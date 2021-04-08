5 món đồ cũ một khi còn để trong nhà thì gia chủ chỉ có làm ăn lụi bại, tài lộc ở ngoài chứ không dám vào

Theo các chuyên gia phong thủy, gương là đồ vật có chứa “hồn”, chúng thu nạp và lưu giữ những hình ảnh, cũng như năng lượng trong ngôi nhà mỗi ngày. Do đó, nếu ở lâu trong một gia đình thường xuyên có chuyện rắc rối, làm ăn không lên nổi thì chiếc gương cũng sẽ giữ những điều xui xẻo ấy trong mình. Chính vì vậy, theo phong thủy nhà ở , đừng nên mang về một chiếc gương cũ của người khác đã sử dụng để đặt trong nhà của mình. Nếu không làm đúng, gia chủ có thể sẽ phải hối hận vì những xui xẻo mà vật này mang đến.

Phong thủy chỉ rõ, ví tiền là vật dụng mang tính chất vận mệnh của chủ nhân sử dụng. Do đó, nếu chẳng may nhặt được một chiếc ví cũ hoặc được tặng ví đã qua sử dụng thì hãy khéo léo từ chối. Bởi có thể chiếc ví này sẽ không hợp vận mệnh của bạn. Chưa kể, năng lượng của người chủ cũ vẫn còn tồn tại bên trong ví có thể sẽ ảnh hưởng đến vận trình tài lộc cũng như công danh, sự nghiệp của bạn.

Không nên sử dụng ví tiền cũ bởi nó sẽ hút sạch vận may và trả lại đầy những rắc rối, xui xẻo cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Chổi cũ

Chổi là dụng cụ làm sạch nhà cửa, xua đuổi những gì bẩn thỉu, rắc rối ra khỏi nhà. Do đó, đây được xem là vật thường xuyên tiếp xúc và mang những năng lượng tiêu cực nhất. Do đó, một cây chổi đã cũ của người khác để lại hoàn toàn không phù hợp để bạn sử dụng, nếu không muốn rước họa vào thân, liên tục gặp rắc rối.

Đồng hồ chết

Mỗi chiếc đồng hồ đều mang sứ mệnh tượng trưng cho thời gian, cho vòng xoay của cuộc sống. Và nhiệm vụ của nó là phải luôn luôn vận động, không được phép dừng lại. Do đó, nếu đồng hồ cũ nhà bạn đã hết hoạt động và không thể sửa chữa, đừng tiếc rẻ mà không vứt đi. Nhiều người vì tiếc giá trị đồng hồ nên vẫn cố để lại trang trí trong nhà. Điều này vô tình khiến cho gia chủ luôn gặp rắc rối, khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, cũng tương tự như chiếc đồng hồ đã dừng lại vậy.

Đồng hồ cũ đã chết đừng nên đặt mãi trong nhà bởi nó sẽ làm cho vận trình tài lộc, công danh của gia chủ theo đó mà khựng lại, làm mãi không khá lên được - Ảnh minh họa: Internet

Bàn thờ, bát hương cũ

Khi chuyển đến một căn nhà mới, nếu thấy có bàn thờ của chủ cũ thì bạn nên tìm cách chuyển đến một địa điểm khác, tránh để trong nhà. Bởi cả bàn thờ hay bát hương cũ của người khác chẳng những không phù hợp để làm nơi thờ tự tổ tiên của gia chủ, mà biết đâu những vật này cũng mang những nguồn năng lượng xấu từ chủ cũ đến, làm cho gia đạo suốt ngày lục đục, làm ăn thì không thể nào phất lên nổi.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.