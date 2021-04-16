Cuối tuần này, 3 con giáp may mắn dù trốn kỹ đến đâu thì thành công cũng tự tìm đến, tài khoản liên tục nhảy số

Tâm linh - Tử vi 16/04/2021 18:01

Vào đúng cuối tuần, 3 con giáp may mắn thành công vang dội, tha hồ hưởng thụ, tiền tài, của cải tiêu mãi không hết.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp khá nhiều thách thức trong tuần này, áp lực công việc và cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ cần bước vào cuối tuần, vận mệnh con giáp sẽ lập tức thay đổi nhờ sự nâng đỡ của Thần May mắn. Ngay khi lúc con giáp định nghỉ ngơi thư giãn thì cơ hội làm ăn bất ngờ ập tới, mở ra hướng đi mới trong tương lai. Bản mệnh được tự do tung hoành, thể hiện tài năng mà không một ai ngăn nổi.

con giap may man 1
Sự nghiệp tấn tới kéo theo tài vận của Dậu cũng trở nên thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp tấn tới kéo theo tài vận thịnh vượng. Thời điểm này, việc làm giàu của Dậu sẽ trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Dù sẽ khá bận rộn nhưng những gì thu được sẽ khiến bạn hài lòng. Tiền tài con giáp kiếm được đủ cho bản mệnh sống dư dả một thời gian. Hãy bắt đầu suy nghĩ mình sẽ tiêu vào việc gì đi Dậu nhé.

Tuổi Mùi

Trái với Dậu, người tuổi Mùi có cả tuần thuận buồm xuôi gió và vận may đó sẽ kéo dài cho đến tận cuối tuần. Con giáp may mắn này hầu như thuận lợi trong mọi mặt. Người làm kinh doanh nếu nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế sẽ ngày một phát triển, có được đột phá trong sự nghiệp. Với những ai làm công ăn lương, bản mệnh được cấp trên tín nhiệm và giao cho một vị trí tốt hơn, giúp bạn ngày một khẳng định bản thân.

con giap may man 2
Về mặt tài vận, người tuổi Mùi có nhiều biến đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tài vận, người tuổi Mùi có nhiều biến đổi tích cực. Con giáp làm nhiều nên đương nhiên sẽ thu được nhiều. Nhờ có tài thao lược, hầu như lĩnh vực nào con giáp rót tiền vào cũng sinh lãi. Được Thần tài yểm trợ, Mùi tiền tài thoải mái. Thậm chí, đôi khi bạn tự cảm thấy, càng chi nhiều, tiền sẽ đến với bạn nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có một cuối tuần nhàn hạ và thảnh thơi. Những khó khăn đã được con giáp xử lý trước đó và hiện tại, không gì có thể làm phiền đến Hợi nữa. Đối với bản mệnh, cuộc sống an bình chính là món quà may mắn nhất. Tuy nhiên, dù trốn kỹ đến đâu, thành công cũng sẽ tự động tìm đến người tuổi Hợi. Quý nhân xuất hiện đưa đường chỉ lối, giúp con giáp vững bước trên con đường sự nghiệp phía trước, mở đầu cho sự chuyển mình mạnh mẽ của bản mệnh.

con giap may man 3
Quý nhân xuất hiện đưa đường chỉ lối, giúp Hợi vững bước trên con đường sự nghiệp phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của Hợi cũng vô cùng tươi sáng. Con giáp có khả năng kiếm tiền và kiếm được khá nhiều trong giai đoạn này. Hãy cứ tiếp tục chăm chỉ như thế nhé, mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Dự đoán, vào thời khắc chuyển giao giữa tuần cũ và mới, con giáp sẽ nhận được niềm vui nhỏ nhỏ từ một người quen biết, cùng mong chờ nhé.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 6/4/2021: 3 con giáp có đường tài lộc rộng mở, chi tiêu thả ga, không cần nhìn giá

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 6/4/2021: 3 con giáp có đường tài lộc rộng mở, chi tiêu thả ga, không cần nhìn giá

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Ba ngày 6/4/2021, 3 con giáp may mắn sau có sự chuyển mình tích cực, công việc và tài lộc đều thăng tiến, kiếm tiền dễ dàng, tha hồ chi tiêu.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới tử vi cuối tuần

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 55 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 1 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 17 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ