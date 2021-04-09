Chuyên gia phong thủy ý kiến: 5 đại kỵ nhà ở dễ khiến gia chủ xui tận mạng, cách hóa giải thế nào?

Cách hóa giải đơn giản cho phong thủy nhà hình chữ Bát là làm bồn phun nước, trồng cây, đặt tượng hay đèn pha. Với những căn phòng kiểu này, cây cối phải khéo léo làm cân bằng lại từ bên trong.

Có thể nói đây là những kiểu nhà mang lại toàn chuyện xui xẻo. Bởi, các chuyên gia phong thủy cho rằng, khi xây nhà kiểu này, nếu gia đình không lúc nào cũng sống trong cảnh túng quẫn, đói nghèo thì cũng nay người này ốm mà người kia đau. Đã thế lại còn kiểu gia chủ xui xẻo hay gặp nạn. Thế nên, những gia đình xây nhà theo dạng chữ bát, con cái có thể sẽ gặp phải cảnh ly tán, côi cút.

Nếu ngôi nhà bị lệch tâm về phía bên trái thì lại đang phạm vào vị trí Thanh Long. Để khắc phục, ta cũng sử dụng đèn đêm và treo ở phía sân trước nhưng là sảnh bên phải để làm cân bằng âm dương cho ngôi nhà.

Nếu ngôi nhà đặt bị lệch tâm về phía bên phải thì đồng nghĩa với việc phạm vào vị trí Bạch Hổ. Để khắc phục tốt điểm này gia chủ cần bố trí một số đèn thắp sáng về ban đêm cho sảnh trước sân bên trái ngôi nhà, từ đó làm cân bằng âm dương (ánh sáng của đèn sẽ khắc chế phần bên trái, đồng thời làm giảm đi xung lực).

Nếu ngôi nhà đặt bị lệch tâm thì đồng nghĩa với việc phạm vào vị trí Bạch Hổ, Thanh Long - Ảnh minh họa: Internet

Tường vây quá cao xung quanh nhà

Xây tường bao quá cao vì như vậy vừa làm mất tính thẩm mỹ lại vừa khiến cho người sống trong nhà có cảm giác không thoải mái giống như bị giam cầm. Đây là một trong những điều kiêng kỵ khi làm nhà. Xét theo tính phong thủy thì xây tường bao quá cao sẽ làm hạn chế lượng ánh sáng tự nhiên vào nhà khiến cho ngôi nhà trở nên âm u và tối tăm hơn.

Nếu ở vào tình thế này, chủ nhà có thể xây một hòn non bộ nhỏ trong nhà hoặc trang trí một hòn đá cẩm thạch nhỏ đặt trong phòng khách để tăng cường vượng khí.

Xét theo tính phong thủy thì xây tường bao quá cao sẽ làm hạn chế lượng ánh sáng tự nhiên vào nhà khiến cho ngôi nhà trở nên âm u và tối tăm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhà ở gần ngã ba, ngã tư, nơi giao nhau của các con đường lớn

Tại những nơi có các đường lớn giao nhau, luồng khí xung sát tạo ra do xe cộ chạy nhanh và nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt cho nhà ở vốn cần yên tĩnh, thoải mái. Các vị trí gần ngã ba, ngã tư cũng rất ồn ào, khói bụi, khiến người trong nhà luôn cảm thấy không được yên ổn. Trong phong thủy đây là thế nhà phạm Cước sát.

Để hóa giải gia chủ nên dùng những ngôi nhà này cho việc kinh doanh, buôn bán. Nếu buộc phải ở nên thiết kế cảnh quan trước nhà như hàng rào cây, hồ nước, tiểu cảnh… Nếu diện tích phía trước hạn hẹp, nên thiết kế nhà có các cấu trúc có hình dáng lồi ra bên ngoài, chẳng hạn ban công, cổng hình cánh cung để cản bớt các năng lượng xung sát từ bên ngoài…

Tại những nơi có các đường lớn giao nhau, luồng khí xung sát tạo ra do xe cộ chạy nhanh và nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt cho nhà ở vốn cần yên tĩnh, thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Cửa chính đối diện cửa nhà hàng xóm

Phong thuỷ cho rằng, nếu hai ngôi nhà có cửa chính xung đối nhau sẽ làm cho khí nhà này xông thẳng vào cửa nhà kia, chắc chắn sẽ có một nhà bị ảnh hưởng xấu. Để khắc phục điều này, có thể treo chuông gió hoặc treo bốn chữ Thiên Quan Tứ Phúc ở cửa chính.

Ngoài ra, để hoá giải còn có thể dùng đôi con nghê, tượng Quan Công, tượng Phật Bà để trấn ở cửa hoặc dùng những loại cầu thuỷ tinh treo đỡ cửa.

Phong thuỷ cho rằng, nếu hai ngôi nhà có cửa chính xung đối nhau sẽ làm cho khí nhà này xông thẳng vào cửa nhà kia - Ảnh minh họa: Internet

Phong thủy vẫn là một bí mật chưa được giải mã. Thế nhưng trong tâm linh mỗi người, yếu tố phong thủy luôn tồn tại. Vì vậy, phong thủy nhà ở rất quan trọng chúng ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc,… của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, hãy đặc biệt chú ý đến việc đặt để và xây cất nhà ở trước khi hoàn thành, nếu đã xây dựng và vô tình phạm phải nhanh chóng tìm cách hóa giải để tránh vận hạn không đáng có.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.