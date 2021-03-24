Cuối tháng 3/2021: 3 con giáp này nên may ‘túi ba gang’ để hứng tài lộc kéo đến ùn ùn

Tâm linh - Tử vi 24/03/2021 08:45

Theo tử vi ngày mới, cuối tháng 3/2021 là thời điểm 3 con giáp này gặp được nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống. Họ luôn có quý nhân phù trợ, kẻ tiểu nhân dù có rắp tâm quấy phá cũng khó lòng quật ngã được bản mệnh.

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con giáp tuổi Mùi tính tình ôn hòa, thân thiện, dễ kết bạn. Bạn là người sống trọng chữ “tâm”, hay giúp đỡ mọi người. Vì vậy, Mùi đi đâu cũng được người đời tin yêu, kính trọng. Cũng bởi thế, con giáp này có nhiều mối quan hệ đáng quý, sẵn sàng dang tay giúp đỡ bất kì lúc nào Mùi khó khăn.

Bạn hợp với công việc đầu tư kinh doanh hơn là các công việc liên quan đến kỹ thuật, nghiên cứu… Tuy nhiên, một nhược điểm là người tuổi Mùi khá nóng tính. Mặc dù hay nổi nóng vô cớ nhưng Mùi vô cùng chịu lắng nghe ý kiến đóng góp từ mọi người xung quanh và học cách tự sửa chữa.

Cuối tháng 3, con giáp này gặp được nhiều điều may mắn trong vận trình công danh sự nghiệp. Theo đó, người làm công ăn lương sẽ đạt được mục tiêu nghề nghiệp đặt ra, lương thưởng đề huề. Còn người kinh doanh riêng sẽ chốt được rất nhiều đơn hàng, đồng thời cũng thành công mĩ mãn trong những dự định đầu tư mới.

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 Người cầm tinh con giáp tuổi Mùi tính tình ôn hòa, thân thiện, dễ kết bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, Tý có tính tình bộc trực, thẳng thắn, có sao nói vậy. Đây cũng là nguyên nhân khiến con giáp này dễ làm mất lòng người khác. Tuy nhiên trong một số trường hợp chính nghĩa cần lên tiếng thì bản mệnh chưa từng làm ai thất vọng về khoản dũng cảm nói lên sự thật.

Trong thời điểm sắp tới, người tuổi này sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc nhờ có tinh tú chiếu mệnh, mang lại nhiều điềm lành.

Cụ thể, người chưa có công việc sẽ được giới thiệu công việc tốt, lương hậu hĩnh nếu bạn cố gắng hết sức. Người đã có công việc thì nhận thêm cơ hội việc làm, thu nhập cũng dồi dào, dư dả hơn hẳn tháng trước. Không những được quý nhân giúp đỡ, Tý còn trở thành quý nhân, giúp đỡ người khác, xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Bởi vậy trong thời gian sắp tới, những chú chuột nên chuẩn bị thật nhiều “túi ba gang” để đựng lộc lá đi nhé!

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 Không những được quý nhân giúp đỡ, Tý còn trở thành quý nhân, giúp đỡ người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến với bản chất sống thật thà, ngay thẳng và chân thành. Bạn thường giữ uy tín, phẩm chất của bản thân chứ không chạy theo lợi ích trước mắt. Dù cuộc sống có khó khăn, vất vả đến đâu, người tuổi Tuất vẫn luôn cố gắng vươn lên, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh. Đây chính là phẩm chất mà cấp trên để tâm đến bạn và giao cho bạn một trọng trách to lớn hơn. Đứng trong hàng ngũ lãnh đạo, Tuất đừng quên phát huy những điểm tốt này, đồng thời không ngừng học hỏi vì “ngọc càng mài càng sáng” mà!

Tháng 3 tới, con giáp này được Thần Tài chiếu mệnh, làm việc gì cũng suôn sẻ, thậm chí là thành công mĩ mãn. Có thể trong quá trình công việc đang gấp rút, bạn sẽ bị tiểu nhân quấy phá. Thế nhưng Tuất hãy yên tâm, xung quanh bạn luôn có những người vì bạn mà hi sinh, cùng bạn vượt qua những biến cố trong cuộc sống. Đủ “tâm” và “tài” để đi qua nhiều cột mốc như thế này, người tuổi Tuất sẽ có của ăn của để chất thành đống trong thời gian sắp tới đấy.

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 Tháng 3 tới, con giáp này được Thần Tài chiếu mệnh, làm việc gì cũng suôn sẻ, thậm chí là thành công mĩ mãn - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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