Tuổi Tỵ vốn là người tình cảm, sống chan hòa với mọi người. Tỵ luôn biết thông cảm và nghĩ cho lợi ích của người khác trước tiên. Đó là lý do vì sao tuổi Tỵ luôn có quý nhân phù trợ như một cách mà ơn trên đã đền đáp cho bản mệnh vì đã sống quá nhân hậu. Người tuổi Tý có thể không quá giàu có về mặt tiền bạc nhưng luôn đầy ắp về mặt tinh thần, con giáp may mắn trải qua những tháng ngày vô lo vô nghĩ bên cạnh những người thân yêu.

Tử vi con giáp cho thấy, mệnh nữ tuổi Tỵ khi trở thành mẹ chồng sẽ là một người mẹ hiếm có. Mẹ chồng tuổi Tỵ sẽ rất ít khi trách mắng con dâu vì bà biết tự đặt mình vào hoàn cảnh của con mà thông cảm. Sự chân thật và nhân hậu của bạn làm con dâu hạnh phúc vì chẳng khác nào ở với mẹ ruột. Nếu may mắn có được một người mẹ chồng tuổi Tỵ, con dâu nhất định phải biết trân trọng nhé.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán, phàm là những gì con giáp muốn có thì nhất định có cho bằng được. Bản mệnh cũng là người tài năng khi liên tục gặt hái được thành công từ khi khởi nghiệp đến khi thành gia lập thất, có được mọi thứ trong tay. Đứng trước một người mẹ quyền lực như thế này, chắc hẳn, các nàng dâu mới sẽ rất căng thẳng. Tuy nhiên, sự thật lại cho ta thấy điều ngược lại.

Mẹ chồng tuổi Dần thuộc tuýp người “ngoài lạnh trong nóng”, bạn thật ra rất quan tâm con dâu của mình và luôn muốn kéo gần khoảng cách với con. Sẽ không có chuyện mẹ chồng tuổi Dần "tám chuyện" hay cùng với con dâu cãi nhau với hàng xóm. Tình yêu thương của Dần thể hiện ở những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, cốt ý muốn dâu tốt hơn. Bạn sẽ là người luôn dõi theo, âm thầm chăm sóc vợ chồng bạn từ phía sau, tạo hậu phương vững chắc cho hai vợ chồng trên con đường tương lai rộng mở.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi thân vốn tính hài hước, yêu đời. Thân sống thoải mái, phóng khoáng và không thích soi mói chuyện người khác. Với lối suy nghĩ hiện đại, con giáp luôn tôn trọng tự do cá nhân, biết cách ứng xử đúng mực và sống tích cực từng ngày. Tuổi Thân luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, bất kể trước có phạm sai lầm gì. Đối với Thân, hiện tại mới là điều quan trọng.

Cũng chính nhờ những đức tính đó mà tuổi Thân luôn là bà mẹ chồng trong mơ của con dâu. Bầu không khí hài hước, vui tươi mà bạn tạo ra luôn làm các nàng dâu bớt căng thẳng trong ngày đầu tiên về nhà chồng. Ngoài ra, con giáp này càng lớn tuổi lại càng dễ tính, hậu vận họ sẽ được sống sung túc đủ đầy. Do đó, có mẹ chồng là người tuổi Thân xác định gia đình bạn sẽ ấm êm, viên mãn và tràn ngập tiếng cười. Đặc biệt, mẹ chồng tuổi Thân sẽ luôn đứng về phía con dâu, ủng hộ con trong những quyết định trong tương lai.

* Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.