Sinh vào 6 ngày này, bạn có số 'đức cao vọng trọng' tuổi trung niên, bạc vàng chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 29/03/2021 21:20

Trong số những ngày sinh âm lịch, có 6 ngày dưới đây được xem là ngày sinh may mắn nhất, ai sinh vào đúng những ngày này thì xác định cả đời không phải lo lắng sầu muộn.

Ngày 5 và 8 âm lịch

Người sinh vào ngày 5 và 8 âm lịch có đầu óc vô cùng thông minh, dám làm, luôn tràn đầy năng lượng, dù có gặp trắc trở trong sự nghiệp cũng luôn được quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng tránh được. Có họ trong gia đình như một "vật báu", đời này nhất định sẽ tỏa sáng, cả nhà được hưởng phúc ấm.

Bước vào giai đoạn trung niên, nhờ phúc đức trời ban mà họ gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Những nỗ lực trong thời gian trước đều được đền đáp xứng đáng. Sau 40 tuổi, nếu bạn bè vẫn còn chật vật kiếm sống thì những người sinh vào ngày này đã có thể sống hưởng thụ sau bao ngày vất vả. Nhìn chung, hậu vận phú quý đến với họ khá sớm, trong khi bạn bè đồng trang lứa vẫn phiền não nhiều thứ thì những người sinh vào ngày 5 và 8 này lại an nhàn hơn.

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Người sinh vào ngày 5 và 8 âm lịch có đầu óc vô cùng thông minh, dám làm, luôn tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 12 và 17 âm lịch

12 và 17 âm lịch là những ngày sinh may mắn, người sinh vào hai ngày thường có tính cách hướng nội, thấu đáo và biết suy nghĩ. Tuy rằng, họ không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói nhưng có thể thể hiện mọi thứ bằng hành động. Những người sinh vào ngày này rất thông minh, ngoài ra họ còn có óc sáng tạo vượt trội, có thể nghĩ ra nhiều thứ mà không ai nghĩ đến.

Đây là những ngày sinh mang lại phú quý, vinh hoa cho chủ nhân, giúp họ cả đời không bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, chỉ việc hưởng phúc đến già. Không chỉ tốt số, họ còn là người tốt tính với sự lương thiện, thông minh và biết quan tâm đến người khác.

Phúc khí sẽ giúp người sinh vào 12 và 17 âm lịch tài vận thêm vượng, dù họ thuộc con giáp nào cũng được hưởng lộc từ bề trên. Sự nghiệp, công danh và một gia đình hạnh phúc chính là những gì họ nắm chắc trong tay, khiến ai cũng khâm phục, kính nể.

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12 vá 17 âm lịch là những ngày sinh mang lại phú quý, vinh hoa cho chủ nhân - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 20 và 24 âm lịch

Tử vi 12 con giáp cho biết, đa số những người sinh vào ngày 20 và 24 âm lịch đều mang vận mệnh may mắn, quý nhân bên cạnh phù trợ, cuộc sống có khó khăn đến đâu cũng vượt qua ngoạn mục. Trong suốt đường đời, họ luôn có người trợ giúp đắc lực. Với bản tính hiền lương, lòng từ bi, người sinh hai ngày âm lịch này sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhìn chung, kể từ 35 tuổi trở đi, họ sẽ gặt hái thành công lớn, gia đình ấm êm hòa thuận không thiếu thứ gì.

Đặc biệt, nam giới sinh vào hai ngày này thường là người làm quan lớn, nhận được sự kính trọng của mọi người, nữ giới sinh vào ngày này dễ phát tài tuổi trung niên, sự nghiệp vững vàng, càng lớn tuổi càng có phúc.

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Đa số những người sinh vào ngày 20 và 24 âm lịch đều mang vận mệnh may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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