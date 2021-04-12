Top con giáp may mắn nhất tháng 3 Âm lịch: Thời kiếm tiền 'TRẦY TRẬT' đã qua, cuộc sống thăng hoa bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12/04/2021 07:51

Tử vi 12 con giáp nêu rõ, trong tháng 3 âm lịch, đếm tiền sái tay, lộc lá đầy nhà, cứ thế mà giàu chính là phúc phần trời cho của 3 con giáp may mắn nhất này.

Tuổi Ngọ

Nhanh nhẹn, thông minh và có tham vọng đổi đời nên người tuổi Ngọ gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Càng về hậu vận Ngọ càng ăn nên làm ra, của nả đầy nhà. Đặc biệt, Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để Thân khẳng định chính mình, thăng tiến cực nhanh. 

Trước đấy có chông chênh, trầy trật đến mấy thì từ tháng 3 âm lịch này trở đi con giáp may mắn này sẽ vươn lên làm đại gia. Tiền tài viên mãn, công thành danh toại, hạnh phúc ấm êm, gia đạo viên mãn là những gì Ngọ nắm chắc trong tầm tay. Tử vi có nói, thời gian tới, Ngọ nên tập trung chăm lo lại sức khỏe của mình, tránh rơi vào con đường bệnh tật vì lao lực quá sức. 

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Ngọ nên tập trung chăm lo lại sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp dĩ hòa vi quý, khéo léo trong đối nhân xử thế và có chí tiến thủ. Trong những năm đầu đời, dẫu phải nếm trải không ít thất bại, gian truân nhưng con giáp bản lĩnh này chưa bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, trái lại, Mùi luôn hết lòng theo đuổi mục tiêu đã đề ra.

Theo tử vi 12 con giáp, tháng 3 âm lịch sẽ có một số cơ may hoặc quý nhân xuất hiện, giúp Mùi có cơ may lội ngược dòng, làm đâu thắng đó. Nếu đang ấp ủ những dự án kinh doanh hoặc có kế hoạch phát triển nghề tay trái thì con giáp tuổi Mùi hãy bắt tay vào thực hiện ngay bởi đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

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Mùi hãy bắt tay vào thực hiện ngay các dự án tiềm năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, nhanh nhẹn và dám nghĩ dám làm nên người tuổi Tý sớm gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Càng dám nghĩ dám làm, càng can trường Tý càng có tiền chất chật nhà, lộc lá đầy kho.

Từ những ngày đầu tháng 3 âm lịch trở đi, Tý sẽ bắt đầu được Thần Tài để mắt, có cơ may kiếm được bộn tiền, tha hồ rung đùi hốt bạc. Nhờ có quý nhân tương trợ, bề trên nâng đỡ, người cầm tinh con Chuột, nhất là mệnh nam sẽ ngày càng phát đạt, muốn nghèo cũng không được.

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Tháng 3 âm lịch trở đi, Tý sẽ bắt đầu được Thần Tài để mắt - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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