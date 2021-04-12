Chuyên gia phong thủy chỉ ra 4 loại cây khắc tinh của may mắn, đặc biệt là cây thứ 3, rất quen thuộc nhưng trồng phải nghèo khổ suốt đời

Tâm linh - Tử vi 12/04/2021 11:35

Theo các chuyên gia phong thủy, có 4 loại cây bạn không nên trồng trong nhà vì tiêu tài tán lộc, gia chủ nghèo khổ suốt đời.

Cây đa

Theo các chuyên gia, cây đa, chính là một loại cây cổ thụ chuyên chiêu dụ ma quỷ, vong trú ngụ, thường chỉ trồng ở đình, chùa. Cây này không hợp trồng trong nhà vì có thể ma quỷ sẽ quấy rối gia đình bạn khiến gia đình bạn làm ăn lụi bại. Ngoài ra, ở phần gốc rễ cây đa thường rất to và thô vì thế dễ khiến cho đất đai lồi lõm, gây ra sự mất cân bằng, cứng cáp cho cả ngôi nhà.

Chuyên gia phong thủy chỉ ra 4 loại cây khắc tinh của may mắn, đặc biệt là cây thứ 3, rất quen thuộc nhưng trồng phải nghèo khổ suốt đời - Ảnh 1
Cây đa không hợp trồng trong nhà  - Ảnh minh họa: Internet

 

Xương rồng loại to

Rất nhiều gia đình Việt có thói quen trồng cây xương rồng to cạnh nhà để làm cảnh. Tuy nhiên, phong thủy học cổ xưa quan niệm rằng, cây xương rồng chỉ phát huy tác dụng khi ngôi nhà vừa mới bị hỏa hoạn hay có tang. Chuyên gia phong thủy chỉ rõ, thời điểm bình thường, cây xương rồng không những không mang đến may mắn mà còn là loại cây xui xẻo, khốn khó vì dáng vẻ gai góc, không đẹp mắt.

Chuyên gia phong thủy chỉ ra 4 loại cây khắc tinh của may mắn, đặc biệt là cây thứ 3, rất quen thuộc nhưng trồng phải nghèo khổ suốt đời - Ảnh 2
Cây xương rồng chỉ phát huy tác dụng khi ngôi nhà vừa mới bị hỏa hoạn hay có tang - Ảnh minh họa: Internet

Cây liễu

Cây liễu là một trong những loại cây đại kỵ trong phong thủy nhà ở vì không mang ý nghĩa tốt đẹp. Liễu thường mang ý nghĩa đau buồn, tang tóc, là loài cây xui xẻo. Khi bạn trồng cây liễu trong nhà gia chủ dễ gặp điều không may, hao tốn tiền của, làm bao nhiêu cũng đổ sông đổ bể. Ngoài ra, theo quan niệm người xưa, cây liễu thuộc về phần âm vì thế dễ dẫn dụ âm khí đến nhà.

Chuyên gia phong thủy chỉ ra 4 loại cây khắc tinh của may mắn, đặc biệt là cây thứ 3, rất quen thuộc nhưng trồng phải nghèo khổ suốt đời - Ảnh 3
Cây liễu dễ dẫn dụ âm khí đến nhà - Ảnh minh họa: Internet

Dâu tằm

Thật bất ngờ vì cây dâu cũng là một loại cây không may mắn. Theo quan niệm dân gian, cây dâu trong Hán Việt gọi là “tang tóc", vì thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, tài lộc trong nhà bạn. Chính vì vậy, khi bạn trồng ở trước nhà sẽ có ý nghĩa là "ngóng tang" đây chính là điều vô cùng cấm kỵ trong mỗi gia đình. 

Chuyên gia phong thủy chỉ ra 4 loại cây khắc tinh của may mắn, đặc biệt là cây thứ 3, rất quen thuộc nhưng trồng phải nghèo khổ suốt đời - Ảnh 4
Dâu tằm có ý nghĩa 'ngóng tang' - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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