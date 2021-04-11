Kỳ lân phong thủy: Đặt đúng chỗ tài lộc ùn ùn, dùng sai cách tán gia bại sản

Tâm linh - Tử vi 11/04/2021 20:48

Kỳ lân được xem là vật phong thủy dùng để trừ tà, ngăn sát khí và tăng phước lộc cho gia chủ. Tuy nhiên, nếu không để ý những điều kiêng kỵ khi dùng kỳ lân, linh vật này sẽ gây tác dụng ngược cho chủ nhà, gia đạo xui xẻo đủ đường.

Dưới đây là những quy tắc gia chủ cần lưu ý khi trưng bày kỳ lân trong nhà:

Tránh sờ, chạm

Gia chủ khi trưng bày kỳ lân cần tránh việc sờ, chạm hoặc để người khác sờ, chạm vào các bộ phận tài lộc của Kỳ lân, đặc biệt là mắt, mũi, răng, miệng, sừng. Theo chuyên gia phong thủy, điều này làm tổn hại đến Kỳ lân và đem đến những điều không may mắn cho gia chủ. Đặc biệt, đối với phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt và phụ nữ có thai không được sờ chạm vào Kỳ lân.

Tránh để nơi ô uế

Khi trưng bày kỳ lân, gia chủ cần tránh làm rơi xuống những nơi ô uế, dơ bẩn. Việc này cực kỳ kiêng kỵ vì sẽ dễ mang đến điều xui xẻo cho người sử dụng. Nếu không sử dụng kỳ lân, cách tốt nhất là bảo quản sạch sẽ trong hộp. Như vậy, khi sử dụng lại, công năng của Kỳ lân mới tiếp tục được phát huy. 

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Gia chủ cần lưu ý khi trưng bày kỳ lân trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Không tặng, cho

Với kỳ lân, người sở hữu không nên đem cho, tặng hoặc bán lại kỳ lân của mình. Hành động này sẽ khiến may mắn và tài lộc bay đến tay người khác.

Chú ý vị trí đặt để kỳ lân

Theo chuyên gia phong thủy, bạn không đặt Kỳ lân quay đầu vào trong nhà. Phải đặt Kỳ lân quay đầu ra ngoài, quan niệm này tượng trưng cho việc Kỳ lân ra ngoài kiếm tài lộc cho chủ nhân. Ngoài ra, cũng không đặt Kỳ lân quay đầu vào gương sẽ phạm quang sát. Hình ảnh phản chiếu của Kỳ lân trong gương sẽ đem đến một loại sát khí ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của gia chủ. Đặc biệt, tránh đặt Kỳ lân quay đầu vào giường ngủ vì như thế sẽ làm gia chủ ngủ không ngon giấc.

Một lưu ý về vị trí nữa là không được đặt kỳ lân ngoài cửa sổ, trong nhà bếp bởi như vậy bị coi là không tôn trọng, thậm chí bị cho là coi thường linh vật, sẽ mang những điều không may mắn đến cho gia đình.

Trưng có đôi có cặp

Tượng Kỳ Lân phong thủy phải được phối thành đôi, trong đó Kỳ Lân đực đặt bên phải và Kỳ Lân cái đặt bên trái. Gia chủ không được tự ý đảo hai bên cho nhau, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa hóa giải họa khí, trừ tà trong nhà. 

Khai quang kỳ lân trước khi trưng  

Kỳ lân nếu chưa được khai quang thì gia chủ không nên đem ra bài trí, nếu không sẽ không thể ngăn sát khí, xua đuổi tà mà ngược lại còn đem lại điềm xấu cho gia đình.  

Người không nên dùng kỳ lân

Theo các thầy phong thủy, kỳ lân nổi tiếng là linh thú nhân từ nên không thích hợp với những người có ngành nghề liên quan đến cờ bạc, thuốc phiện, buôn lậu… Dù có bài trí tượng kỳ lân trong nhà, những người này cũng không đạt được tâm ý.

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Kỳ lân nếu chưa được khai quang thì gia chủ không nên đem ra bài trí - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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