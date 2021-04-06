5 điểm khác nhau của đàn ông trước và sau khi có vợ, điểm thứ 4 ‘nguy hiểm’, điểm thứ 5 lại buồn cười

Phụ nữ yêu 06/04/2021 09:45

Cuộc sống hôn nhân khiến đàn ông thay đổi rất mạnh mẽ. Chỉ cần đếm sơ qua cũng đã có đến 5 điểm khác biệt, lưu ý điểm số 4 có thể gây tan vỡ hạnh phúc.

Ít quan tâm đến bề ngoài hơn

Đàn ông sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân thường không còn quá chú trọng đến bề ngoài của mình. Nếu như trước đó, khi còn ở giai đoạn tán tỉnh, yêu đương, đàn ông thường trau chuốt, sửa soạn để xuất hiện trước mặt phụ nữ một cách đẹp nhất, thì sau khi kết hôn, nhiều anh chàng lại thay đổi xoành xoạch. Thậm chí, có người còn trở nên xuề xòa, luộm thuộm hơn. Tuy nhiên, đây không phải là điều khiến phụ nữ phải lo ngại hay trách mắng chồng. Bởi chỉ khi thân thuộc, anh ấy mới thoải mái như vậy. Hơn nữa, cuộc sống gia đình, gánh nặng tiền bạc con cái cũng khiến cho đàn ông không còn thời gian để trau chuốt kỹ lưỡng nữa.

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Sau khi có vợ, đàn ông thường không còn nhu cầu làm đẹp, trau chuốt bề ngoài nhiều như trước - Ảnh minh họa: Internet 

Tiết kiệm hơn

Trước khi kết hôn, chàng của bạn có thể chi một số tiền lớn để mua quà, dẫn bạn đi du lịch ở những nơi sang trọng, đắt đỏ. Hoặc anh ấy cũng không ngần ngại mua sắm cho bản thân những thứ mà mình thích. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, đa số đàn ông thường trở nên tiết kiệm hơn, chẳng còn “vung tay quá trán”, chi tiêu thiếu kiểm soát. Nguyên nhân cũng là vì muốn chăm lo cho gia đình, tổ ấm của mình hơn. Tín hiệu này rất đáng mừng, cho thấy người đàn ông như vậy thực sự có trách nhiệm và yêu thương vợ con.

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Khi chàng biết lo lắng cho gia đình, tự khắc sẽ chi tiêu tiết kiệm, không bao giờ phung phí - Ảnh minh họa: Internet 

Ít lãng mạng hơn

Đàn ông lãng mạn, ngọt ngào thì trước sau thế nào cũng sẽ không thay đổi. Chỉ có điều, kết hôn xong, họ thường cất giấu những lời nói bay bổng, nhẹ nhàng. Thay vào đó, họ biến chúng thành những hành động quan tâm dành cho gia đình. Sự lãng mạn vẫn tồn tại ở đó, chỉ là đàn ông thể hiện như thế nào, và phụ nữ cảm nhận nó ra sao mà thôi.

Khao khát tự do hơn

Trước khi kết hôn, đàn ông mong muốn tiến tới cuộc sống hôn nhân, chấp nhận ràng buộc với một người phụ nữ suốt đời. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, nhiều anh chàng lại mong muốn có một sự tự do, vì đôi lúc có cảm giác ngột ngạt trong chính tổ ấm của mình. Điều này hết sức đáng lo ngại. Phụ nữ cần cẩn trọng khi đàn ông có sự thay đổi này, tránh trường hợp chồng ngoại tình. Ngoài ra, bản thân người phụ nữ cũng nên xem lại mình, tránh để đàn ông không rơi vào trạng thái bí bách và muốn thoát ra ngoài.

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Hãy cẩn thận khi chồng bạn có dấu hiệu khao khát tìm đến sự tự do sau khi kết hôn -
Ảnh minh họa: Internet 

Béo hơn

Có một thực tế ‘phũ phàng’ rằng, rất nhiều đàn ông trở nên béo hơn sau khi kết hôn. Lý do được nhiều người đưa ra là bởi vì khi có gia đình, đàn ông được chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ chứ không còn tự lo như trước nên cuộc sống sẽ thoải mái hơn, dễ tăng cân hơn. Vấn đề này không quá lớn, chỉ cần vợ chồng cùng chăm chỉ tập luyện, kiểm soát cân nặng, giữ gìn sức khỏe là sẽ ổn.

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Từ khóa:   chuyện vợ chồng vợ chồng hạnh phúc bí quyết hôn nhân

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