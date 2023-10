Sách trời chỉ rõ: 3 con giáp được Thần Tài o bế, sự nghiệp thăng hạng, lợi lộc ồ ạt, tiền đè sập cửa trong 7 ngày cuối tháng

Người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán, luôn tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của mình. So với những con giáp khác, Dần có phần kém may mắn hơn bởi con giáp không thích nhờ vả ai mà chỉ muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Chậm mà chắc, một khi con giáp chạm đến thành công, đó sẽ là một cú nổ lớn.

Dần có thể sẽ nhận được niềm vui tài lộc vào tuần cuối cùng của tháng Tư - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho thấy, được Thần Tài giúp sức, Dần có thể sẽ nhận được niềm vui tài lộc vào tuần cuối cùng của tháng Tư. Một khoảng tiền lớn bất ngờ “rơi trúng” bản mệnh ngay lúc bạn cần nhất. Nó có thể là do biếu tặng hay con giáp may mắn trúng thưởng. Tuy nhiên, Dần nên nhớ rằng vận may chỉ nhất thời, con giáp vẫn nên làm việc chăm chỉ như trước nay. "Quả ngọt" sẽ đến với bạn vào một ngày không xa.

Tuổi Tỵ