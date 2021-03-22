Tháng 4 hoan hỉ và may mắn, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, trả nợ trong tích tắc, qua tháng mới thăng hoa vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 22/03/2021 21:45

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này sẽ hoan hỉ phát tài phát lộc trong tháng 4 tới đây.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có thể tận hưởng cảm giác thảnh thơi khi việc kiếm tiền trở nên hanh thông, thuận lợi hơn. Nhờ sự nhạy bén của bản thân, những người cầm tinh con Trâu sẽ dễ dàng kiếm được nhiều cơ hội phát triển xung quanh mình. Đó có thể đến từ công việc trước giờ bạn theo đuổi, cũng có thể là công việc bạn mới tiếp xúc gần đây. Con giáp này cần lưu ý rằng phải sống trên thực tế, dựa vào năng lực chứ không được mơ mộng viển vông.

Tháng 4 tới, tuổi Sửu có khả năng trả được hơn một nửa khoản vay mà trước kia bạn đã mượn nợ trong lúc cuộc sống khó khăn. Tin vui này đã giúp Sửu nhẹ bớt một phần lo toan kinh tế, từ đó toàn tâm toàn ý vào những “dự án tiền tỷ” phía trước.

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 Người tuổi Sửu có thể tận hưởng cảm giác thảnh thơi khi việc kiếm tiền trở nên hanh thông, thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần vô cùng may mắn trên phương diện sự nghiệp khi có quý nhân phù trợ. Người này có thể là một bạn phương xa, đồng hương tình cờ quen biết, hay người thân trong gia đình… Tóm chung, họ sẽ không bỏ rơi bạn bất cứ khi nào bạn cần sự giúp đỡ. Bên cạnh đó, mãnh hổ còn có một sức mạnh kiên cường, ý chí cầu tiến ngút trời, vậy nên việc chinh phục vận trình công danh sự nghiệp đối với bạn chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Ngoài ra, vào tháng 4 này, người tuổi Dần có cơ hội tăng lương, nhận thưởng. Đặc biệt hơn thế, một số chú hổ còn có thể nhậm chức mới, một bước leo lên địa vị mà nhiều người hằng mong ước. “Đồng tiền đi liền trách nhiệm”, Dần đừng nghĩ có chức vị thì trách nhiệm bị giảm xuống nhé!

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  Tháng 4 này, người tuổi Dần có cơ hội tăng lương, nhận thưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển tích cực. Nếu như trước đây, Tuất phải chạy tìm công việc khắp nơi thì hiện tại, người tuổi Tuất đã viên mãn với sự nghiệp mình theo đuổi. Vì thế, Tuất luôn cảm thấy mỗi ngày mới đến là có thêm một cơ hội phát triển con đường công danh.

Con giáp này không phải đối mặt với những vấn đề quá to lớn mà chỉ cần tự tin vào khả năng của bản thân là có thể giải quyết mọi chuyện. Tuy đang chìm đắm trong hạnh phúc phát tài phát lộc, thế nhưng vào tháng tới, Tuất không nên đầu tư vào bất kì dự án nào. Bạn cần có thời gian để suy nghĩ thật kĩ về mọi phương án có thể xảy đến, chứ không phải đổ tiền hết vào một nơi và suy nghĩ non nớt “chắc chắn nó sẽ sinh lời”!

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 Vào tháng tới, Tuất không nên đầu tư vào bất kì dự án nào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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