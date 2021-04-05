Hướng dương ngược nắng Tập 49: Châu và Phúc trở về, Kiên và Trí gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le

Cảnh phim tiếp theo, Châu và Phúc cùng bắt xe để trở về thành phố. Trong lúc này, Phúc cảm thấy Châu không vui. Châu thừa nhận mình vẫn thấy hoang mang, không biết nên làm gì. Nghe vậy, Phúc đã khuyên nhủ Châu cứ trở về và tự tin đối mặt thực tế rồi sẽ vượt qua tất cả. Trong lúc đợi xe, Châu bỗng bị đau bụng dữ dội. Ban đầu Phúc tưởng Châu giả vờ đau để không phải về, nhưng sau khi biết cô bị đau thật, Phúc vội vàng cõng Châu lên lưng và chạy đi gọi xe.

Trong khi Cao Dược đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Minh rất mong Châu đồng ý quay trở về. Bởi lúc này chỉ có Châu mới có thể cứu được Cao Dược với 2% cổ phần của mình. Chính vì vậy, Minh đã nhắn tin cho Hạnh, ngụ ý tất cả mọi người đều rất mong Châu cùng Phúc quay về. Hạnh đưa tin nhắn này cho Châu và Phúc xem, cuối cùng Châu đã quyết định trở về.

Trước tình thế nguy cấp, ông Phan đã nhờ bà Cúc đưa Minh đến gặp ông Lâm để tranh thủ sự giúp đỡ của ông. Lý do ông Phan muốn Minh gặp ông Lâm là giữa hai người này có nhiều điểm giống nhau nên Minh sẽ dễ dàng thuyết phục hơn.

Trong khi đó, ở Cao Dược, bà Cúc cùng ông Quân và Minh đang cùng bàn bạc nhau về đại hội cổ đông sắp diễn ra. Cả ba đang lo lắng số phận của Cao Dược. Hiện tại, tình hình của công ty đang rất nguy cấp, tất cả cổ phần nếu có sự ủng hộ của ông Lâm thì cũng chỉ được 41%. Tuy nhiên, ông Lâm vẫn chưa quyết định có ủng hộ bà Cúc giữ Cao Dược hay không.

Minh mở đầu cuộc trò chuyện với ông Lâm trong vai trò một dược sĩ. Minh dành lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ của mình dành cho ông Lâm; đồng thời nhấn mạnh hiện tại Cao Dược đang rất cần được bảo vệ và kế thừa giá trị cốt lõi. Sau khi nghe Minh trình bày, ông Lâm cho biết mình có theo dõi Cao Dược nhưng chưa thấy giá trị thực sự hay sản phẩm thực sự đột phá nào từ công ty. Trăn trở này của ông ngay lập tức được Minh nắm bắt, cô hứa sẽ theo kịp ông Lâm và chỉ mong ông cho mình cơ hội. Sự thông minh và chân thành của Minh đã giúp cô nhận được cái gật đầu đồng ý của ông Lâm.

Sự thông minh và chân thành của Minh đã nhận được sự đồng ý của ông Lâm giúp đỡ Cao Dược - Ảnh: Internet

Trước thông tin ông Lâm đồng ý cùng cứu Cao Dược, bà Cúc đã tỏ ra hết sức tâm phục khẩu phục với khả năng của Minh. Trong lúc quay trở về từ nhà ông Lâm, bà Cúc không ngớt dành lời khen ngợi cho cô. Trong khi đó, Minh chỉ khiêm tốn cho biết vốn dĩ mình với ông Lâm cùng chung mối quan tâm, cùng là dược sĩ nên mới có thể thuyết phục được nhanh chóng.

Không những bất ngờ với tài thuyết phục của Minh, bà Cúc còn bất ngờ “tập 2” khi Minh cho biết mình rất mong muốn Châu trở về và còn gợi ý bà Cúc tìm kiếm Châu bằng cách đăng tin lên báo. Minh phân tích, Châu chắc chắn sẽ trở về nếu biết tình hình của Cao Dược ngay lúc này. Chưa hết, Minh còn khẳng định, khi nào Cao Dược ổn định trở lại, Minh sẽ quay về với mẹ và em trai của mình.

Về phần bà Cúc, khi được Minh gợi ý tìm kiếm Châu, bà tiết lộ lý do đến hiện tại gia đình vẫn không đăng tin tìm kiếm Châu là vì ông nội không muốn để mọi người biết chuyện, sẽ gây bất lợi cho Cao Dược trong khi tình hình đang bất ổn.

Trong tập 49 Hướng dương ngược nắng phát sóng tối nay, Kiên và Trí cũng sẽ có cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, sau khi sự thật cả hai là anh em cùng cha khác mẹ được phơi bày.

Trí gặp lại Kiên trong tình huống éo le - Ảnh: Internet

Trí vẫn giữ trong lòng sự căm hận Kiên khi biết anh chính là người có ý đồ đẩy mình vô tù. Hoàn cảnh gặp lại Kiên khá éo le, lúc Trí đang làm shipper. Anh muốn tránh mặt người anh cùng cha khác mẹ của mình. Trong khi đó, Kiên vẫn tỏ ra muốn bắt chuyện với Trí.

Liệu sau khi trở về, 2% cổ phần của Châu có cứu được Cao Dược, và mối quan hệ của Trí và Kiên sẽ diễn tiến như thế nào? Những diễn biến tiếp theo sẽ được tiết lộ ngay trong tập 49 của phim Hướng dương ngược nắng, phát sóng vào tối nay, ngày 5/4.