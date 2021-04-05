Nếu không muốn cả đời chìm trong bất hạnh, gian truân, phụ nữ nhất định phải tránh 3 điều này

Phụ nữ yêu 05/04/2021 07:45

Phụ nữ bất hạnh hay hạnh phúc hoàn toàn là một lựa chọn. Nếu muốn có cuộc sống bình yên, cả đời viên mãn, không gặp gian truân, phụ nữ nhất định không được phạm phải 3 điều này.

Quá nghe lời

Đàn ông rất thích những người phụ nữ ngoan ngoãn, “gọi dạ bảo vâng”, nói gì cũng nghe lời. Kiểu phụ nữ này thường được cho rằng có số vượng phu, hậu thuẫn cho chồng rất tốt. Đàn ông cũng sẽ cảm thấy yên tâm, không vướng bận bất kì điều gì khi sống cùng một người phụ nữ ngoan ngoãn như vậy.

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Đàn ông rất thích những người phụ nữ ngoan ngoãn, nhưng đừng vì vậy mà quá nghe lời như một chú 'cún con' kẻo thành người bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, điều gì cũng nên có giới hạn của nó. Nếu phụ nữ quá nghe lời, nói gì làm nấy, không có chính kiến hay quan điểm riêng của bản thân sẽ rất dễ bị nhàm chán. Hơn nữa, kiểu phụ nữ quá nghe lời, dần dần sẽ bị phụ thuộc vào đàn ông và mất đi tiếng nói của mình, không được tôn trọng nữa. Phụ nữ bất hạnh, khổ sở cả đời cũng chỉ vì quá nghe lời một cách tiêu cực như vậy.

Quá lụy tình

Những người phụ nữ yếu đuối thường chọn sống một cách lụy tình, khi đổ vỡ đều cố muốn dùng mọi cách để níu kéo được người mình yêu thương. Tuy nhiên, sự lụy tình quá mức khiến họ không những không giữ được trái tim đàn ông, mà còn đánh mất giá trị của chính bản thân mình. Người ta nói, phụ nữ thường là kẻ bi lụy nhiều nhất trong tình yêu, điều này chẳng tốt chút nào. Nếu cứ đau khổ chạy theo một người không xứng đáng thì điều mà phụ nữ nhận lại được chỉ là sự bất hạnh, tổn thương mà thôi.

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Lụy tình là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến phụ nữ bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet 

Cam chịu mọi thứ

Nguyên nhân thứ hai khiến phụ nữ bất hạnh chính là do quá cam chịu, cam chịu trong mọi hoàn cảnh. Dù trong trường hợp ấy, người phụ nữ có đúng thì họ cũng sẵn sàng im lặng, nhẫn nhịn và cam chịu, nhận lấy phần sai về bản thân mình. Đàn ông thì luôn muốn chứng tỏ mình là phái mạnh, luôn đúng và giỏi hơn người khác.

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 Càng cam chịu, đối phương càng lấn tới, khiến phụ nữ cả đời chìm trong đau khổ, gian truân - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, nhiều người phụ nữ vì muốn giữ hòa khí trong gia đình, chẳng muốn bất đồng nên đã chọn cách cam chịu. Tuy nhiên, vì nhận quá nhiều sự thua thiệt về mình nên đến một lúc nào đó, người phụ nữ cũng trở nên “quá tải”, không thể gồng nổi và sẽ buông xuôi tất cả. Do đó, phụ nữ muốn không phải sống khổ tâm cả đời thì hãy thẳng thắn, mạnh dạn trao đổi vấn đề với đối phương. Cần phải nhớ rằng, càng cam chịu, thì đối phương sẽ càng lấn lướt, gây tổn thương.

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