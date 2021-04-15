Tháng 4 HOAN HỈ, tháng 5 THẮNG LỚN, 3 con giáp hoàng kim bao phủ, kiếm được 'mối ngon', tiền - quyền đủ đầy

Người tuổi Sửu mạnh mẽ, cần cù. Một khi đã quyết tâm làm gì thì sẽ dồn hết sức để đạt được. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu là người số khổ, luôn phải vất vả, chật vật trong cuộc sống nhưng bản mệnh lại không nghĩ như vậy. Tất cả những gì con giáp phải chịu đựng ở hiện tại là để chuẩn bị cho một bước tiến dài trong tương lai.

Tử vi cho thấy, vào thời gian tới, con giáp này sẽ được hoàng kim bao phủ, tiền tài, của cải kiếm được nhiều không kể xiết. Những người đầu tư kinh doanh may mắn có được cơ hội làm ăn mới, từ đó phát triển vững vàng trong sự nghiệp. Với ai làm công ăn lương, bản mệnh được sếp trọng dụng, thỏa chí tung hoành, gặt hái thành công vang dội.

Người tuổi Thìn vốn mạng phú quý, đi đến đâu cũng gặp nhiều may mắn. Với bản tính hào sảng, rộng lượng lại tài ba, lanh lợi, Thìn luôn biết cách nắm lấy cơ hội khi nó đang đến. Con giáp may mắn này dù có hai bàn tay trắng cũng sẽ tạo dựng được thành tựu đáng mơ ước. Ngoài ra, khi Thìn hưởng phước, những người xung quanh cũng được “thơm lây”.

Người tuổi Thìn vốn mạng phú quý, đi đến đâu cũng gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán, tuổi thìn sẽ gặp nhiều cát lành trong giai đoạn giao tháng. Khi mọi sự còn hỗn độn, Thìn đã tranh thủ kiếm được “mối ngon”. Tiền bạc cứ thế ào ào đổ về túi, chẳng thấy điểm dừng giúp bản mệnh thăng tiến không ngừng nghỉ. Ngoài ra, nguồn thu nhập của Thìn còn đến từ nhiều nghề tay trái. Con giáp làm chơi ăn thật, tài lộc rủng rỉnh, chi tiêu không cần lo nghĩ.

Tuổi Mùi

Vốn tính hiền lành, người tuổi Mùi luôn sống ôn hòa với mọi người. Con giáp rất hay giúp đỡ người khác, dù là kẻ ấy trước kia có làm điều trái khoáy với bản mệnh. Bên cạnh đó, sự nhiệt tình, luôn hết mình vì công việc của Mùi cũng được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Chính vì tốt tính nên con giáp tự khắc được ơn trên ban phước.

Trong thời gian tới, Mùi may mắn gặp được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, Mùi may mắn gặp được quý nhân phù trợ. Nhờ sự chỉ dẫn của người này, bản mệnh liên tiếp thành công trong sự nghiệp, thu về vô số tiền tài, quyền lực. Tuy nhiên, không phải vì thế mà con giáp chủ quan khi chính bạn cũng có thể quyết định hướng đi của đời mình. Nếu đang có dự định hay kế hoạch mới, Mùi nên tiến hành ngay, thời vận đang lên, con giáp sẽ có một khởi đầu suôn sẻ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.