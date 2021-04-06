Hướng dương ngược nắng tập 50: Châu bất ngờ trở về ngay lúc Cao Dược đang nguy cấp

Phim hay mỗi ngày 06/04/2021 15:28

Tập 50 của phim Hướng dương ngược nắng phát sóng vào tối nay, 6/4, sẽ vô cùng gay cấn. Trong khi Cao Dược đang vào thời khắc được quyết định vận mệnh thì Châu bất ngờ xuất hiện. Liệu sự trở về này của cô có giúp Cao Dược vượt qua sóng gió?

Ở tập 49 Hướng dương ngược nắng vừa qua, khi được Hạnh cho xem tin nhắn của Minh gửi đến, Châu và Phúc quyết định cùng nhau trở về. Giữa đường Châu đã bị đau bụng và được Phúc cõng đi tìm xe, may mắn kịp lúc có một chiếc xe vừa đến. Cũng trong tập 49, tình tiết đáng yêu của cô bé Cami – con gái của Hoàng khiến khán giả vô cùng thích thú. Trong phim, cô bé ôm một bó hoa rất to tặng cho Minh và còn nói lời xin lỗi thay cho bố. Sự đáng yêu của cô bé khiến Minh có phần mủi lòng, cô nhẹ nhàng giải thích với Cami rằng cô luôn coi cô bé là bạn, cô hỏi vì sao Cami không thích cô nhưng vẫn tặng hoa. Lúc này, cô bé ngây thơ trả lời, tại Minh chính là người Hoàng – bố của cô bé thích nên ông nội bảo cô bé sẽ bị thiệt nếu ghét cô.

Diễn biến tiếp theo bộ phim Hướng dương ngược nắng đang rất ăn khách hiện nay, cuộc họp cổ đông của Cao Dược sẽ chính thức bắt đầu, quyết định số phận của công ty sẽ rơi vào tay ai. Tại cuộc họp, ông Phan và Kiên đã chạm mặt nhau. Trước khi cuộc họp diễn ra, ông Phan đã nói chuyện với Kiên, ông cho biết mình khá tiếc nuối cho hành động của Kiên dành cho Châu. Khi bị ông Phan trách, Kiên chỉ biết im lặng và không biết phải nói gì. Có thể thấy, dù trải qua rất nhiều chuyện nhưng ông Phan vẫn dùng những lời lẽ, thái độ hết sức chuẩn mực dành cho Kiên.

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Dù Kiên đã làm ra những chuyện tội lỗi, ông Phan vẫn dùng lời lẽ và thái độ rất chuẩn mực dành cho anh - Ảnh: Internet 

Cuộc kiểm phiếu của Cao Dược đang vô cùng căng thẳng, gay cấn, phần thắng tưởng chừng thuộc về Kiên và Hoàng, số phiếu hoàn toàn đang rất bất lợi cho nhà họ Cao. Khi An – thư ký của bà Bạch Cúc đưa ra thông báo số phiếu phản đối là 41% và không có sự có mặt của Châu để cứu vãn. Ngay lập tức, Châu đột ngột xuất hiện tại phòng họp. Sự có mặt của cô ngay những phút cuối cùng của cuộc kiểm phiếu căng thẳng đã khiến cho ai nấy đều ngỡ ngàng, nhất là Kiên. Việc Châu bất ngờ quay về khiến Kiên vô cùng bàng hoàng, anh như chết đứng một hồi khi Châu từ bên ngoài đi vào. Diễn biến phim càng trở nên hấp dẫn hơn khi có sự xuất hiện của Châu, dường như cô đã kịp thời cứu được Cao Dược khỏi một bàn thua trông thấy với 2% cổ phần trong tay mình.

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 Sự xuất hiện của Châu khiến cả phòng họp sửng sốt - Ảnh: Internet

Cũng trong tập 50 của phim Hướng dương ngược nắng phát sóng vào tối nay, trong khi hai nhân vật Ngọc và Trí đang làm việc cùng nhau tại quán cà phê thì Minh gọi đến. Minh dành hết lời khuyên nhủ mong muốn Ngọc đồng ý trở về để cứu Cao Dược ngay thời khắc quan trọng. Tuy nhiên, Ngọc không những không nghe theo, mà còn có ý mỉa mai Minh, cho rằng chính Minh mới là người mà mẹ cô cần chứ không phải mình. Minh liên tục nài nỉ, cho rằng nếu Ngọc không về cứu Cao Dược thì cũng nên về để cứu vớt bộ mặt công ty, dù có thua thì cũng phải thể hiện sự đoàn kết một lòng của gia đình. Cuộc trò chuyện của Minh với Ngọc trong điện thoại được mở loa lớn cho Trí cùng nghe. Ở các tập trước, Trí đã từng giận không nhìn mặt Minh, và dường như sự giận dỗi của anh vẫn chưa thể nào nguôi ngoai trước lời năn nỉ của chị gái. Trước đó, ở tập 49, mâu thuẫn của Trí và Minh vẫn chưa thể hóa giải. Khi Minh lo lắng mang tiền và đồ đến nhà trọ cho mẹ và em thì cô đã bị Trí đuổi đi một cách phũ phàng.

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Ngọc và Trí làm việc cùng nhau tại quán cà phê - Ảnh: Internet 

Liệu trong tập tiếp theo, những mâu thuẫn này có tiếp tục dâng cao hay sẽ được hóa giải? Quan trọng nhất, sự trở về của Châu có thể cứu vãn Cao Dược ở lại với gia đình họ Cao hay cũng thất bại trước Kiên và Hoàng? Tất cả sẽ được tiết lộ trong Hướng dương ngược nắng tập 50 phát sóng vào tối nay, 6/4.

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