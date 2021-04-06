3 kiểu phụ nữ đàn ông thích nhất, kiểu thứ 2 vừa gặp đã mê như điếu đổ, khó ai thoát khỏi ‘lưới tình’

Phụ nữ yêu 06/04/2021 06:25

Đàn ông 10 người thì hết 9 người si mê 3 kiểu phụ nữ quyến rũ dưới đây, nhất là kiểu thứ 2.

Kiểu phụ nữ biết chăm chút cho bản thân

Nói gì thì nói, để có thể thu hút sự chú ý của đàn ông, phụ nữ trước tiên phải biến mình thành một người có giá trị, xứng đáng để đàn ông phải xếp hàng theo đuổi. Tuyệt đối không được xuề xòa, qua loa, dù ở đám đông hay khi ở một mình. Đây là một điều kiện cần để có thể trở thành một người phụ nữ quyến rũ.

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Đầu tư cho bản thân là việc làm đúng đắn mà bất kì phụ nữ nào cũng nên làm -
Ảnh minh họa: Internet 

Dù trong hoàn cảnh nào, hãy cố gắng dành thời gian để chăm chút cho bản thân mình thật tốt. Nếu không có điều kiện để sử dụng các loại mỹ phẩm hoặc quần áo đắt tiền, bạn cũng hoàn toàn có thể đầu tư cho sức khỏe, vóc dáng và tinh thần của mình. Phụ nữ hãy nhớ rằng, phải yêu lấy bản thân mình, trước khi yêu người khác và muốn người khác yêu mình.

 

Kiểu phụ nữ lạc quan, nhìn đời bằng trái tim nhân hậu

Dù có vẻ ngoài đẹp đến đâu, nhưng nếu không có một trái tim sâu sắc, một tấm lòng tinh tế, phụ nữ làm gì cũng chẳng thể nào khiến đàn ông rung động. Sự thiện lương, chân thành và nhân hậu của phụ nữ chính là món trang sức tuyệt vời nhất mà họ có thể tự tạo ra cho mình. Có yếu tố này, phụ nữ dù đi đâu, làm gì cũng được người đời yêu mến, đàn ông lại càng si mê không lối thoát. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đàn ông cũng luôn muốn người phụ nữ của mình thật lạc quan, vui vẻ, chứ chẳng ai muốn ở bên một người suốt ngày bi quan, sầu não.

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Trái tim nhân hậu của người phụ nữ sẽ là 'vũ khí' khiến đàn ông si mê không lối thoát -
Ảnh minh họa: Internet 

Kiểu phụ nữ luôn tự tin vào bản thân

Sự tự tin làm nên khí chất của người phụ nữ. Dù nhan sắc không quá nổi bật, học thức cũng không quá cao siêu, nhưng sự tự tin đúng mực vào bản thân sẽ là “vũ khí” vô cùng lợi hại để phụ nữ quyến rũ đàn ông. Chẳng cần phải son phấn lòe loẹt hay quần là áo lụa, chỉ cần trang bị cho mình sự tự tin thì phụ nữ đã tự tỏa ra thần thái ngời ngời, ngồi im một chỗ đàn ông cũng tình nguyện xếp hàng mà theo đuổi.

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Chỉ cần tự tin, phụ nữ cũng đã toát ra thần thái ngất ngời, đàn ông vừa gặp đã 'đổ gục' và si mê - Ảnh minh họa: Internet 

Hầu hết đàn ông cho biết, họ sẵn sàng làm quen và tiến xa hơn với những người phụ nữ có tính cách tự tin. Bởi theo họ, những người phụ nữ như vậy thường mang đến cảm giác rất yên tâm, có thể gắn bó mà đi cùng nhau suốt đời. Ngược lại, phụ nữ quá ủy mị, tự ti, làm gì cũng sợ, cũng ngại thì chẳng thể nào khiến đàn ông bị thu hút, nói gì đến việc muốn làm quen và gắn bó lâu dài.

 

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