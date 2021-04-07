Top 4 con giáp được Thần Tài hộ mệnh, lương thưởng cao chót vót đúng dịp Lễ 30/4, 1/5 sắp tới

Tử vi hàng ngày cho biết, trong tháng 4 này, những người tuổi Sửu sẽ có cơ hội nhận tài lộc lớn. Từ giờ cho đến cuối tháng, vận may liên tục bao vây Sửu, con giáp này dù đi đâu, làm gì cũng đều thu hút vượng khí, phát tài phát lộc. Nhất là trong cuối tháng, con giáp này được chuyên gia tử vi dự đoán sẽ nhận được khoản tiền thưởng cao ngất ngưởng, đủ để tiêu xài thỏa thích mà không cần lo nghĩ trong cả tháng. Tuy nhiên, phần thưởng lớn hay nhỏ còn phụ thuộc rất nhiều vào thái độ làm việc của Sửu, càng chăm chỉ thì thành quả nhận được càng xứng đáng.

Theo tử vi 12 con giáp , vận trình tài lộc của Mão trong tháng 4 này khá khởi sắc, đặc biệt là những ngày cuối tháng. Không chỉ nhận lương thưởng hậu hĩnh cho dịp lễ, Mão còn có cơ may được quý nhân giúp đỡ cho đi đúng đường thẳng lối, tìm đến sự giàu sang phú quý. Một số chuyện rắc rối có thể xuất hiện trong cuộc sống của Mão trong thời gian này. Tuy nhiên, bản tính mạnh mẽ, luôn tỉnh táo nên Mão có thể dễ dàng vượt qua.

Không chỉ có lương thưởng hậu hĩnh, Mão còn liên tục gặp vận may trong thời gian tới -

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời điểm này, Ngọ đang làm việc cật lực để hoàn thành công việc, chuẩn bị cho kỳ nghỉ vào cuối tháng. Không những làm nhanh mà còn làm tốt, con giáp này nhờ đó mà rất được lòng cấp trên, dễ dàng được cân nhắc tăng lương, thăng chức. Chưa hết, dịp Lễ 30/3 và 1/5 sắp tới, Ngọ còn nhận được tiền thưởng kha khá, ví tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, không còn phải lo chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý vấn đề sức khỏe vì làm quá nhiều việc, cân nhắc nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm quá sức sẽ hao tài tốn của.

Thời gian tới, tài vận của Ngọ liên tục thăng tiến, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, không phải lo âu chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Không những thông minh, lanh lợi, những người tuổi Tí còn có tính độc lập rất cao. Họ không chịu ngồi im một chỗ để chờ cơ hội tìm đến mà luôn chủ động tạo ra cơ hội để kiếm tiền. Tử vi dự đoán, trong cuối tháng này, may mắn sẽ liên tục ập đến, cơ hội làm giàu, phất lên thành đại gia của Tí sẽ được trở thành hiện thực. Không những vậy, Tí có một khả năng quản lý tài chính khá tốt, dù có nhận về một núi tiền cùng một lúc thì con giáp này cũng sẽ không bị bối rối, chi tiêu phung phí mà sẽ tiết kiệm và đầu tư để sinh thêm lời.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.