Sách trời chỉ rõ: 3 con giáp được Thần Tài o bế, sự nghiệp thăng hạng, lợi lộc ồ ạt, tiền đè sập cửa trong 7 ngày cuối tháng

Người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán, luôn tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của mình. So với những con giáp khác, Dần có phần kém may mắn hơn bởi con giáp không thích nhờ vả ai mà chỉ muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Chậm mà chắc, một khi con giáp chạm đến thành công, đó sẽ là một cú nổ lớn.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, được Thần Tài giúp sức, Dần có thể sẽ nhận được niềm vui tài lộc vào tuần cuối cùng của tháng Tư. Một khoảng tiền lớn bất ngờ “rơi trúng” bản mệnh ngay lúc bạn cần nhất. Nó có thể là do biếu tặng hay con giáp may mắn trúng thưởng. Tuy nhiên, Dần nên nhớ rằng vận may chỉ nhất thời, con giáp vẫn nên làm việc chăm chỉ như trước nay. "Quả ngọt" sẽ đến với bạn vào một ngày không xa.

Vốn tính không ngoan, tỉ mỉ, người tuổi Tỵ thường lập kế hoạch trước cho mọi việc và không thích những gì vượt quá tầm kiểm soát của họ. Trong số những con giáp, tuổi Tỵ không tham vọng, họ biết hài lòng với bản thân, nhưng cũng không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Ở tuần cuối cùng của tháng Tư, vận khí người tuổi Tỵ thăng hạng đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Ở tuần cuối cùng của tháng Tư, vận khí người tuổi Tỵ thăng hạng đáng kể. Bản mệnh nhanh chóng khẳng định được thế mạnh của mình, từ đó gây ấn tượng với cấp trên và những người xung quanh. Đặc biệt, vận may càng sáng chói với những người tuổi Tỵ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán khi bạn liên tục nhận được các hợp đồng béo bở. Tiền bạc của con giáp cũng từ đó mà gia tăng đáng kể. Chỉ cần tập trung cố gắng, Tỵ hoàn toàn có thể phất lên trong nay mai.

Tuổi Dậu

Vốn tính chăm chỉ, cần cù, người tuổi Dậu luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng cho mục tiêu phía trước. Bên cạnh đó, Dậu có tầm nhìn xa trông rộng, con giáp hiểu rằng những khó khăn trước mắt chỉ là thử thách, nếu có thể vượt qua, Dậu sẽ bức phá trong tương lai.

Kết thúc tháng Tư đối với tuỗi Dậu như một sự khởi đầu mới cho chuỗi ngày hưng thịnh và thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc tháng Tư đối với con giáp này như một sự khởi đầu mới cho chuỗi ngày hưng thịnh và thăng tiến. Sự nghiệp phất lên trông thấy mang lại cho con giáp may mắn này lượng tiền của khổng lồ. Gần như chỉ cần ở yên một chỗ, tài lộc cũng sẽ tự tìm đến bạn. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng các mối quan hệ xã hội. Sự hỗ trợ của những người bạn thân thiết sẽ khiến bạn giống như hổ mọc thêm cánh, tha hồ gặt hái thành công.

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