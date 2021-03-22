Top con giáp chịu thương chịu khó, cuối tháng 3 'bận ngập đầu', qua tháng 4 được TẤT BẬT ĐẾM TIỀN

Tâm linh - Tử vi 22/03/2021 06:51

Trong vòng 15 ngày sắp tới, 3 con giáp may mắn này vốn đã hiền hậu, chịu thương chịu khó được Thần Tài chiếu cố, tiền bạc đổ về đầy nhà, mọi muộn phiền trong cuộc sống dường như chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh cần cù, chăm chỉ, kiên nhẫn. Họ luôn tự kiếm cơ hội đổi đời. Ngoài ra, Thân sống rất đơn giản, biết mình biết ta. Nhờ tính cách khiêm tốn mà con giáp này gặp được nhiều quý nhân trong cuộc đời, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Theo tử vi 12 con giáp, đầu tháng 4 trở đi là quãng thời gian con giáp này nhận lại được thành quả sau bao nhiêu nhiều ngày làm việc chăm chỉ, vượt qua nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Trong 15 ngày tới, bản mệnh sẽ được Thần Tài chiếu cố, giúp người tuổi Thân có đủ sức mạnh tinh thần và vật chất để “đánh đâu thắng đó".

con giap may man 1
 Nhờ tính cách khiêm tốn mà con giáp này gặp được nhiều quý nhân trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn có tính cách kiên cường, mạnh mẽ. Họ luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm cơ hội đổi đời. Dần hãy trân quý người đang hợp tác cùng bạn nhé, họ là người tử tế và không quá xét nét trong vấn đề tiền bạc, vì vậy bản mệnh luôn được người này nâng đỡ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Có thể gọi đây là tri kỉ cũng chẳng sai!

Dần cũng vừa nhậm chức cách đây không lâu. Dù có rất nhiều công việc mới cần giải quyết, nhưng bằng tính chịu thương chịu khó mọi lúc mọi nơi, hiệu suất của con giáp này lại trên cả tuyệt vời. Vậy nên, sau nhiều hợp đồng béo bở được ra lò và thành công, Dần càng khẳng định mình là một mãnh hổ tự lập trên cương vị mới, kiên cường và dĩ nhiên là vô cùng tài năng.

con giap may man 2
 Dần cũng vừa nhậm chức cách đây không lâu nhưng hiệu suất của con giáp này lại trên cả tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực để đổi đời. Con giáp này vừa có vẻ ngoài bắt mắt vừa chứa đựng một tâm hồn tràn đầy ý chí cầu tiến.  

Trong vòng 2 tuần sắp đến, đặc biệt là tuần đầu tháng 4, con giáp này sẽ được lội ngược dòng kinh tế. Cụ thể nếu trước đây, bạn từng có những dự án không đạt được kết quả, thì nhân cơ hội này hãy xúc tiến ngay đi nhé, vì Thần Tài sẽ chú ý và tạo cơ hội để mọi việc hanh thông thuận lợi. Hợp đồng lớn vì thế mà tới bất ngờ, chẳng cần phải lôi kéo hay năn nỉ đối tác. 

Ngoài ra, theo tử vi 12 con giáp, cuộc sống của người tuổi Dậu có nhiều chuyển biến bất ngờ, con giáp may mắn này sẽ nắm được vận may lội ngược dòng, gặp được nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp, lúc nào cũng sống trong cảnh giàu sang, chẳng lo túng thiếu.

con giap may man 3
 Dậu vốn siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực để đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

45 ngày tới: 3 con giáp 'cuộn mình trong nhung lụa', cứ mở ví là thấy tiền, lộc lá ập đến ào ào

45 ngày tới: 3 con giáp 'cuộn mình trong nhung lụa', cứ mở ví là thấy tiền, lộc lá ập đến ào ào

Trong 45 ngày tới, 3 con giáp may mắn này cuộn mình trong cuộc sống nhung lụa, cứ mở ví ra là không bao giờ thiếu tiền, lộc lá cứ thế kéo tới đến độ hưởng không xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 42 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ