lập, không thích động chạm với ai, nhưng một khi có ai động vào thì sẽ phản kháng lại mạnh mẽ. Đó chính là lý do khiến những kẻ tiểu nhân dù có "trăm phương ngàn kế" để xô ngã Mùi cũng chẳng làm được gì, ngược lại, Mùi lại càng tỏa sáng rực rỡ, tiền đồ ngày càng xán lạn, mở rộng hơn. Dù tiểu nhân có 'trăm phương ngàn kế' hãm hại thì Mùi vẫn cứ tự tin tỏa sáng và ngày càng giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Từ khi mới sinh ra, những người tuổi Thìn đã được nhà trời ban cho phúc đức vô biên, lại thêm tài năng xuất chúng cho nên làm gì cũng giỏi hơn người. Trong công việc, Thìn luôn là người đứng đầu, giữ vai trò chỉ đạo và thường có được lương thưởng cao xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tài năng xuất chúng lại thêm cuộc đời viên mãn, giàu sang của Thìn dễ khiến người đời ghen ghét - Ảnh minh họa: Internet Trong 49 ngày tới, nguồn thu của Thìn sẽ càng tăng lên nhanh chóng không chỉ nhờ công việc chính mà còn đến từ những công việc tay trái. Sự tài giỏi, giàu có này khiến Thìn dễ bị người đời đố kỵ, làm gì cũng bị soi mói, bàn ra tán vào. Nhưng cá tính mạnh mẽ, độc lập giúp Thìn dễ dàng vượt qua tất cả những điều đó và an yên tận hưởng cuộc sống giàu sang của mình. *Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.