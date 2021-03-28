Từ nay đến hết tháng 6/2021: Thời tới cản không kịp, 3 con giáp hốt bạc tràn túi, thành công với dự án tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 28/03/2021 17:00

Theo tử vi ngày mới, từ nay đến hết tháng 6/2021, top 3 con giáp này chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, có chỗ đứng vững chắc trên đỉnh vinh quang. Bởi vậy, tiền tài danh vọng cũng vì thế mà tranh nhau ập đến, quấn lấy bản mệnh không rời.

Tuổi Tý

Trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Tý là dạng người không thích sự ồn ào, tranh cãi. Hơn nữa, bạn lại không thích nói quá nhiều với người khác, làm việc gì cũng âm thầm lặng lẽ, không phô trương. Tuy nhiên, con giáp này đặc biệt không bao giờ dễ dàng đầu hàng số phận. Bạn ít nói nhưng nói câu nào, chất lượng câu đó. Những hành động bạn làm luôn đạt hiệu quả cao, ngay cả trong công việc lẫn nhiều vấn đề thường nhật.

Vốn dĩ từ trước đến giờ, Tý là một người luôn cố gắng hơn người. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của bản mệnh mới thực sự khởi sắc. Thời tới cản không kịp, Tý hốt bạc tràn túi, ra mắt sản phẩm nào là thành công mĩ mãn sản phẩm đó, hợp đồng cứ viết ra là kí được liên tục. Vậy nên, tiền bạc đối với Tý bây giờ luôn rủng rỉnh, việc tậu xe hơi hay mua nhà mới cũng là chuyện dĩ nhiên.

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 Thời tới cản không kịp, Tý hốt bạc tràn túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Mão vô cùng cần cù, chịu khó. Có thể nhiều người nhìn bề ngoài hay cho rằng con giáp này không chịu được vất vả, ngại gian khổ bởi Mão hay ốm vặt. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn ngược lại, những chú mèo luôn tiềm ẩn bên trong một sức mạnh vũng chắc, chỉ là Mão không hay thể hiện sự tự cao mà thôi.

Trong công việc, con giáp này luôn gặp may mắn, có quý nhân phù trợ. Rất ít khi Mão vướng phải những rắc rối đến độ căng thẳng. Nhìn chung, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão khá suôn sẻ, không hẳn là lúc nào cũng thắng lớn, nhưng những “quả ngọt” Mão gặt hái được từ những dự án của mình, đã là điều biết bao người mơ ước. Sắp tới, những chú mèo sẽ thành công một dự án tiền tỷ mà bạn chỉ mới đầu tư thời gian gần đây thôi. Hãy xem chuyện vui này là nguồn động lực vô cùng lớn mà vững tâm bước đi tiếp nhé!

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 Trong công việc, con giáp này luôn gặp may mắn, có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho thấy, Dậu là một người nhanh nhẹn, linh hoạt, ít có tình huống rắc rối nào làm khó được bạn. Bên cạnh đó, Dậu luôn khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Bởi vậy, con giáp này được nhiều người tin tưởng, yêu quý, sẵn sàng hỗ trợ bạn dù họ cũng đang gặp khó khăn.

Đặc biệt, với khả năng biến hóa của bản thân, người tuổi Dậu có thể nhanh chóng nắm bắt được xu thế của thời đại. Có thể nói, Dậu luôn dẫn đầu mọi xu hướng dù làm ngành nghề gì. Đây chính là một trong những điểm cần có của một người thành công. Thời gian sắp tới, Dậu sẽ đạt được khối tài sản kếch xù từ nhiều nỗ lực của bản thân bao lâu nay. Thật may mắn vì bạn chưa bao giờ có tư tưởng tự mãn, bạn luôn biết nối tiếp sự cố gắng. Cũng bởi lẽ ấy Chính Tài tranh nhau quấn lấy bản mệnh không rời.

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 Dậu sẽ đạt được khối tài sản kếch xù từ nhiều nỗ lực của bản thân bao lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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Theo tử vi ngày mới, cuối tháng 3/2021 là thời điểm 3 con giáp này gặp được nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống. Họ luôn có quý nhân phù trợ, kẻ tiểu nhân dù có rắp tâm quấy phá cũng khó lòng quật ngã được bản mệnh.

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